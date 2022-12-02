Растениеводство теряет привлекательность. Затраты на производство выросли, а цены на большинство позиций упали

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В 2022 году производители растениеводческой продукции получили хорошие урожаи зерна, масличных, сахарной свеклы практически во всех регионах. По некоторым агрокультурам показатели рекордные. Однако низкий уровень цен и невысокие темпы экспорта на фоне большого сбора создают напряженную ситуацию на внутреннем рынке. Доходность сектора по итогам года может сократиться



Агропромышленный комплекс в этом году показывает отличные результаты, отмечал на заседании правительства в начале ноября глава кабмина Михаил Мишустин. Собран рекордный урожай зерна, хороший прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года получен по производству картофеля, тепличных овощей, фруктов, а также сои и рапса, подчеркивал он. «Такие итоги — надежная основа для наращивания объемов производства сельхозпродукции, повышения уровня продовольственной безопасности России и, конечно, новых урожаев в будущем году», — считает премьер-министр (цитата по стенограмме на сайте правительства).