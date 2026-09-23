«Дамате» вошла в топ-3 мировых производителей индейки

«Дамате» - крупнейший в мире полностью вертикально интегрированный индейководческий комплекс «Дамате»

Группа «Дамате» вошла в топ-3 крупнейших производителей индейки в мире по итогам прошлого года, следует из расчетов компании «Агрифуд Стретеджис» на основании данных из отраслевых источников. Так, в 2025-м «Дамате» поставила на рынок 268 тыс. т мяса индейки, превзойдя показатели как всех европейских, так и большинства производителей из США, за исключением компаний Jennie-O и Butterball, которые выпустили 340 тыс. т и 316 тыс. т продукции, заняв первое и второе места соответственно, говорится в пресс-релизе «Агрифуд Стретеджис».



При этом группа «Дамате» является крупнейшим в мире полностью вертикально интегрированным индейководческим комплексом, поскольку, в отличие от абсолютного большинства зарубежных производителей, владеет еще и фермами родительского стада, подращивания и откорма птицы, а также земельными активами для производства кормовых культур и разветвленной логистической структурой. В Северной и Южной Америке, Европе, Северной Африке и в Азии переработчики получают птицу на убой, выращенную контрактными фермерами, и в большинстве случаев получают корма, инкубационное яйцо и птенцов для откорма от специализированных компаний-поставщиков.



На протяжении последних трех лет российские индейководы прочно удерживают первое место по объемам производства в Европе и второе в мире после США. По данным «Агрифуд Стретеджис», в 2025 году Россия произвела более 452 тыс. т индейки, США — 2198 тыс. т, Германия — 376 тыс. т, Польша — 350 тыс. т, Испания 245 тыс. т, Франция — 244 тыс. т, Италия — 236 тыс. т.



По словам президента «Агрифуд Стретеджис» Альберта Давлеева, Россия на протяжении последнего десятилетия более чем утроила выпуск продукции индейководства со 147 тыс. т до 452 тыс. т в год, показав рекордный рост на 207%, пропорционально увеличив потребление индейки на душу населения почти до 3 кг на человека в год. По его мнению, российские индейководы могли бы значительно превысить эти показатели, если бы не дефицит инкубационного яйца, почти половина которого импортируется. В то же время, отмечается в пресс-релизе «Агрифуд Стретеджис», у России остаются значительные перспективы для увеличения объемов производства за счет опережающего роста внутреннего потребления и экспорта, развития целого ряда существующих и новых региональных проектов, а также расширения мощностей племенных репродукторов по производству инкубационных яиц.



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