В 2022 году на развитие селекционных центров будет выделено 1,2 млрд рублей

Вопрос обеспечения аграриев семенами в условиях новых вызовов заслуживает особого внимания Bayer

В 2022 году правительство выделит 1,2 млрд руб. на развитие селекционных центров в России. Об этом сообщил заместитель главы Минобрнауки Алексей Медведев в ходе заседания межведомственного совета при министерстве, сообщает пресс-служба ведомства.



По словам Медведева, проводимые селекционными центрами исследования направлены на создание отечественного конкурентоспособного селекционно- генетического материала — сортов, гибридов, пород, линий, кроссов для наращивания отечественного производства критически важной сельхозпродукции, что необходимо для обеспечения продовольственной безопасности России. Общий объем господдержки на реализацию указанных мероприятий до 2024 года составит 3,7 млрд руб.



Вице-президент РАН Ирина Донник в ходе межведомственного совета обратила внимание получателей грантовой поддержки на необходимость обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции. По ее мнению, рынку важно предлагать пакетные решения. «Нужно осуществлять практику реализации семян отечественной селекции в сочетании с консультированием и научным сопровождением выращивания сельскохозяйственных культур на протяжении всего процесса, от подготовки почвы до уборки урожая», — приводит ее словам пресс-служба Минобрнауки.



При этом в Минсельхозе считают, что Россия сможет полностью обеспечить себя семенами собственного производства не раньше 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут. В ходе Всероссийского зернового форума она сказала, что сезон-2022/23, возможно, будет тяжелым, однако работа с отраслевыми институтами продолжается. Сейчас Россия по ряду агрокультур не обеспечивает себя семенами по нормам Доктрины продовольственной безопасности (не менее 75%).



Как отметил на форуме глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, вопрос обеспечения аграриев семенами «в условиях новых вызовов заслуживает отдельного внимания». Он подтвердил, что по отдельным позициям зависимость от иностранной селекции сохраняется, поэтому важно сконцентрироваться на создании новых сортов, которые будут отличаться высоким качеством, хорошей урожайностью, а также устойчивостью к существующим негативным факторам.



По его словам, такая работа ведется в рамках федеральной научно-технической программы. Так, со следующего года должна начать работу подпрограмма по селекции и семеноводу зерновых, также разрабатывается подпрограмма по кукурузе. Однако, по мнению министра, этого недостаточно, и нужен прорыв в сотрудничестве аграрной науки и практики. Патрушев также сообщил, что с 2023 года Минсельхоз будет интенсивнее стимулировать инвестиционную активность для создания селекционно-семеноводческих центров: доля возмещения капзатрат на строительство и модернизацию таких объектов будет увеличена с 20% до 50%.



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