События года. Июль. Начался эксперимент по маркировке молочной продукции

Согласно постановлению правительства, маркировать предполагается молоко, сливки, сгущенное молоко, йогурт, кефир, сливочное масло, мороженое, сыры, творог. На эти товары производители или импортеры смогут наносить цифровой двухмерный код Data Matrix, который можно будет просканировать при проверке товара, приеме на склад и продаже в магазине. Также система «Честный знак» будет интегрирована с кассами в рознице. Завершить эксперимент планируется в конце февраля 2020 года.



По замыслу создателей системы, маркировка призвана обезопасить потребителей от покупки просроченной продукции и дать возможность проверять легальность товара с помощью мобильного телефона. Добросовестным игрокам отрасли это решение позволит повысить прозрачность взаимодействия с контрагентами, усовершенствовать логистические схемы, оптимизировать издержки, связанные с учетом продукции, а также нарастить долю рынка благодаря снижению объема незаконного оборота.



Эксперимент по внедрению маркировки предполагалось начать еще 1 сентября 2018 года, однако срок неоднократно откладывался. В рабочую группу на площадке Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) вошли более 30 компаний, в том числе Unilever, «Вакинское Агро», «Галактика», «Шахунское молоко», экологическое хозяйство «Спартак», розничные сети «Лента», «Магнит», X5 Retail Group и интернет-магазин «Озон». Совместно с ними разработчики решения подготовили методические рекомендации и начали тестирование нанесения кодов на товары.



Экспертное сообщество, как и большинство производителей молочной продукции, выступают против введения маркировки, так как она, по сути, решает ту же самую задачу (обеспечивать прослеживаемость от поля до прилавка), что и система «Меркурий», которая также начала свою работу с молочной продукцией с июля. Кроме того, внедрение данной дублирующей меры отразится на себестоимости товаров, ведь она предполагает значительные инвестиции как на первоначальном этапе, так и на операционной стадии. А рост затрат неминуемо приведет к ухудшению экономического положения как переработчиков, так и сельхозпроизводителей и может вылиться в совсем не желательное в период падения доходов населения увеличение розничных цен.



Между тем ЦРПТ заявляет, что работа в рамках пилотного проекта по маркировке будет построена так, чтобы исключить дублирование функций систем ветсертификации «Меркурий» и «Честного знака». Для этого будет осуществлена интеграция двух решений: «Меркурий» будет контролировать сырье до завода, а «Честный знак» прослеживать каждую единицу готовой продукции до продажи на кассе.



Минпромторг и Минсельхоз совместно с уполномоченными органами должны провести оценку результатов эксперимента и представить соответствующие доклады в правительство до 1 декабря 2019 года и до 16 марта 2020-го. Впрочем, решение о внедрении маркировки готовой молочной продукции на постоянной основе, кажется, уже принято правительством окончательно. Сделать ее обязательной планируется с 1 июня следующего года.

