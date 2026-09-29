Производство индейки в этом году может вырасти на 3-4%

Увеличение производства в России обусловлено ростом спроса, развитием экспорта и повышением доступности индейки М. Стулов / Ведомости

Производство мяса индейки в России в этом году может увеличиться на 3-4%, до 465-470 тыс. т в убойном весе, прогнозирует Национальная ассоциация производителей индейки (НАПИ). В 2025 году выпуск составил 453 тыс. т. «За последнее десятилетие отечественное индейководство показало феноменальный трехкратный рост производства мяса индейки в убойном весе со 150 тыс. т в 2015-м до 453 тыс. т в 2025-м, в то время как в большинстве стран-традиционных производителей индейки отмечается сокращение в среднем на 10-20%», — рассказал «Агроинвестору» руководитель НАПИ Анатолий Вельматов.



По его словам, рост российского рынка обеспечивается увеличением внутреннего спроса, развитием экспорта и повышением доступности индейки для потребителей. За последние 10 лет потребление мяса индейки в стране выросло с 0,8 кг до 2,9 кг на человека, в среднем на 24%. Ориентир отрасли — 5 кг на человека в год.



Вельматов также отмечает, что динамика отрасли сопровождается ростом производства отечественного инкубационного яйца финального гибрида индейки: с 10 млн штук в 2020 году до 37 млн штук в 2025-м при общей потребности в более чем 52 млн штук. В результате уровень самообеспеченности отрасли вырос с 23% в 2020 году до 71% в 2025-м. Эксперт также сообщил «Агроинвестору», что в России сейчас работают более 20 крупных и средних индейководческих предприятий, на которые приходится почти 85% общего производства. Еще 8,1% производства приходится на малые предприятия, около 5,3% — на крестьянские, фермерские и личные подсобные хозяйства.



Одним из факторов роста отрасли остается расширение спроса. Его поддерживают тренд на здоровое питание, ценовая доступность индейки в расчете на грамм белка и развитие ассортимента продукции для розницы и HoReCa, перечисляет Вельматов. В частности, в 2024—2025 годах доля индейки в сегменте брендированных стейков составляла 57,5%, что вывело ее в лидеры по выбору покупателей среди премиализированных охлажденных полуфабрикатов.



Спрос увеличивается не только в рознице, но и в организованном общественном питании, и со стороны мясопереработчиков. Дополнительным фактором становится рост использования индейки в производстве халяльной продукции: мясо индейки может использоваться вместо свинины при выпуске продуктов глубокой переработки стандарта «халяль». Это уже привело к расширению его применения в рецептурах колбасных изделий и мясных деликатесов. Также спрос поддерживают рост доходов населения, включение индейки в рационы школьников и лечебно-профилактических учреждений, а также сокращение разницы в стоимости мяса курицы и отдельных частей индейки.



При этом отрасль сохраняет ряд ограничений. Среди них — зависимость от зарубежного генетического материала, санкционные ограничения, сложности с международными банковскими расчетами и логистикой, рост себестоимости, а также эпизоотические риски, прежде всего высокопатогенный грипп птиц. «Главные вызовы индейководческой отрасли в текущем году — это проблемы с поставками импортного инкубационного яйца», — говорит Вельматов. По его словам, это мировая проблема, связанная с вспышками высокопатогенного птичьего гриппа на предприятиях импортерах инкубационного яйца. В целом перспективы отрасли он оценивает положительно: индейководческие предприятия работают стабильно. К 2030 году производство мяса индейки в России прогнозируется на уровне 650-700 тыс. т в убойном весе, заключил Вельматов.



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