Итальянский Veronesi Holding вложит 500 млн рублей в производство индейки

Итальянский производитель птицы Veronesi Holding вернулся к проекту расширения производства индейки в Белгородской области. Ранее компания выкупила обанкротившуюся белгородскую птицефабрику «Герцевская», на мощностях которой производится около 4,5 тыс. т мяса индейки в живом весе. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент экономического развития региона, в этом году рядом с действующим производством должно начаться строительство нового, в которое инвестор планирует вложить около 500 млн руб.



О встрече представителей Veronesi Holding с белгородским губернатором Евгением Савченко сообщила его пресс-служба. Согласно пресс-релизу, на встрече было отмечено, что в проекте производства «сделаны только первые шаги, но перспективность проекта очевидна». «На мой взгляд, в отрасли производства индейки сейчас складываются неплохие перспективы», — сказал Савченко. По информации департамента экономического развития Белгородской области, проект реализуется через ООО «Белгородская индейка». «В производство будет вложено около 500 млн руб., строительство начнется уже в этом году. Проект даст порядка 220-250 рабочих мест», — рассказали «Коммерсанту» в департаменте. Проект предполагает расширение мощностей «Герцевской» до 6 тыс. т. Птицефабрика на запрос «Агроинвестора» не ответила.



По данным консалтинговой компании Agrifood Strategies, в 2018-м агрофирма «Герцевская» выпустила 3,4 тыс. т мяса индейки в убойном весе (бренды «Разуменская индейка» и «Дюк-индюк») — 1,3% от всего промышленного производства этого вида мяса в стране. В декабре 2015-го в отношении предприятия было начато конкурсное производство, в октябре 2016-го конкурсный управляющий заключил договор о передаче активов предприятия ООО «Веронези Рус». По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, их стоимость была оценена в 312 млн руб. Позднее сообщалось о намерении Veronesi Holding нарастить производственные мощности более чем в три раза — до 14 тыс. т к середине 2018 года, а к 2021 году довести объемы до 100 тыс. т в год. Однако реализация этих планов была остановлена из-за низких закупочных цен на индейку. В июле 2018-го было создано ООО «Белгородская индейка», 60% в котором принадлежит «Веронези рус», 40% — ООО «Агро-терра» департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области.



Рост производства на 1,5 тыс. т — крайне незначительное увеличение на фоне всего российского рынка индейки, который оценивается в 300 тыс. т, отмечает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Такое расширение не будет замечено рынком, но будет важным для компании. Инвестиции означают увеличение производства на треть, также не исключено, что они пойдут на создание инфраструктурных мощностей для дальнейшего расширения проекта. Кроме того, проект позволит инвестору почувствовать российский рынок и понять, что делать дальше», — сказал «Агроинвестору» Давлеев.



По его мнению, инвестиции в индейку по-прежнему оправданы на региональном уровне, где есть возможность дистрибуции свежего мяса птицы с коротким сроком хранения и лояльность к собственным производителям. «Срок производства продукции и дата доставки все более важны для современного потребителя, так как конкуренция высока. Те же «Дамате», «Тамбовская индейка», «Евродон» (крупнейшие производители индейки в России) не могут покрыть всю территорию страны охлажденной птицей, к тому же местный производитель будет нести более низкие издержки на логистику и дистрибуцию», — напоминает Давлеев.



Veronesi Group основана в 1952 году. Является четвертым по обороту производителем агропродовольственного комплекса Италии, крупнейшим производителем кормов (бренд Veronesi) и одним из крупнейших в Европе производителей мяса птицы (бренд AIA). Также компания занимается переработкой мяса (бренды Negroni и Fini Salumi). У группы семь предприятий в Италии, консолидированная чистая выручка в 2017 году составила 2,97 млрд евро.

