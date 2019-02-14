ВТБ станет владельцем Новороссийского зернового терминала

Банк ВТБ достиг договоренности и подписал обязывающие документы о приобретении у Новороссийского морского торгового порта (НМТП) 100% акций ООО «Новороссийский зерновой терминал». Как говорится в сообщении НМТП, закрытие сделки запланировано на второй квартал 2019 года, она уже получила разрешение со стороны регулирующих органов.



О сделке также рассказал в четверг глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах инвестфорума в Сочи, сообщает «Интерфакс». Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев, в свою очередь, отметил, что она реализуется на рыночных условиях, но сумму не назвал.



Накануне ВТБ сообщил о получении 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании». Ее крупнейшим активом является «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП), другой крупный зерновой терминал в Новороссийске. Также ВТБ владеет 33,2% акций НКХП напрямую. Владельцем Новороссийского зернового терминала (НЗТ) является НМТП, в котором контрольный пакет (60,6%) с осени прошлого года принадлежит «Транснефти».



В декабре президент «Транснефти» Николай Токарев заявлял, что компания готова выделить из порта зерновой терминал для создания на его базе единого экспортного оператора. В январе он говорил, что такие переговоры уже ведутся с банком. «Считаем, что имеет смысл организовать работу порта в части зерна автономно. И должен быть единый оператор, который будет заниматься профессионально и будет контролировать цены на рынке. Мы сейчас эту работу ведем», — отмечал Токарев.



Через новороссийские зерновые терминалы в прошлом сезоне были отправлены самые большие объемы зерна за рубеж. По итогам сезона-2017/18 Новороссийский зерновой терминал отгрузил на экспорт 6,27 млн т зерна, НКХП — 6,29 млн т, уточнил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. За первые семь месяцев текущего сезона (июль-январь) отгрузки НЗТ составили 3,83 млн т, НКХП — 3,62 млн т.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов предполагает, что в перспективе активы НЗТ и НКХП будут объединены, после чего переданы в управление или проданы. «Поэтому пока, по моему мнению, для рынка это нейтральная новость. Я надеюсь, что это обычная коммерческая сделка», — сказал «Агроинвестору» Сизов.



В результате смены владельца тарифная политика НЗТ и НКХП, очевидно, будет более тесно координироваться, предполагает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Тем не менее, это может оказать позитивное влияние на рынок в том случае, если новый владелец сможет ускорить решение тех проблем, которые копились годами для обоих терминалов. Эти вопросы связаны с инфраструктурой и логистикой», — отметил Рылько.

