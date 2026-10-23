«Руслакто» вложит еще 1,2 млрд рублей в развитие переработки молока

Компания делает упор на развитие переработки молока «Руслакто»

Агрохолдинг «Руслакто» (ранее «Шахунское молоко») скорректировал концепцию своего агрокластера в Нижегородской области: компания планирует развивать переработку молока, а для строительства животноводческого комплекса приглашает инвестора, пишет «Интерфакс». Ранее заявленный проект кластера молочной отрасли с замкнутой экосистемой помимо развития молокозаводов включал строительство животноводческого комплекса на 2,4 тыс. голов КРС. Инвестиции в проект оценивались в 6 млрд руб., но из-за переориентации агрохолдинга на развитие перерабатывающих мощностей сумма вложений была скорректирована, компания его не называет.



Гендиректор «УК “Руслакто”» Александр Маликов сообщил «Интерфаксу», что инвестиции в переработку молока — это стратегическое решение и сильная сторона компании. «Но сырья, конечно же, мы видим, что недостаточно. И чтобы не ждать, когда наши инвестиционные возможности откроются на производство сырья, мы приглашаем инвесторов, в том числе иностранных, чтобы они в рамках агрокластера, который мы создаем, построили фермы с гарантированным контрактом на переработку», — сказал Маликов в кулуарах Нижегородского экономического форума.



Также Маликов сообщил, что «Руслакто» уже завершил модернизацию своего нижегородского завода, увеличив мощность по переработке молока в шесть раз, до 300 т в сутки. По его словам, инвестиции в развитие крупнейшего актива холдинга — молокозавода в Шахунье (Нижегородская область) — составят около 1,2 млрд руб. в рамках проекта создания кластера. Ожидается, что это позволит увеличить мощность завода до 600-650 т молока в сутки. «Мы сейчас уже принимаем около 450 т в сутки на этой площадке в Шахунье <...>. Суммарно с нижегородским молокозаводом наша цель к 2030 году — иметь тысячу тонн переработки (в сутки)», — сказал Маликов. Говоря о проекте строительства молочного комплекса, который первоначально агрохолдинг планировал реализовать самостоятельно, Маликов отметил, что на северо-востоке Нижегородской области есть земельные ресурсы под этот проект и часть проектной документации. Компания вместе с муниципалитетом работает с потенциальными инвесторами.



В пресс-службе «Руслакто» «Агроинвестору» пояснили, что компания планирует инвестировать 1,2 млрд руб. в реконструкцию ключевых участков «Шахунского молочного завода» для сохранения стабильности технологии, повышения качества и маржинальности продукции. Таких участков несколько: приемка и аппаратная часть, стерилизованные молочные продукты, производство масла, производство сухого молока. Программа реконструкции рассчитана до 2030 года. Также компания планирует обновить оборудование, переводить упаковку в новый востребованный формфактор. «Что касается развития животноводческого комплекса, то конкретные параметры будем предметно обсуждать с возможным инвестором», — говорят в пресс-службе «Руслакто».



Агрохолдинг «Руслакто» был основан в 2000 году. Сейчас компания является одним из крупнейших производителей и переработчиков молока в России, сырье поступает из Нижегородской и Кировской областей, 30% от которого агрохолдинг получает от собственных сельхозпредприятий, сообщается на сайте компании. Там также уточняется, что земельный банк «Руслакто» составляет 70 тыс. га, поголовье КРС — 18,6 тыс. Производственные мощности молока-сырья в 2025 году превысили 74 тыс. т, объем переработки — 212 тыс. т.



В структуру агрохолдинга входят два дивизиона: «АПК», который включает молочное животноводство, производство сырого молока, растениеводство и кормопроизводство, а также семеноводство. Второй дивизион — «Продукты питания» — занимается выпуском молочных продуктов, ингредиентов для пищевой промышленности, дистрибуцию готовой продукции. На выпуск молочной продукции работают 26 производственных линий, в ассортименте продукции — ультрапастеризованное и пастеризованное молоко, сметана, кефир, молочные коктейли и др.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

