Необходимо техническое задание, что и в каком количестве должен потреблять человек и в каких продуктах А. Орлов / Ведомости

Российский АПК уже обеспечивает производство широкого ассортимента продуктов питания и их безопасность. Следующий этап развития отрасли будет связан с повышением пищевой ценности привычных продуктов, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме «Биопром».



«Мы фактически научились все производить, и надо переходить на следующий уровень — функционального и персонализированного питания, — приводятся ее слова в сообщении Минсельхоза. — Для отрасли это новый этап инвестиционного развития. Но в то же время необходимо техническое задание, что и в каком количестве должен потреблять человек и в каких продуктах».



Речь идет о создании продуктов с заданными характеристиками, в том числе с определенным содержанием белка, витаминов, микроэлементов и других необходимых организму веществ. В качестве примера Лут привела увеличение спроса на продукцию с высоким содержанием белка, потребление которой в прошлом году выросло вдвое. Производители учитывают этот запрос при разработке новых продуктов, отметила министр.



Также перспективным направлением является использование биотехнологий на всех этапах производства — от почвы до готового продукта. В частности, ведется селекционная работа по созданию сортов и гибридов сельхозкультур с заданными характеристиками, также возможно поступление необходимых микроэлементов из почвы в растения. В животноводстве качественный состав молока, мяса и яиц можно совершенствовать за счет генетики и кормления. Технологии переработки помогают сохранять ценные вещества и создавать продукты для разных групп потребителей. Однако для развития этих направлений необходима тесная кооперация государства, науки и бизнеса, подчеркнула Лут.



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