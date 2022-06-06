«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева купил агрохолдинг в Крыму

Выход в Крым может быть связан с определенными сложностями «Дружба народов»

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, принадлежащий семье бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева, приобрел активы одного из самых крупных агрохолдингов Крыма — агрохолдинга «Дружба народов», следует из данных ЕГРЮЛ. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ» . «Агроинвестор» направил запрос в «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.



«Дружба народов» владеет 20 тыс. га сельхозземель. Ранее компания принадлежала украинскому холдингу «Мироновский хлебопродукт». Компания выпускает до 75 тыс. т мяса птицы, которое продается под брендом «Ряба крымская». На свинокомплексах агрохолдинга содержится 25,5 тыс. свиней, мясокомбинат производит до 50 т колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в сутки. Также в «Дружбу народов» входит «Крымская фруктовая компания» (КФК), которая выращивает яблоки и ягоды на 1,3 тыс. га земли.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева считается вторым по величине российским производителем сырого молока, четвертым — мяса птицы, пятым — сахара и одиннадцатым — свинины. Ему принадлежит более 660 тыс. га земель. В 2021 году доход компании вырос на 25% и составил 71,8 млрд руб.



Один из собеседников «Коммерсанта» объяснил интерес российского агрохолдинга к крымским активам тем, что бизнес семьи Ткачева располагается в Краснодарском крае, а в Крыму у него есть сеть магазинов, одним из поставщиков которого является «Дружба народов». Собственные магазины ускорят возврат инвестиций, а близкое расположение площадки для производства кормов упростит работу птицефабрик, считает собеседник издания. К тому же разблокировка Северо-Крымского канала повысила ценность орошаемых земель.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что выход в Крым связан с определенными сложностями. Главная проблема — это наличие воды в регионе. Ягоды и семечковые культуры в засушливом климате Крыма нуждаются в дополнительной искусственном орошении, если их выращивать по современным агротехнологиям, а не по традиционным, говорит эксперт. «Этот вопрос самый сложный. Политические вопросы, которые раньше были с Крымом, сейчас уже почти никак не повлияют на работу «Агрокомплекса» в регионе, поскольку хуже, чем сейчас уже, наверное, не будет. И без разницы, в Крыму ты работаешь или в другой части России», — считает Решетникова.



В основном Крым поставляет аграрную продукцию между регионами, продолжает она. Основная часть товара идет на материк, в первую очередь в Центральный округ, а также в Приволжье и на Урал. «Дополнительно может возникнуть проблема с логистикой на фоне ее удорожания. С другой стороны, поскольку в последнее время у нас в целом очень интенсивный рост цен на продукты питания, думаю, компания уже решила вопросы с логистикой», — заключила Решетникова.



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