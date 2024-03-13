«Аби» открыла производство замороженной выпечки во Владимирской области

Плановая производственная мощность нового комплекса составляет 5 тысяч тонн продукции в год abi.ru

Компания «Аби» (выпускает продукты под брендами «Стародворье», «Вязанка», «Ядрена копоть», «Горячая штучка» и др.) открыла новую производственную площадку по выпуску замороженной выпечки во Владимирской области. Общий объем инвестиций в проект составил 2 млрд руб., пишет ТАСС. Плановая производственная мощность нового комплекса составляет 5 тыс. т продукции в год. На территории предприятия действует специализированный цех по изготовлению начинок из фруктов и ягод. Продукция поставляется как на российский рынок, так и на экспорт.



В 2023 году «Аби» увеличила объем продаж на 10%, а также расширила географию внешних продаж, сообщила пресс-служба «Аби». Компания инвестировала 6,6 млрд руб. в строительство новых мощностей для производства колбасных изделий и замороженных готовых продуктов. Развитие производства позволило увеличить объем выпускаемой продукции до 700 тыс. т в год, создав несколько тысяч новых рабочих мест. Суммарные инвестиции компании с 2021 по 2024 год составят 26 млрд руб.



Общий объем продаж «Аби» в 2023 году достиг 428 тыс. т. Выручка выросла на 9% до 78,3 млрд руб. Компания сохраняет лидерство на российском рынке по объему продаж в различных категориях. В прошлом году она увеличила свое присутствие в сегменте e-com, увеличив продажи на 92%. Также компания значительно расширила экспорт продукции, увеличив объем экспорта на 36% относительно предыдущего года и начав поставки в новые страны, такие как Туркменистан, Саудовская Аравия и Китай.



Экспорт в Китай компания начала в конце прошлого года, тогда «Аби» успешно отправила в эту страну первую партию сладкой выпечки под международным брендом Foodgital. Кроме того, в августе 2023-го компания осуществила первые отгрузки колбасных изделий брендов «Вязанка», «Стародворье» и «Баварушка» в Туркменистан. Также компания расширила ассортимент продукции, экспортируемой в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, дополнив его замороженными полуфабрикатами.



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