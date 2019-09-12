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Инвестиции
«Агропромкомплектация» намерена купить 60 тысяч гектаров в Рязанской области
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
12 сентября 2019
В перспективе группа планирует открыть три свинокомплекса
Формирование земельного банка в Рязанской области может обойтись «Агропромкомплектации» в 1,5-2,1 млрд рублей
Фото: Pixabay

Группа «Агропромкомплектация» приобрела около 10 тыс. га земли в Ряжском, Михайловском и Кораблинском районах Рязанской области, заявил гендиректор компании Сергей Новиков на встрече с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Как сообщает пресс-служба правительства региона, активы куплены для выращивания зерновых и кормов. Всего в Рязанской области «Агропромкомплектация» намерена купить в общей сложности около 60 тыс. га земли.

Сейчас происходит формирование земельного банка группы в Рязанской области, подтверждается в сообщении «Агропромкомплектации». Там также уточняется, что развитие других направлений деятельности в регионе — в частности, производства комбикормов — возможно по завершении этого этапа. Как отметил Новиков, встреча с губернатором прошла продуктивно и глава региона «подтвердил возможность оказания поддержки деятельности "Агропромкомплектации"».

В настоящее время «Агропромкомплектация» имеет земельный банк в 80 тыс. га, активы расположены в Курской и Тверской областях. По данным компании, в этом году на ее полях завершена уборка озимых и яровых зерновых агрокультур, собрано 88 тыс. т зерна. Кроме того, убрано больше 1 тыс. т люпина со средней урожайностью 22,7 ц/га, а также по 10 тыс. т озимого и ярового рапса с урожайностью 30 ц/га и 25 ц/га соответственно. Помимо растениеводства компания занимается свиноводством (2,3 млн свиней в год, шестое место в рейтинге ведущих производителей свинины в стране), молочным животноводством (три молочных комплекса на 17,5 тыс. голов КРС), а с 2018-го — мясным скотоводством (ферма по откорму бычков на 250 голов).

В июне 2018-го группа создала дочернюю компанию ООО «АПК-Рязань» с уставным капиталом 255 млн руб., следует из данных kartoteka.ru. Основной вид деятельности — выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Как сообщил Новиков на встрече с губернатором, в перспективе группа планирует открыть в Рязанской области три крупных свинокомплекса, а также предприятия по мясопереработке. «Агроинвестор» отправил запрос представителю «Агропромкомплектации».

Стоимость земли в Рязанской области управляющий директор BEFL Владислав Новоселов оценивает в диапазоне 25-35 тыс. руб. за гектар. Таким образом, приобретение земельного банка в 60 тыс. га может обойтись «Агропромкомплектации» в 1,5-2,1 млрд руб. При этом собрать такой земельный банк сейчас вполне реально в среднесрочном периоде, полагает Новоселов. «Сейчас в регионе достаточно предложений. Однако важно отбирать из них наиболее качественные по совокупности факторов — расположению активов, их состоянию, качеству почв и т. д.», — сказал «Агроинвестору» Новоселов.

В стратегии «Агропромкомплектации» явно обозначено, что компания заинтересована в увеличении земельного банка, отметила «Агроинвестору» директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. «Текущие инвестиционные проекты — в Курской и Тверской областях — подошли к завершению, пора думать о новых точках роста», — оценивает она. При этом наращивание земельного банка свидетельствует, что группа планирует реализовывать в регионе крупный животноводческий проект, уверен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Концентрация предприятий в пределах одного региона, а также наличие собственной сырьевой базы гарантируют предприятию в будущем сокращение многочисленных издержек, а поддержка местных властей обеспечит более стабильное развитие бизнеса в первые годы», — сказал «Агроинвестору» Жарский. В целом заход группы в Рязанскую область и планы по строительству свинокомплексов она оценивает позитивно, отмечая, что потребление свинины в стране держится на стабильном уровне. В то же время Шалихманова считает строительство новых свинокомплексов маловероятным на фоне насыщения рынка. «Может быть, у компании есть намерение развивать молочное животноводство — у такого сценария экономические перспективы более очевидны», — предположила эксперт.

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