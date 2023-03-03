Овцеводство поддержат по-новому. Новая программа должна учесть специфику развития отрасли на Северном Кавказе

«Дамате»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В ближайшее время ожидается принятие программы развития индустриального мясного овцеводства на Северном Кавказе. Попытки поддержать отрасль предпринимались и ранее, но они не всегда давали нужный результат. Ставка на расширение производства баранины в СКФО может оказаться оправданной, поскольку это традиционный для региона вид деятельности. Однако овцеводством в округе преимущественно занимаются малые хозяйства, и без синергии с крупным бизнесом и наукой прорыва ждать не стоит



В середине декабря прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по вопросу разработки и утверждения комплексной программы развития индустриального мясного овцеводства в Северо-Кавказском федеральном округе до 2030 года. В ноябре 2022-го с предложением принять такую программу к главе государства обратился председатель совета директоров компании «Дамате» Наум Бабаев. На Северном Кавказе овцеводство сотни лет является традиционным видом деятельности и основным источником дохода для многих семей, подчеркнул он. Агрохолдинг реализует в СКФО проект создания комплекса полного цикла по производству и переработке баранины на основе контрактного фермерства.