«Молочная нива» вложит 1,4 млрд рублей в строительство завода по переработке молока в Подмосковье

Также «Молочная нива» планирует построить животноводческий комплекс М. Стулов

«Молочная нива» планирует построить завод по переработке молока в Шаховской (Московская область) в начале 2025 года. Инвестиции в создание предприятия превысят 1,4 млрд руб., сообщила ТАСС зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. По ее словам, мощность нового завода составит 30 т в сутки с возможным увеличением до 100 т.



Проект компании «Молочная нива» в Шаховской получил статус регионального инвестиционного проекта (РИП) и будет способствовать укреплению сельскохозяйственного и перерабатывающего секторов Подмосковья. Он также будет способствовать повышению пищевой безопасности региона и созданию новых рабочих мест. Инвестору проекта предоставлены налоговые льготы: в течение четырех лет для компании действует 10% ставка налога на прибыль, а после ввода объекта в эксплуатацию для производства будет действовать сниженная ставка налога на имущество.



В сентябре стало известно, что «Молочная нива» планирует построить животноводческий комплекс и молокоперерабатывающий завод в городском округе Шаховская. Об этом сообщала пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области. «В сельское хозяйство Подмосковья инвестируют 3,5 млрд руб. — на сопровождение Центра содействия строительству поступил проект животноводческого комплекса и молокоперерабатывающего завода компании "Молочная нива" в городском округе Шаховская», — говорилось в сообщении.



Компания заявляла о намерении построить ферму на 2,4 тыс. коров и молочный завод, который будет перерабатывать до 100 т молока в сутки. На предприятии планируют выпускать более 15 видов продукции: молоко различной жирности, кефир, йогурты, творог, сливки, сметану, сливочное масло, твердые, полутвердые, молодые и творожные сыры.



В 2024 году Минсельхоз планирует ввести новые механизмы господдержки производителей молока для достижения самообеспеченности не менее чем на 90% продукцией российского производства к 2030 году, в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности. Об этом первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут говорила на пленарном заседании Новосибирского агропродовольственного форума. В рамках новых механизмов поддержки будут выделены приоритетные регионы для развития молочного животноводства, где производители будут получать повышенные субсидии на капитальные затраты. Также планируется ввести 50%-ную субсидию на оборудование для ферм с поголовьем 200-400 голов при условии увеличения количества скота до 1 тыс. голов и более.



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