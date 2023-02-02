«Агрофирма Дмитрова Гора» вложит 3,9 млрд рублей в увеличение производства творога

В прошлом году спрос на творог в стране снизился «Агрофирма Дмитрова Гора»

«Агрофирма Дмитрова Гора» реализует в Тверской области инвестиционный проект по реконструкции и модернизации предприятия по производству цельномолочной продукции. Это позволит обеспечить увеличение производства творога с 18 т до 43 т в сутки, сообщила пресс-служба правительства региона. Инвестиции в проект оцениваются в 3,9 млрд руб. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в 2024 году.



Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) было заключено 31 января на заседании регионального правительства. Заключение СЗПК предоставляет инвестору ряд преимуществ. На такое соглашение распространяется «стабилизационная оговорка» - это гарантия неизменности отдельных законодательных актов, то есть инвестор сможет реализовать проект на тех условиях, при которых он планировался.



Также появляется возможность привлечь субсидии из федерального и регионального бюджетов для компенсации части затрат на реализацию инвестпроекта. В частности, предусматривается возмещение затрат на строительство и модернизацию транспортных, энергетических, коммунальных и информационных систем, необходимых для успешного запуска проекта. После одобрения проекта правительством Тверской области соглашение о защите и поощрении капиталовложений будет направлено на рассмотрение Министерства экономического развития России.



По данным Росстата, в декабре в стране было произведено 36 тыс. т творога, что на 8,3% меньше, чем в декабре 2021 года, и на 4,4% меньше, чем в ноябре 2022-го. В прошлом году производство творога снизилось по сравнению с 2021-м на 7,7%, составив 457,3 тыс. т.



В ноябре прошлого года гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова говорила «Агроинвестору», что 2022 год с точки зрения спроса на молочную продукцию оказался разнонаправленным: наблюдался рост спроса на сливочное масло, а также питьевое молоко — на 3% и 4% соответственно, но начал сокращаться спрос на кисломолочные продукты.​



Наиболее существенное снижение спроса наблюдалось в сегменте функциональных молочных продуктов, в том числе йогуртов, где спрос уменьшился на 15%, на творог спрос сократился на 6%. Уменьшение спроса на функциональную продукцию связано как с падением реальных доходов населения, так и с миграционными процессами, начавшимися в России в феврале-марте 2022 года, отмечала Петрова.



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