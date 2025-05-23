РСХБ: потенциал инвестиций в агротехнологии оценивается в 520 млрд рублей до 2030 года

Ключевым инструментом противодействия климатическим рискам являются современные агротехнологии Pixabay

Первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина в ходе сессии «Продовольственная, безопасность в условиях изменения климата» на Невском международном экологическом конгрессе представила комплексный анализ инвестиционных перспектив агротехнологического сектора России. По оценке банка, до 2030 года объем инвестиций в эту сферу может достичь 520 млрд руб., что способно поднять рентабельность агропредприятий в среднем на 21 п.п. «Считаем, что реализация подобных инновационных проектов целесообразна с финансово-экономической точки зрения», — отметила она.



В ходе выступления Жачкина обратила внимание на двойственное влияние климатических изменений на АПК. С одной стороны, потепление открывает новые возможности для развития растениеводства в ранее непригодных для этого регионах России. С другой — засухи и обильные осадки наносят существенный ущерб аграриям.



Ключевым инструментом противодействия климатическим рискам, по ее мнению, являются современные агротехнологии. Они позволяют контролировать до 75% факторов, влияющих на урожайность, включая качество семян, эффективность удобрений и средств защиты растений. При правильной синергии науки и финансовой поддержки климатические риски можно нивелировать. А значит, серьезных угроз для продовольственной безопасности нет, резюмировала Жачкина.



У РСХБ уже есть значительный опыт финансирования высокотехнологичных агропроектов. За 25 лет работы он участвовал в 60% всех инвестиционных инициатив в сфере закрытого грунта на общую сумму 220 млрд руб. Однако потенциал для внедрения инноваций в российском АПК остается значительным, особенно в сегменте малого бизнеса: пока ими пользуются менее 10% фермеров.



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