Яичное разнообразие. Интерес потребителя к нишевому яйцу увеличивается

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Согласно данным Росстата, цены на куриные яйца в России по итогам прошлого года выросли более чем на 60%. На этом фоне менее дешевая продукция других видов птицы — перепелки, цесарки, фазанов и так далее — стала для потребителя доступнее, что служит еще одним стимулом для роста спроса. Главный же фактор увеличения интереса к нишевым яйцам — тренд на здоровый образ жизни и питание

Российское производство нишевого яйца (полученного от перепелок, уток, фазанов и прочей птицы) находится в балансе — спрос соответствует предложению, утверждает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Однако потребители все активнее интересуются данной продукцией, и в первую очередь рост спроса наблюдается в сегментах перепелиных и утиных яиц, считает директор по развитию компании «Рексофт» (многопрофильная технологическая группа, занимающаяся в том числе и консалтингом) Анастасия Вяликова. Эксперт объясняет такую тенденцию расширением категории людей, придерживающихся здорового питания и обращающих внимание на пользу тех или иных продуктов, а также стремлением к разнообразию потребительской корзины и открытию новых, экзотических продуктов.

По мнению гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, сейчас рынку нужнее базовые продукты питания, нежели нишевые, и яйцо не является исключением. При этом она признает, что перепелиное яйцо пользуется у потребителя неплохим спросом, хотя объемы его производства значительно меньше, чем куриного.