Инвесторы из «Сибнефти» вложат 5,5 млрд рублей в птицефабрику в Бурятии

Инвесторы, связанные с «Сибнефтью» (в 2006 году переименована в «Газпром нефть»), намерены реализовать проект строительства бройлерной птицефабрики в Селенгинске в Бурятии. Как сообщает «Байкал Daily» со ссылкой на министра по инвестициям республики Антона Виноградова, объем вложений составит 5,5 млрд руб., проектом будет заниматься компания «Ноябрьскпродсервис». «Инвесторы из "Сибнефти"», — уточнил Виноградов.



Согласно данным kartoteka.ru, ООО «Ноябрьскпродсервис» создано еще в 2014 году, ее единственным владельцем является Владимир Тавлеев. В феврале проект «Ноябрьскпродсервиса» по возведению птицефабрики был представлен полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, а в марте он был утвержден в рамках заявки по созданию территории опережающего развития «Бурятия». На вопрос «Агроинвестора», кто является инвестором проекта, Тавлеев ответить отказался, отметив, что «называть их преждевременно». Представитель «Газпром нефти» на запрос «Агроинвестора» не ответил.



О проекте бройлерной птицефабрики в Селенгинске известно еще с 2015 года. Тогда компания «Бурятптицепром» заявляла, что к 2018 году построит птицекомплекс на 30 тыс. т бройлера в год, вложив около 7,2 млрд руб. Инвестору был подобран земельный участок, однако строительство так и не началось. В конце 2018-го в проекте планировал участвовать Фонд развития Дальнего Востока. Сейчас трехстороннее соглашение о строительстве птицефабрики подписано между компанией «Ноябрьскпродсервис», правительством республики и администрацией Кабанского района. Сообщалось, что 60% продукции будет продаваться в республике.



В соответствии с инвестпроектом, объем производства составит около 30 тыс. т мяса птицы в живом весе, а объем инвестиций — 5,6 млрд руб. Финансирование проекта находится «на стадии решения», уточнил Тавлеев. По его словам, выход на площадку в соответствии с дорожной картой запланирован на июль, срок строительства — 24 месяца. «Проект птицеводческого комплекса включает инкубаторий, площадки по выращиванию, комбикормовый завод», — рассказал Тавлеев. На втором этапе предполагается создание мощностей по переработке.



По данным Росстата, в 2018 году все хозяйства Бурятии произвели лишь 275 т мяса птицы в живом весе (в целом по России — 6,7 млн т). Из этого объема только 81 т выпустили сельхозорганизации. Основной объем потребляемого в республике мяса кур поставляется из Иркутской области и других регионов, поэтому с учетом поддержки властей региона и содействия Фонда развития моногородов проект является востребованным, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. За счет такой поддержки, а также гарантированных льгот в рамках ТОР продукция может стать вполне конкурентоспособной, полагает он. «Риски проекта могут заключаться в сложностях вывода на первом этапе продукта на местный и соседние рынки сбыта, но при грамотном маркетинге и ценовой политике, а также поддержке властей это не является существенной проблемой», — считает Жарский. Кроме того, до 20-30% бройлера инвестор планирует поставлять за рубеж, в том числе и Китай, однако сделать это будет непросто, предупреждает он.

