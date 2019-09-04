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Russian Crop Production-2019/20
Рынки
Посевы гречихи оказались на минимальном за 16 лет уровне
Агроинвестор
4 сентября 2019
По данным Росстата, в этом году посевы гречихи составили 807 тыс. га — на 238 тыс. га меньше, чем в 2018-м, и ниже ожиданий отраслевых экспертов
журнал «Агроинвестор»
сентябрь 2019
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Фото: Легион-Медиа
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