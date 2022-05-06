ФАС разрешила «Русагро» купить компанию «Юг Сибири»

«Русагро» не раз заявляла, что ей интересна покупка МЭЗов «Юга Сибири» Pixabay

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство «Русагро-Алтай» (входит в группу «Русагро») о приобретении компании «Юг Сибири». По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках хранения зерна и подсолнечного масла, говорится в ее сообщении. Структура «Русагро» подала в ФАС ходатайство о получении предварительного согласия на приобретение основных производственных средств ООО «Юг Сибири» в феврале.



В состав «Юга Сибири» входят Барнаульский МЭЗ мощностью переработки 500 т подсолнечника в сутки, Бийский МЭЗ (также 500 т в сутки) и «Продэкс-Омск» мощностью переработки 450 т подсолнечника, 390 т рапса в сутки. В апреле 2019 года головная компания холдинга — ООО «Юг Сибири» - была признана банкротом. Требования кредиторов превышали 9 млрд руб. Проблемы компании объяснялись ее большой закредитованостью перед Промсвязьбанком.



В ноябре 2020 года «Коммерсантъ» писал, что активы обанкроченного агрохолдинга будут выставлены на торги отдельными лотами. В апреле 2021-го начался прием заявок на участие в торгах: имущество заводов в Бийске и Барнауле было выставлено единым лотом начальной стоимостью 2,4 млрд руб. Начальная цена имущественного комплекса «Продэкс-Омска» составила 1,5 млрд руб. Однако аукционы были отменены в связи с решением о переоценке активов из-за изменения ситуации на рынке переработки масличных агрокультур.



Отраслевые аналитики тогда говорили, что считают основным претендентом на покупку предприятий группу «Благо», которая взяла активы в аренду еще в 2018 году. В конце 2021 года ФАС дала предварительное согласие ООО «Благо-Барнаул» и ООО «Благо-Бийск» на получение в пользование и владение основных мощностей ООО «Юг Сибири» в Бийске и Барнауле.



В августе прошлого года бывший тогда гендиректором «Русагро», нынешний председатель совета директоров группы Максим Басов говорил, что компании интересна покупка МЭЗов «Юга Сибири». «Мы неоднократно уже об этом заявляли, и мы уже подавали две заявки — к сожалению, банк ПСБ пока не продает эти активы, — цитировал его «Интерфакс». — Но, естественно, если аукцион в третий раз будет объявлен, мы в третий раз будем подавать заявку, и, естественно, мы очень заинтересованы в покупке новых заводов».



По словам аналитика ГК «Финам» Анны Буйлаковой, сделка, если она состоится, вписывается в стратегию роста «Русагро», так как позволит группе выйти в новый регион. «В прошлые годы компания также использовала сделки M&A для увеличения операционного масштаба, — прокомментировала она «Агроинвестору». — «Русагро» уже несколько лет присматривается к мощностям «Юга Сибири», а текущие условия создают благоприятные условия для покупки активов по выгодным ценам».



Маслоэкстракционные мощности «Русагро» находятся в Саратовской области, Самарской области и Приморском крае, которые более удобны для экспорта из-за географической близости к морским путям, продолжает Буйлакова. Тем не менее увеличение мощностей в западной части России может позволить группе нарастить экспорт уже существующих предприятий за счет перераспределения производства для внутреннего потребления на новые предприятия. «Это может положительно повлиять на рентабельность масложирового сегмента из-за вероятного сокращения транспортного пути для Сибирского федерального округа», — оценивает аналитик.



«Русагро» является одним из крупнейших в стране производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. По итогам 2021 года выручка группы увеличилась на 40% до 222,9 млрд руб. Драйвером роста стал масложировой сегмент, выручка которого увеличилась на 57% до 125,2 млрд руб.

