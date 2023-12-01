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Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

Растениеводы вновь теряют маржу. Зарегулированность отрасли, низкие цены на продукцию и активный рост затрат могут привести к банкротствам и сокращению производства

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

За последние пять лет вклад растениеводческой отрасли в общий объем выпуска сельскохозяйственных товаров в стоимостном выражении увеличился с 51 до 58%. Рентабельность бизнеса аграриев тоже росла до прошлого года. В 2022-м показатель доходности растениеводов уменьшился сразу почти в полтора раза по сравнению с 2021-м. По итогам трех кварталов 2023-го снижение продолжилось. Без принятия мер по поддержке сектора и снятия ряда ограничений на экспорт массового банкротства хозяйств будет не избежать


АПК, один из наиболее динамично развивающихся секторов отечественной экономики, в последние два года теряет доходность. «Рентабельность сельского хозяйства падает, — констатирует заместитель председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Николай Гончаров. —  Депутаты обозначали эту проблему уже больше года назад, потому что мы получаем информацию от первоисточника, реального бизнеса». Статистика тоже начала отмечать провалы. И активнее всего рентабельность падает именно в растениеводстве. Так, из данных следует, что если в 2021-м данный показатель в секторе находился на уровне 52,1%, то в 2022-м он опустился в среднем до 37,9%, а по итогам первого полугодия 2023-го — до 27,3%. Еще более резкие скачки отмечаются именно по направлению «Выращивание зерновых культур»: 2021-й аграрии закончили со средним результатом более 63,4%, прошлый год — с 43,8%, январь — июнь 2023-го — с 23,8%, а за 12 месяцев результат может быть еще ниже. Казалось бы — неплохие цифры, животноводы о таких могут только мечтать. Однако для развития производства, а не просто поддержания текущей деятельности средний уровень рентабельности в растениеводстве должен составлять около 40%, утверждают сами аграрии.

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