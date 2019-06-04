Чешская компания планирует построить птицефабрику в Смоленской области

Чешская компания Bauer Technics a. s. намерена реализовать на территории Смоленской области проект строительства мясоперерабатывающего комплекса и бройлерной птицефабрики стоимостью 8 млрд руб. Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию области, соответствующее соглашение между властями региона и инвестором будет подписано на полях Петербургского международного экономического форума.



Инвестиционный проект включает два этапа. На первом предполагается построить мясоперерабатывающий комплекс, объем инвестиций составит 2,3 млрд руб. В его состав будут входить убойный, разделочный, консервный цеха, мультитемпературные склады сырья и готовой продукции, цеха технических фабрикатов, колбасных изделий и лаборатория. Ввод комплекса запланирован до конца 2020 года.



На втором этапе Bauer Technics вложит 5,8 млрд руб. в строительство бройлерной птицефабрики для обеспечения собственных потребностей в сырье. Производственные площади составят более 120 тыс. кв. м и будут включать племенной репродуктор второго порядка, инкубаторий, бройлерную ферму, элеватор и комбикормовый завод, цех переработки помета. Второй этап чешская компания рассчитывает реализовать к концу 2022 года.



Три года назад чешская компания заявляла о намерении построить в Самарской области несколько птицеводческих комплексов, в том числе инкубатор мощностью более 60 млн инкубационных яиц в год. Тогда же компания встречалась с бывшим в то время губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным по вопросу строительства завода комплектующих в регионе. А в 2015 году газета «Коммерсантъ» сообщала, что Bauer Technics является одним из претендентов на приобретение «Пермского свинокомплекса» - крупнейшего в Пермском крае производителя свинины. Bauer Technics на вопросы «Агроинвестора» не ответила.



Исходя из размера инвестиций, мощность птицефабрики может составить от 30 до 50 т мяса бройлера в год, оценивает гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. «Рынок сбыта для такого объема найти будет непросто, особенно с учетом того, что рядом находится крупный переработчик мяса птицы — ОМПК «Гагарино», а также крупные производители в соседних регионах», — сказал он «Агроинвестору». На сегодняшний день российский рынок этого вида мяса полностью насыщен, напоминает он. «Поэтому такой проект, конечно, не обрушит рынок, но может негативно сказаться на конъюнктуре рынка, рентабельность игроков которого и так невысока. В подобных условиях проект «с нуля» и с экономической точки зрения выглядит сомнительным», — добавил Лахтюхов.



В то же время насыщенность российского рынка птицы не означает, что отрасль должна замереть в развитии, уверена директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. «Мы продолжаем осваивать экспортные направления — за 2018 год увеличили экспорт всех типов птицы на 12,6% до 184 тыс. т, и это не предел роста. На рынке присутствует импорт — 213 тыс. т мяса разной птицы завезли в 2018 году. И это нормальная ситуация, когда страна, обеспеченная собственным производством, ведет активную внешнюю торговлю в обе стороны», — отметила «Агроинвестору» Шалихманова. Поэтому международный инвестор, если найдет свою нишу, может только приветствоваться в России, заключает она.

