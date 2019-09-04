Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
65.48
eur
72.082
moex
2817.05
brent
61.04
пшеница
476.4
сахар
10.81
Рынки
Посевы гречихи оказались на минимальном за 16 лет уровне
Агроинвестор
4 сентября 2019
По данным Росстата, в этом году посевы гречихи составили 807 тыс. га — на 238 тыс. га меньше, чем в 2018-м, и ниже ожиданий отраслевых экспертов
журнал «Агроинвестор»
сентябрь 2019
Фото: Легион-Медиа


Этот материал доступен только подписчикам. Пожалуйста, зайдите в свой аккаунт или купите подписку.
Показать еще
Статьи по теме
Посевы гречихи оказались на минимальном за 16 лет уровне
Урожай гречихи прогнозируется ниже прошлогоднего
Севооборот наоборот. Каких ошибок следует избегать при выращивании различных агрокультур
Эксперты не ждут снижения цен на крупы
Цены на гречку начали расти
Читайте такжеПартнерский материал. Качество продукции НПФ ВИК подтверждает знак Made in RussiaПартнерский материал. Иммуномодуляция как фактор успешного бизнесаПартнерский материал. Рынок агрострахования будет расти
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное со 2 по 8 сентября
Рейтинг
«Мираторг» вновь возглавил рейтинг агрохолдингов по выручке
Cover Story
Погода становится нервной. Как глобальные изменения климата влияют на сельское хозяйство
«Агротехника и технологии»
Сила в малом. Универсальные погрузчики в мини-версии
Конференция
RUSSIAN CROP PRODUCTION — 2019/20
Журнал
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2019
Журнал
«Агроинвестор» №09, сентябрь 2019
Интервью
Сергей Юшин: «Экспорт мяса в Бразилию имеет важное политическое значение»
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Russian Crop Production-2019/20
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией