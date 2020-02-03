Мусорные баги. Вопрос утилизации упаковки обостряется

Запрос на экологичную упаковку становится все более очевидным. К 2021 году продажа одноразовых изделий из пластика будет запрещена в Евросоюзе. В России власти также постепенно подходят к аналогичному решению — Роспотребнадзор готовит поправки в законодательство о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. В перспективе их использование будет и вовсе запрещено. Изменения коснутся закона об отходах производства, инициатива уже поддержана Минприроды. Эксперты полагают, что есть шанс ввести запрет уже к 2024 году, если включить его в профильный нацпроект. «Хотя о необходимости разработки пакета документов по снижению использования полимерной упаковки и уничтожению отходов говорилось еще в мае 2019 года, с тех пор ни один закон не был даже спроектирован. Реальные шаги в этой области могут потребовать еще больше времени», — отмечает заведующая кафедрой «Технология и организация общественного питания» Самарского государственного технического университета (СамГТУ) профессор Надежда Макарова.



У бумаги свои недостатки «Гринпис» в принципе скептично настроен относительно моды на бумажную упаковку. Согласно данным организации, бумага не является экологически устойчивым материалом. Так, производство бумажных пакетов выбрасывает в атмосферу на 70% больше вредных веществ, чем производство того же пластикового пакета. Сбор загрязняющих веществ в водоемы в первом случае в 50 раз больше, чем во втором. А углеродный след бумажного пакета в целых три раза больше, чем пластикового. Поэтому, чтобы не стать жертвами «гринвошинга» (экологичного позиционирования компании или товара/услуги без достаточных для этого оснований), следует задуматься о последствиях на всех этапах жизни и производства любого вида упаковки.

Задумались о последствиях

Отделение НКО «Гринпис» в Москве в письме министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину от 12 ноября прошлого года отмечает, что, согласно стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, рост потребления изделий из пластмасс на душу населения вырастет в России почти в 2,8 раза до 89,8 кг на человека, что явно усугубляет проблему. Результаты экспедиций «Гринписа» по оценке загрязнений прибрежных особо ценных территорий России и объектов всемирного наследия ЮНЕСКО показывают, что более 60% обнаруженного мусора — именно одноразовая тара, пластиковая упаковка и ее фрагменты. Так, на побережье Азовского моря процент одноразового пластика составил до 90%, Черного моря — 68%, Балтийского моря в районе национального парка Куршская коса — 62%, а на озере Байкал — 87%. На основе данных по итогам экспедиций и общественных аудитов пластикового загрязнения было выделено 20 основных загрязнителей, и мягкая упаковка от продуктов, бутылки из-под напитков, пластиковые крышки от них же, пакеты-майки и фасовочные пакеты, а также пищевые контейнеры входят в топ-10.



«Упаковочная индустрия должна взять на себя ответственность за решение этой проблемы. В конце концов, на сегмент упаковки приходится до 40% совокупного потребления пластиков», — указывает руководитель отдела маркетинга Ulma Packaging (производитель упаковочного оборудования) Наталья Медведева. Тем не менее только за последнее десятилетие рециркуляция собранных отходов увеличилась на 80%. Хорошо, что в последнее время государство, участники отрасли и даже потребители и общество в целом осознали необходимость устранения воздействия на окружающую среду и предпринимают шаги для содействия сокращению отходов. Так, правительственные учреждения разрабатывают амбициозные директивы, стимулирующие модель замкнутого цикла. К ним, в частности, относится Европейская стратегия по сокращению пластиковых отходов, в которой поставлена цель к 2030 году перерабатывать 55% пластиковой упаковки. Для достижения этой цели вся она должна быть на 100% перерабатываема. «Наша компания как ответственный производитель также планирует вносить максимально посильный вклад в этом направлении», — делится Медведева.



Отдельные производства, занятые изготовлением упаковки, а также крупные производители агропродукции начинают собственные изыскания в области биоразлагаемой или перерабатываемой упаковки, способной если не решить, то хотя бы не отягчать проблемы экологии. Однако в России все это происходит не так быстро и успешно, как в тех же европейских странах. В Европе разработкой технологий занимаются крупные компании, например Dupont, знает Макарова. «Но никто не будет раскрывать секреты изготовления биоразлагаемой упаковки, тут завязаны деньги, и очень большие — эксперты говорят даже не о миллиардах, а о триллионах долларов, — утверждает она. — Поэтому для появления собственной 100% экологичной технологии нужны огромные инвестиции, которые ни государство, ни бизнес пока делать не хотят. Владельцы крупных компаний откровенно говорят, что они готовы купить только готовые экорешения, да и то при условии, что они будут не дороже имеющихся вариантов».



Группа «Продо» рассматривала вопрос использования экологичной упаковки для своей продукции, но пока не просчитывала финансовый аспект. «Экоупаковка для большого предприятия — это возможность сделать свой вклад в сохранение экологического равновесия на планете. Чем выше объем производства, тем более существенным будет этот вклад. Кроме того, чем больше компаний примкнут к этому тренду, тем более велика вероятность серьезной помощи природе», — рассуждает главный технолог по переработке компании Людмила Звягина. С точки зрения бизнеса это, конечно, значительный имиджевый выигрыш, на него можно делать акцент в продвижении продукции. Однако такие вопросы не решаются в один день, так как производство в любом случае понесет серьезную финансовую нагрузку и таким образом инициирует повышение себестоимости своей продукции.



Раздельный сбор мусора Технологически все вопросы сортировки и переработки в принципе решаемы, но бывают загрязненные отходы. Основная сложность для переработчика в том, что полезные фракции — бумага, картон, алюминий, стекло — смешиваются с органикой. «Очистка — это дополнительные расходы, зачастую желающие переработку экономически невыгодной», — обращает внимание Александр Багин из Комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты России.

А вот крупным предприятиям с однотипными отходами ничто не мешает сотрудничать с переработчиками, считает Анна Сычева из «ОптиКома». «В принципе, те же овощебазы могут собирать и сдавать на предприятие по переработке и изготовлению упаковки материалы, в которых к ним прибыла агропродукция, — говорит она. — Отходы однородные, чистые и в больших объемах, это удобно. Например, бумажные альвеолы от овощей можно переработать в новые альвеолы или в бумажные лотки для пищевых продуктов».



За новыми технологичными решениями на данном рынке следит «АФГ Националь». «Мы проводим соответствующие тесты, но пока, к сожалению, не видим вариантов экологичной упаковки, которая не приводила бы к заметному удорожанию продукции для потребителя», — признается заместитель гендиректора по стратегическому маркетингу и коммуникациям агрохолдинга Алексей Батурин. По его мнению, использование определенных материалов упаковки должно регламентироваться государством с учетом экономической составляющей. Нужно разработать стандарты и предложить четкие нормативы, позволяющие считать экологичным тот или иной вид упаковки, считает Батурин. При этом решение не должно быть волюнтаристским — нужно принимать во внимание экономику производства. Сейчас компания работает с полипропиленом (крупы, овощи) и картонной упаковкой с возможностью утилизации (яблоки).



«Последние годы к нам поступает информация, что тот или иной производитель вывел на рынок новый быстроразлагаемый продукт или упаковку, произведенную из вторичного сырья, — рассказывает специалист по продажам упаковочных материалов компании «Агропак» Анастасия Осиевская. — Все эти материалы мы адаптируем по возможности под упаковку овощей и фруктов». Но пока российские производители только интересуются такой упаковкой, а платить за нее не готовы, утверждает она.





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Спрос будет расти

Нужно не забывать, что Россия — страна, добывающая нефть и газ, часть их идет на переработку, и один из переделов — как раз полиэтилен и производные. Пока стоит вопрос обеспечения сбыта продукции массового производства, вряд ли eco-friendly технологиям дадут быстро развиваться, полагает член Комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты России Александр Багин. «До нашей страны эти тренды дойдут еще не скоро, — думает руководитель направления по упаковочному оборудованию Ulma Packaging Сергей Пуховский. — Если говорить об экспортных перспективах, то вряд ли мы озаботимся вывозом товаров народного потребления в приемлемой для Европы экологичной упаковке, пока в стране есть нефть». Во-вторых, россияне не заинтересованы даже в сдаче макулатуры и стеклянной/металлической тары, так как им за это не платят достойных денег и не дают преференций. Да и менталитет не тот, так что в системе рециклинга пока тоже изменений не предвидится, уверен специалист.



Впрочем, у пластика есть свои преимущества, и пока полностью отказаться от него не получается. «Во время упаковки товара мы запаиваем картонный лоток в пластиковую пленку. В первую очередь это нужно для того, чтобы не возникли проблемы во время транспортировки продукции», — говорит гендиректор ТД «Мое лето» (производитель тепличных овощей) Вагиф Бикулов. Кроме того, в России еще недостаточно сильно развита культура потребления, и покупатели могут раскрыть полностью картонную упаковку еще до оплаты товара. Также для фруктов и овощей крайне важно, чтобы перед покупкой можно было рассмотреть приобретаемый товар, в связи с чем и используется пленка. Экологичной альтернативы для такой упаковки на данный момент не существует, утверждает топ-менеджер.



Тем не менее у биоэкономики большое будущее. Традиционно в деревенских хозяйствах все отходы — от соломы до навоза — шли в дело, напоминает Багин. Современным агропредприятиям тоже было бы неплохо задуматься о том, какую пользу можно извлечь из отходов и как сделать бизнес ресурсосберегающим. По его словам, уже существуют разработки посуды и упаковки из соломы и древесных отходов.



Помимо непосредственно заботы о природе и глобальных мыслей о будущем человечества, экоупаковка становится интересной бизнесу и из-за моды потребителей на все здоровое и входящее в концепцию sustainable (не причиняющее вреда окружающей среде). «Спрос на экологичные решения увеличивается, мы это видим по результатам маркетинговых исследований, покупатели голосуют рублем», — отмечает руководитель направления «Устойчивое развитие» «ОптиКома» (производитель, поставщик комплексных упаковочных решений, канцтоваров и хозтоваров для бизнеса) Анна Сычева. Каждый производитель овощей и фруктов задумывается на данную тему, соглашается Осиевская. Пока не каждое предприятие готово переплатить 50-60% от стоимости упаковки за ее экологичность. Данное направление будет актуально для России немного позже, считает она. Но покупателя отметка «эко» на упаковке товара привлекает с каждым днем все больше. Современный ответственный потребитель однозначно сделает выбор в пользу перерабатываемой упаковки, уверена Осиевская.



Примеров стремления международных компаний к экологичности бизнеса уже немало. Так, компания Mondelēz International, производитель печенья «Юбилейное» и шоколада Milka, уменьшает количество пластиковой упаковки с 2013 года и по итогам 2020-го рассчитывает сократить ее объем на 65 млн кг по всему миру, знает профессор Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Ирина Потороко. А к 2025 году компания планирует полностью перейти на перерабатываемые упаковочные материалы. А McDonald’s, реализующий в рамках своего бизнеса вклад в достижение целей устойчивого развития, определенных в 2015 году ООН (среди которых в том числе значится обеспечение защиты нашей планеты), сделал разделение и дальнейшую переработку отходов, а также сокращение их количества, одним из своих приоритетов. И к 2025 году компания планирует внедрить систему разделения отходов на предприятиях сети во всем мире.



Есть и экономические причины, которые могут вынудить российских производителей различных товаров обратиться к экотрендам. «Представьте ситуацию: Европа наконец полностью отказывается от пластика или как минимум отдает предпочтение продуктам, упакованным в экоматериалы. Каковы в данном случае наши экспортные возможности? — задается вопросом Макарова. — Они резко стремятся к нулю, так как без собственных разработок, с купленной за рубежом упаковкой вывоз становится абсолютно невыгодным. А поставлять за рубеж просто сырье, которое уже в Европе будут фасовать, также экономически нецелесообразно».



Упаковка из макулатуры

Экологичная упаковка — это та, которая после использования не причиняет вреда окружающей среде, говорит Багин. Безопасная упаковка не должна содержать вредных для природы веществ и должна иметь возможность переработки. К экоупаковке причисляют и перерабатываемую, и биоразлагаемую. Первый вид хорош тем, что может использоваться вторично, а иногда и несколько раз подряд. Чаще всего в России перерабатывается картон, знает эксперт. Еще со времен СССР в стране сформирована большая и реально работающая система переработки макулатуры: в год осваивается более 3,5 млн т, добавляет исполнительный директор «СОЭМЗ» (производство упаковки, в том числе для пищевой продукции, из пульперкартона, мощность переработки — 8 т/сутки) Дмитрий Гутман. Пластик в сравнении с той же бумагой плох тем, что при нагревании (например, при утилизации) выделяет вредные вещества, смолы.







«ОптиКом» работает со многими агропромышленными и пищевыми предприятиями. И среди клиентов компании все более популярной становится упаковка из формованного бумажного волокна. Она изготавливается из макулатуры, то есть является результатом переработки, плюс может проходить вторичный рециклинг, рассказывает Сычева. Из такого материала изготавливают альвеолы для фруктов и овощей (в том числе специфической формы, например для груш), лотки и контейнеры для мелкой и средней фасовки (от 250 до 1000 г) фруктов, овощей и ягод, тарные ложементы для салатов в горшочках, горшки для рассады и т. д. Упаковка из формованного бумажного волокна защищает продукт от повреждений при транспортировке и впитывает избыточную влагу, продлевая срок хранения продуктов. По подсчетам «ОптиКома», спрос на такой формат упаковочных решений стабильно растет на 50% ежегодно.



Упаковка с возможностью переработки определенно набирает обороты, подтверждает Дмитрий Гутман. «Если два-три года назад 80-90% расфасованных томатов или огурцов лежали на полистироле (ВПС), сейчас такой фасовки намного меньше, — отмечает он. — По нашей оценке, больше половины продается в картонных лотках, например, наших из пульперкартона: такая упаковка сделана из вторичного сырья, на 100% из макулатуры, и это дает нам полное право называть ее экологичной». После использования лотки можно сдать в специальный контейнер для макулатуры.



Многие предприятия в промышленных масштабах полностью заменили лотки из вспененного полистирола на лотки из разных видов картона при фасовке томатов, известно Осиевской. В случае с огурцом это достаточно сложно, потому что он «мокнет», и картон просто не выдерживает. Но в данный тип материала могут быть упакованы практически все овощи и фрукты. Главное — правильно подобрать тип картона и степень его влагостойкости. Плюс картонной упаковки для предприятия и в том, что она повышает лояльность покупателя и предоставляет компании площадь для размещения информации о бренде на лотке. «Хотя не весь картонный материал на 100% экологичный, — предупреждает специалист. — Основу лотка иногда обрабатывают специальным составом, который препятствует размоканию упаковки».







ТД «Мое лето» использует легкую и практичную картонную упаковку, которая просто и безопасно утилизируется и не причиняет вреда окружающей среде. Помимо этого, она хорошо сохраняет форму, ее приятно держать в руках, а также она хорошо подходит для печати, перечисляет Бикулов. А вот шампиньоны компания пока все же упаковывает в пластиковый материал, что связано с повышенной влажностью продукта. «Мы стремимся к лучшему и стараемся уходить от вредных для здоровья человека и природы материалов, отдавая преимущество экологически чистой и безвредной упаковочной продукции. Чтобы это было не просто модно и в тренде, а являлось нормой», — говорит топ-менеджер.



Но не везде бумага и картон применимы. Когда-то в пищевой промышленности использовалась бумажная упаковка, напоминает Макарова. Однако ей предпочли более надежные материалы, обладающие лучшими барьерными свойствами, что, очевидно, делало продукцию более безопасной. К тому же она стала иметь реально более длительный срок годности, что дало огромные прибыли.



Рециклинг — это непросто Надежда Макарова. Заведующая кафедрой «Технология и организация общественного питания» СамГТУ Рециклинг не самая простая на деле тема. Даже в развитых европейских странах доля переработанных отходов в их общем объеме незначительная — 0,7%. Основная часть того, что производит человек, непригодна для вторичной переработки. И раздельный сбор мусора осуществлять крайне трудно, с этим не справляется даже продвинутая Япония.

К упаковке, особенно пищевых продуктов, предъявляются крайне строгие требования по микробиологической, минеральной, радиологической безопасности. Вряд ли вы захотели бы узнать, что ячеистые лотки, в которые упакованы яйца, купленные вами для завтрака, содержат токсичные отходы.

Но даже для изготовления пульперкартона, мягкой бумажной упаковки, все равно используются древесина, опилки — отходы целлюлозного комбината, например. Просто они не такие качественные, как для обычной бумаги. И это сырье также отбеливается, проходит сульфаобработку и т. д. Если бы упаковка действительно изготавливалась бы из мусора, который мы кидаем в сортировочные баки, Роспотребнадзор и прочие ведомства заставили бы производителей делать десятки анализов с каждой партии в 100 штук, чтобы удостовериться в микробиологической безопасности.



Разложить до молекул

Биоразлагаемые материалы — мечта экологов. Они предполагают, что упаковка не просто потеряет механическую прочность, но и сможет разложиться до молекул, стать питанием для червей и зеленых растений, рассказывает Макарова. При этом, разумеется, растения и животные, контактирующие с такими материалами, не будут подвергаться токсичному воздействию и не станут мутировать. Хотя биоразлагаемая упаковка, получающая все большее распространение в связи с запретами на использование пластика в ряде стран, все еще не до конца изучена, последствия ее использования могут оказаться неожиданными, предупреждает Багин.



Зачастую разработки инновационных центров в этой сфере, периодически мелькающие в СМИ, смешат настоящих ученых, утверждает Макарова. Как минимум они все обречены остаться на уровне экспериментов, которые невозможно масштабировать: получаемая упаковка либо невероятно дорогая и сложная в производстве, либо не обладает необходимыми для применения в реальной жизни свойствами. В СамГТУ, например, была разработана посуда из яблочного пюре. «Мы смогли произвести не просто биоразлагаемую, но и съедобную упаковку, — делится профессор. — Но это был все-таки эксперимент, у нас не было цели его расширять до реального производства, ведь очевидно, что съедобная посуда из фруктов — дорогой продукт».



Другой вариант — тара из картофельного крахмала, о которой много говорят в прессе. На самом деле она выходит просто «золотой». «Только около 16% от общего объема обрабатываемого картофеля — это крахмал, необходимый для ее производства, сложно представить, сколько нужно такого сырья для массового производства, — говорит Макарова. — В пищевой промышленности крахмал используется в небольших количествах неспроста, он дорого стоит. К тому же сырьевой рынок просто не выдержал бы запросов». С попытками изготовить упаковку изо льна и конопли тот же вопрос — хватит ли сырья для построения производства в таких масштабах, которые позволили бы проекту быть рентабельным.



Тем не менее в России есть проекты по созданию биоразлагаемой упаковки. Так, коллектив молодых ученых ЮУрГУ занимается разработками биополимера на основе растительных материалов, как раз зернового и картофельного крахмала. В технологическом процессе применяются эффекты ультразвукового воздействия, позволяющие модифицировать традиционную технологию получения биополимера, повысить эффективность извлечения и модификации его структуры. В результате ультразвукового воздействия возникает кавитационное давление, которое дает возможность активным добавкам (в их качестве могут выступать крахмалы либо пектины) встроиться в материал и формировать новые свойства, в частности структурную устойчивость. «Нами были получены пилотные образцы пленок на основе пектина, а также было проведено исследование возможности применения в составе биополимера биологически активного вещества — куркумина, — рассказывает Ирина Потороко. — На наш взгляд, полученные пленочные материалы могут быть применены повсеместно взамен одноразовых пластиковых пакетов и даже посуды, хотя пока образцы получены только в лабораторных условиях». Сделанная из новых пленок продукция будет стоить немного дороже обычных полимерных аналогов, но только на первом этапе внедрения, утверждает эксперт. Такая упаковка безопасна для окружающей среды и пищи. Применение пектина наряду с определенным содержанием куркумина в составе биополимера позволяет даже увеличить срок хранения за счет повышения антиоксидантной активности. А разлагается упаковка под воздействием плесневых грибов и при компостировании.





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Ближе к zero waste

Ответ на вопрос, какая упаковка лучше, биоразлагаемая или перерабатываемая, может оказаться не столь очевидным. Во-первых, в России просто нет технологии промышленно масштабируемого биоразлагаемого пластика. А многое из того, что заявлено как экопластик, на деле оказывается смесью синтетических и натуральных полимеров. Особую опасность представляет микропластик, который появляется при смешивании натуральных и синтетических полимеров, предупреждает Макарова. «Он мало того что разлагается 25 млн лет, так еще и имеет способность проникать в воду и воздух, загрязняя все вокруг», — предупреждает она. Сычева тоже не рекомендует своим клиентам покупать упаковку из смеси биоразлагаемого и обычного пластика, так как это грозит образованием микропластика, опасного для окружающей среды. А на настоящий биопластик пока запрос не очень большой, в основном из сегмента HoReCa и ритейла, отмечает она.



Скорее, сейчас следует стремиться к тому, чтобы увеличивать объем перерабатываемых материалов, считает Сычева. Например, не использовать избыточное количество клея, красители, не делать ламинацию, чтобы после использования упаковку можно было переработать. По ее словам, биоразлагаемая упаковка требует особых условий для разложения — температуры, доступа воздуха, наличия особых микроорганизмов и т. д. Без них она будет оставаться на свалке в изначальном состоянии так же долго, как и обычный пластик. На свалках таких условий нет, а значит, и о полном биоразложении говорить не приходится.



В нынешней ситуации акцент с работы над отходами должен постепенно смещаться к работе над ресурсосбережением, считает Багин. Основываясь на мировом опыте, можно вывести формулу идеального обращения с отходами. Меньше производишь лишнего — меньше потребляешь — меньше приходится перерабатывать и утилизировать. «Самый экологичный вариант упаковки — никакой упаковки, — категоричен Дмитрий Гутман. — Многоразовые сумки на плечо в сотню раз удобнее пакетов, которые режут пальцы — нас нагло обманули, когда приучили пользоваться пакетами на кассе». На экологичность, по его мнению, нужно смотреть как на систему. Минимизация упаковки, снижение класса опасности используемых в ее составе веществ значительно сбережет ресурсы, уверен Багин. А агросектор и дереревообрабатывающая промышленность могут предоставлять сырьевую основу для производства экологичных материалов.



Ulma Packaging тоже учитывает экологичный тренд, поэтому разработала ряд мер по уменьшению углеродного шлейфа, оставляемого использованной пластиковой упаковкой. Проект компании по созданию упаковки, соответствующей принципам устойчивого развития, предусматривает создание упаковочных решений с пониженным расходом полимерных материалов, а также содействие внедрению перерабатываемых и компостируемых материалов. «Мы оптимизируем размер упаковки, снижаем толщину упаковочных пленок, используем биоразлагаемые и вторично-перерабатываемые материалы, к примеру целлюлозу или картон», — рассказывает Медведева. Использование полностью перерабатываемого картона позволяет уменьшить содержание полимера до 80%, при этом герметичность, защитные свойства и потребительская безопасность упаковки никак не страдают. Концепцию уменьшения пластиковых отходов компания реализует с помощью инновационной технологии Reduced Scrap: благодаря ей общий расход пленки на единицу упакованной продукции значительно уменьшается, а выход пластикового скрапа в процессе работы упаковочной машины сокращается до 40%.

