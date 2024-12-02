«Ак Барс Холдинг» увеличит выпуск яйца в два раза. Компания построит еще одну птицефабрику в Татарстане

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Новое предприятие по производству яйца появится в Апастовском районе республики. В возведение комплекса мощностью 655 млн яиц в год «Ак Барс» планирует вложить 11 млрд руб. В перспективе холдинг собирается запустить также линию по отделению белков от желтков и цех по переработке помета в органические удобрения. Эксперты считают, что этот проект нужен рынку, и уверены, что дополнительный объем продукции будет востребован потребителями

О намерении увеличить производство яиц в Татарстане «Ак Барс Холдинг» Ивана Егорова сообщал еще в начале 2023 года. Для этого в Апастовском районе республики компания намерена построить вторую производственную площадку — «Яратель-Апастово». Действующая птицефабрика холдинга работает в Лаишевском районе региона с 1981 года. В состав «Ак Барса» предприятие входит с 2013-го и сейчас может выпускать до 2,3 млн яиц в сутки, продукция продается под брендами «Яратель», «Деревенские», «Вкусносельские», говорится на ее сайте. Сама компания на запрос «Агроинвестора» не ответила.

Инвестиции в возведение нового производства холдинг ранее оценивал в 6 млрд руб. Теперь объем вложений вырос до 11 млрд руб. Одной из причин увеличения стоимости проекта является существенный рост стоимости кредитных ресурсов, строительных материалов и оборудования. «За последний год сильно ослаб курс рубля относительно доллара и евро, существенно выросли цены — не только привязанные к курсу валюты, но и внутренние: на стройматериалы, логистику, подорожали кредиты», — объясняет гендиректор Росптицесоюза (РСП) Галина Бобылева. Запустить проект планируется в следующем году. Выйти на плановые объемы выпуска продукции компания рассчитывает в 2026-м.

На стадии земляных работ