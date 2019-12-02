Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.65
eur
70.401
moex
2928.76
brent
64.27
пшеница
524
сахар
13.18
Рынки
События года. Июль. Начался эксперимент по маркировке молочной продукции
Агроинвестор
2 декабря 2019
В июле в России стартовал эксперимент по маркировке готовой молочной продукции
журнал «Агроинвестор»
декабрь 2019
Фото: Ю. Ерашова

Согласно постановлению правительства, маркировать предполагается молоко, сливки, сгущенное молоко, йогурт, кефир, сливочное масло, мороженое, сыры, творог. На эти товары производители или импортеры смогут наносить цифровой двухмерный код Data Matrix, который можно будет просканировать при проверке товара, приеме на склад и продаже в магазине. Также система «Честный знак» будет интегрирована с кассами в рознице. Завершить эксперимент планируется в конце февраля 2020 года.

По замыслу создателей системы, маркировка призвана обезопасить потребителей от покупки просроченной продукции и дать возможность проверять легальность товара с помощью мобильного телефона. Добросовестным игрокам отрасли это решение позволит повысить прозрачность взаимодействия с контрагентами, усовершенствовать логистические схемы, оптимизировать издержки, связанные с учетом продукции, а также нарастить долю рынка благодаря снижению объема незаконного оборота.

Эксперимент по внедрению маркировки предполагалось начать еще 1 сентября 2018 года, однако срок неоднократно откладывался. В рабочую группу на площадке Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) вошли более 30 компаний, в том числе Unilever, «Вакинское Агро», «Галактика», «Шахунское молоко», экологическое хозяйство «Спартак», розничные сети «Лента», «Магнит», X5 Retail Group и интернет-магазин «Озон». Совместно с ними разработчики решения подготовили методические рекомендации и начали тестирование нанесения кодов на товары.

Экспертное сообщество, как и большинство производителей молочной продукции, выступают против введения маркировки, так как она, по сути, решает ту же самую задачу (обеспечивать прослеживаемость от поля до прилавка), что и система «Меркурий», которая также начала свою работу с молочной продукцией с июля. Кроме того, внедрение данной дублирующей меры отразится на себестоимости товаров, ведь она предполагает значительные инвестиции как на первоначальном этапе, так и на операционной стадии. А рост затрат неминуемо приведет к ухудшению экономического положения как переработчиков, так и сельхозпроизводителей и может вылиться в совсем не желательное в период падения доходов населения увеличение розничных цен.

Между тем ЦРПТ заявляет, что работа в рамках пилотного проекта по маркировке будет построена так, чтобы исключить дублирование функций систем ветсертификации «Меркурий» и «Честного знака». Для этого будет осуществлена интеграция двух решений: «Меркурий» будет контролировать сырье до завода, а «Честный знак» прослеживать каждую единицу готовой продукции до продажи на кассе.

Минпромторг и Минсельхоз совместно с уполномоченными органами должны провести оценку результатов эксперимента и представить соответствующие доклады в правительство до 1 декабря 2019 года и до 16 марта 2020-го. Впрочем, решение о внедрении маркировки готовой молочной продукции на постоянной основе, кажется, уже принято правительством окончательно. Сделать ее обязательной планируется с 1 июня следующего года.

25 млрд рублей
составят инвестиции во внедрение системы маркировки молочной продукции. Еще примерно 20 млрд руб. производители будут тратить ежегодно на работу в ней, подсчитал Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»).
Показать еще
Статьи по теме
Еще больше мяса. В 2019 году объем производства в стране приблизится к 11 млн тонн
Молоко подтолкнули к качеству. Как развивался молочный рынок в 2019 году
Рапсодия для агрария. Почему сельхозпроизводители не хотят сеять рапс
Российский АПК под влиянием глобальных трендов. Почему отечественным аграриям нужно следить за ставкой ФРС и торговой войной США и Китая
Заработать на специях. Как развивается российский рынок приправ и пряностей

Читайте такжеПартнерский материал. Испытан новый культиватор TillermasterПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN

Рекомендации
Рекомендации
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
«Агротехника и технологии»
Био под вопросом. Аграрии не спешат переходить на биологизацию
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
Аналитика
Не наши деньги: АПК остается привлекательным для иностранных инвесторов
Журнал
"Агротехника и технологии" №6, ноябрь-декабрь 2019
"Агроинвестор"
Еще больше мяса. В 2019 году объем производства в стране приблизится к 11 млн тонн
«Агроинвестор»
Молоко подтолкнули к качеству. Как развивался молочный рынок в 2019 году
Журнал
"Агроинвестор" №12, декабрь 2019
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией