«Спаржевый» стартап. Предприниматель Олег Жолобенко выращивает деликатесную агрокультуру в Черноземье

Shutterstock

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Российские площади посадок спаржи оцениваются примерно в пару сотен гектаров. Точной статистики по данному сегменту нет, так как агрокультуру выращивают в стране в очень малых объемах. Тем не менее в последние годы в секторе регулярно запускаются новые проекты. Один из них с 2019 года реализуется в Воронежской области. За этот период «Спаржа Черноземья» нарастила площади в пять раз и в этом году планирует собрать уже 60 т свежего продукта. В развитие производства фермер вложил 15 млн руб., которые, впрочем, уже окупились

По оценке Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз), большая часть спаржи, потребляемой в России, завозится из-за рубежа. В 2023 году общий объем импорта составил почти 464,7 т, информирует директор по развитию Плодоовощного союза Елизавета Самигуллина. Основные страны-поставщики — Перу, Таиланд и Китай.

В России это не традиционная для возделывания агрокультура, в первую очередь ввиду низкого уровня ее потребления. Спаржа остается в России элитным продуктом, что во многом связано с ее стоимостью — в рознице килограмм импортного деликатеса стоит как мраморная говядина, от 1,5 до 2 тыс. руб. Но по этой же причине выращивание данной агрокультуры становится выгодным бизнесом. Аналитики агентства ROIF Expert отмечают: российское производство пока незначительно, но его динамика носит уверенно восходящий характер — в течение последних пяти лет объемы увеличились почти в 36 раз. Один из удачных «спаржевых» стартапов — КФХ «Спаржа Черноземья».

От топлива — к спарже