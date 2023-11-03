Нечерноземная треть страны. 30 регионов производят четвертую часть российской сельхозпродукции

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Условия ведения аграрного производства в Нечерноземье не такие благоприятные, как в центральных и южных регионах страны. В то же время в сравнении с Сибирью и Дальним Востоком климат здесь умеренный и позволяет получать неплохие урожаи многих агрокультур, а также выращивать корма для животноводства. Однако в макрорегионе остро стоит кадровая проблема, зачастую слабо развиты логистика и инфраструктура. Минсельхоз настроен на особую поддержку данной территории, что будет способствовать новым инвестиционным вливаниям и может остановить отток населения

В конце лета в Тверской области состоялось выездное совещание Совета Госдумы «Практика развития АПК в условиях Нечерноземья». Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который выступил с докладом о структуре сельского хозяйства на этой территории и приоритетных задачах, тогда отмечал, что общая площадь сельхозземель данного сельскохозяйственного района европейской части России превышает 71 млн га, из которых 37,6 млн га приходится на сельхозугодья.



Стратегически интенсификация сельского хозяйства в Нечерноземье связана с необходимостью повышения плодородия и с вводом земель в оборот. С учетом специфики территории Минсельхоз выделяет ряд приоритетных направлений для ключевых подотраслей сельского хозяйства. В растениеводстве важна максимальная ориентация на наиболее подходящие агрокультуры. По данным ведомства, на нечерноземные регионы в 2022 году пришлось около 15% произведенного в стране зерна, более 30% рапса и свыше 60% льна. Кроме того, здесь выращивается более половины общероссийского объема картофеля, треть урожая тепличных овощей, а также развито производство овощей «борщевого набора».



Как подчеркивал Патрушев, в Нечерноземье традиционно сильная база для развития кормопроизводства. В свою очередь, это создает основу для животноводства. На субъекты данной зоны приходится примерно 30% общероссийского производства свиней, птицы и молока, более 23% КРС и около 45% яиц, оценивал министр.



«Если говорить о Нечерноземье, к этим регионам относятся Тверская, Рязанская области и другие регионы — у нас их большинство, но поддержка одинаковая, — отмечал тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Мы должны принять решение, чтобы этот фактор учитывался, потому что ребятам, которые работают на этой земле, намного тяжелее получать урожаи. Надо скорректировать поддержку». По мнению чиновника, необходимо создание подпрограммы развития Нечерноземья и выделение на ее реализацию денежных средств «Мы должны обеспечить дополнительные возможности и условия развития таких регионов, как Тверская область», — подчеркнул он.



Региональный расклад

В общей сложности в Нечерноземье входят 32 региона России, в том числе 22 области (Архангельская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Кировская, Костромская, Ленинградская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская,), шесть республик (Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия), один край — Пермский, один автономный округ — Ненецкий и два города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург. Площадь данной территории превышает 2,4 млн км².



По итогам 2022 года на нечерноземные регионы (в расчетах здесь и далее не будут учитываться Москва и Санкт-Петербург) пришлось 23,3% в общем объеме производства продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах — почти 2 трлн руб. (в целом по стране — около 8,6 трлн руб., данные Росстата). Девять из 30 регионов выпустили агротоваров более чем на 100 млрд руб. В топ-3 — Московская, Орловская и Брянская области. Завершают список Карелия, Мурманская область и Ненецкий АО.



Нечерноземье простирается с севера до лесостепной зоны, от Балтийского моря до Западной Сибири, рассказывает начальник орловского филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики» при Минсельхозе Мария Колчева. Каждый из субъектов, входящих в состав этой территории, имеет свои особенности и потенциал, что и определяет уровень развития в них сельскохозяйственной отрасли.



Это большая территория, включающая в себя более 1/3 регионов страны, комментирует директор-руководитель Группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских. Район имеет наиболее освоенные территории, с хорошими сенокосами и пастбищами для скота. Развитию сельского хозяйства здесь способствует хорошая увлажненность. Наличие промышленных регионов, больших городов, высокая плотность населения определяет направления развития сельского хозяйства Нечерноземья, связанных с обеспечением продовольствия. «Более 20% продукции сельского хозяйства от общего объема по стране формируется на территории данного аграрного района, — подтверждает эксперт. — Однако доля произведенной нечерноземными регионами продукции с 2000 по 2021 год сократилась на 10 процентных пунктов».



Если смотреть по географическому расположению, то в северных регионах Нечерноземья — республиках Карелия, Коми, Архангельской, Мурманской областях и НАО из-за неблагоприятных климатических условий сельское хозяйство развито слабо, продолжает Тирских. Агроресурсный потенциал невелик. Зато в данных регионах хорошо развиваются лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство. Для них растениеводство не самая перспективная отрасль сельского хозяйства, при этом у животноводства есть возможности для роста, считает она.



Наибольший объем выпущенной сельхозпродукции сосредоточен в Московской области — 2% всего производства по стране, отмечает эксперт. Кроме того, более 1% объема формируется в Орловской (1,7%), Брянской (1,5%), Ленинградской (1,4%), Тульской (1,4%), Свердловской (1,3%), Нижегородской (1,3%), Рязанской (1,3%) областях, Мордовии (1,2%) и Удмуртии (1%). Наименее развит АПК в Ненецком автономном округе (0,02%) и Мурманской области (0,03%).



Состав нечерноземных почв Почвенный покров Нечерноземья отличается разнообразием. Преобладают дерново-подзолистые почвы разной степени оподзоленности и мощности дернового слоя. На севере и северо-западе таежно-лесной зоны распространены болотные, подзолисто-болотные, подзолисто-глеевые, торфяно-глеевые и луговые почвы. На юге — серые и темно-серые лесные почвы.



Дерново-подзолистые почвы содержат 0,8-2% гумуса, бедны азотом, фосфором, кальцием. Биологическая активность неокультуренных дерново-подзолистых почв низкая. Значительные площади естественных кормовых угодий и пашни в северо-западном и северо-восточном районах засорены камнями. Содержание гумуса в серых лесных почвах — от 2 до 4%, менее оподзолены, чем дерново-подзолистые.



Почвы нечерноземной зоны по гранулометрическому составу представлены суглинками, супесями и песчаными почвами. Что определяет способы основной обработки почвы и технологий возделывания культур. Часто глубина пахотного слоя составляет 18-20 см и нуждается в окультуривании.

Нечерноземье играет важную роль в развитии экономики России, обеспечении ее продовольственной безопасности, подчеркивает Колчева. Аграрный потенциал регионов данной территории позволяет в полном объеме обеспечить внутренний спрос практически на все виды основного продовольствия. Развитию сельского хозяйства здесь способствует наличие огромных массивов пахотных земель, множество лугов и пастбищ, а также хорошая увлажненность почв. Хотя почвы здесь бедны гумусом, в областях с благоприятным климатом при проведении мелиорации они могут давать достаточно высокую урожайность агрокультур, утверждает эксперт.



Условно все регионы, входящие в состав Нечерноземья, можно разделить на три большие группы: северные и южные регионы, а также регионы Центрального Нечерноземья, обращает внимание Колчева. Северные регионы — это Архангельская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ, республики Карелия и Коми. Здесь сельское хозяйство носит очаговый характер и представлено в основном малыми формами хозяйствования. Для этих субъектов ведущей отраслью животноводства является молочно-мясное скотоводство, есть небольшие птицефабрики, в растениеводстве преобладает производство кормовых культур. Локально здесь размещены объекты защищенного грунта. В Коми и НАО традиционно важным сектором является оленеводство, знает эксперт. «Основная особенность этой части Нечерноземья заключается в том, что земли, пригодные для земледелия и скотоводства, разбросаны небольшими островками между лесами и болотами, — говорит она. — Перспективными здесь являются поддержка и развитие небольших предприятий и фермерских хозяйств, созданных на базе небольших населенных пунктов. Это позволяет создавать новые рабочие места и сокращать миграцию сельского населения».



Регионы Центрального Нечерноземья — это Владимирская, Вологодская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Кировская, Костромская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Псковская, Свердловская, Смоленская, Ярославская области, республики Марий Эл и Удмуртия, Пермский край. Здесь основной специализацией сельского хозяйства является молочно-мясное скотоводство в сочетании с картофелеводством, овощеводством, свиноводством и птицеводством. Особенностью этой части Нечерноземья является наличие крупных городских агломераций: Московской, Санкт-Петербургской, Нижегородской, Пермской и Екатеринбургской. «Близость к крупным рынкам сбыта — ключевой фактор для развития здесь животноводства и переработки сельхозпродукции, — акцентирует внимание Колчева. — За счет существующих преимуществ нужно повышать эффективность тех направлений сельского хозяйства, которые гарантированно принесут прибыль. Так, мясное и молочное скотоводство являются здесь перспективными отраслями, для этого есть все необходимое — обширные земельные ресурсы, кормовая база и рынки сбыта».



Привлекательно для мигрантов В силу большого разброса агроклиматических и социально-демографических условий уровень развития сельскохозяйственной отрасли в отдельных регионах Нечерноземья очень разный, обращает внимание Мария Колчева из «Центра Агроаналитики». Различия обусловлены в том числе тенденцией к концентрации населения и производственных предприятий в зоне городских агломераций, крупных и средних городов. Сельские территории нечерноземных регионов, занимающие по показателю развития аграрного производства высокие позиции, являются наиболее благоприятными в социально-демографическом отношении, в том числе весьма притягательными для мигрантов, утверждает она. По состоянию на 1 января 2023 года прирост сельского населения за год в Московской области составил 1,4%, в Ленинградской — 1,1%, в Калининградской — 0,7%.

Южные регионы Нечерноземья — это Брянская, Орловская, Рязанская и Тульская области, Мордовия и Чувашия. Эти регионы выделяются высоким уровнем развития сельского хозяйства, продолжает эксперт «Центра Агроаналитики». Здесь наблюдается развитие товарного растениеводства — как традиционного для данной территории, так и новых сфер, более характерных для черноземной полосы России. Подотрасли растениеводства в той или иной степени сочетаются здесь с производством животноводческой продукции, добавляет она.



Слишком влажно и недостаточно тепло

Доля Нечерноземья в общероссийских посевах уменьшилась с 18,3% в 2012 году до 17,7% в 2021-м, в то время как сама площадь за этот период выросла с 13,9 млн га до 14,3 млн га, следует из данных Росстата. Лидерами являются Орловская, Рязанская и Нижегородская области (возделывают более 1 млн га каждая), меньше всего площадей ожидаемо обрабатывают в Карелии (24,7 тыс. га), Мурманской области (6 тыс. га) и НАО (0,05 тыс. га).







Для нечерноземных регионов характерная черта климата — значительное превышение количества осадков над объемом испарения влаги, рассказывает Колчева. В результате этого происходит избыточное увлажнение почвы при недостатке тепла. Такие неблагоприятные условия особенно характерны для северных регионов Нечерноземья. Низкие температуры зимой и недостаточный снеговой покров могут привести к повреждению и даже гибели посевов озимых культур, особенно пшеницы. «Это несет определенные риски для агробизнеса, но есть и свои преимущества, — утверждает эксперт. — Прежде всего это наличие больших площадей под сенокосы, пастбища для скота, а значит, есть условия для развития животноводства».



Тем не менее климат территории с достаточным количеством осадков благоприятен для овощеводства, обращает внимание Колчева. Нечерноземье можно считать зоной гарантированного урожая даже в самые засушливые годы. Благодаря органическим и минеральным удобрениям нечерноземные почвы становятся вполне плодородными и способны давать хорошие урожаи.



Значительных успехов в растениеводстве в августе 2023 года добились орловские аграрии из Мценского района, которые установили рекордную урожайность озимой пшеницы в России — более 122,6 ц/га, известно эксперту. Прошлогоднее достижение этого же предприятия было зафиксировано в «Книге рекордов России» — 108,19 ц/га. Успехи орловских сельхозпроизводителей связаны с использованием высокотехнологичного сорта Ермоловка. Такой результат говорит о важности использования районированных отечественных сортов и о высоком уровне применяемых в регионе агротехнологий, считает Колчева. «Для снижения рисков и преодоления неблагоприятных природных факторов в растениеводстве Нечерноземья необходимо подбирать такие агрокультуры и сорта, требования которых к свету, теплу и влаге будут совпадать с климатическими условиями ареала выращивания, — рекомендует она. — В системе агротехнических мероприятий важное место должны занимать борьба с заморозками, устранение переувлажнения почвы, внесение органических и минеральных удобрений».



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в Нечерноземье земля менее продуктивна, чем на Юге, а климатические условия сложнее. Иными словами, риски для растениеводства в макрорегионе выше, а маржа ниже, объясняет он. «Там меньше риски засухи, чем на южных территориях, — добавляет эксперт. — Количество световых дней в ряде субъектов района больше, чем в южной части России и Центральном Черноземье, что для производства некоторых агрокультур является позитивным фактором». В долгосрочной перспективе глобальное потепление положительно повлияет на климат нечерноземных регионов, прогнозирует он. С другой стороны, здесь плохо обстоят дела с рабочей силой и инфраструктурой. Да и в целом наращивать площади под растениеводством на данной территории Рылько смысла пока не видит. «У нас и так сейчас наблюдается затоваривание зерном и масличными внутри страны, а цены на эту продукцию упали и находятся на низком уровне», — констатирует он.







В то же время из-за того, что земли в Нечерноземье менее продуктивны, чем в регионах с развитым растениеводством, стоят они для инвесторов гораздо дешевле, утверждает эксперт. Однако не все так однозначно. Например, в Тульской области есть разные районы, с разными землями и некоторыми отличиями в части климата, комментирует заместитель директора хозяйства «Родное» из Тульской области Дмитрий Инютин. «Если в северной части региона еще есть свободные для покупки участки, то в южной их почти нет, ведь на севере области в основном глинистая почва, а на юге есть даже черноземы, которые более привлекательны для развития растениеводческого бизнеса, и поэтому они практически все задействованы в производстве», — поясняет он.



У растениеводства есть потенциал

По данным Росстата, в 2022 году на субъекты нечерноземной зоны приходилось 19,8% общероссийского производства продукции растениеводства, что в стоимостном выражении составило 980,7 млрд руб., сообщает Мария Колчева. К регионам Нечерноземья с высокой удельной долей растениеводства в сельскохозяйственном производстве относятся Московская, Орловская, Рязанская, Тульская, Калининградская, Нижегородская области, а также Чувашская Республика. Суммарный объем производства продукции растениеводства в этих регионах в прошлом году составил 461,5 млрд руб. — около 9,3% от общероссийского показателя в стоимостном выражении. По мнению эксперта, данные субъекты страны имеют также хорошие климатические возможности для производства ржи, овса, ячменя и пшеницы. Кроме того, они обладают неплохой логистикой: близко расположены к железнодорожным хабам, морским портам, крупным транспортным развязкам, к наиболее емким внутренним рынкам.



С 2012 по 2021 год производство зерновых и зернобобовых культур в Нечерноземье увеличилось с 10,8 млн т до 17,7 млн т соответственно, при этом доля территории в общероссийском объеме уменьшилась с 15,2% до 14,5%. Масличные, выращенные в нечерноземных регионах, занимают в отечественном урожае данных культур еще меньшую долю, хотя за 10 лет она выросла почти в два раза — с 4,7% в 2012-м до 8% в 2021-м, при этом сам валовой сбор масличных на данной территории увеличился за обозначенный период в 3,6 раза, до 2 млн т.



Не самая сладкая территория Сахарную свеклу в Нечерноземье выращивают всего семь регионов — Брянская, Орловская, Рязанская, Тульская, Нижегородская области, а также Мордовия и Чувашия. В 2012-м валовой сбор данной агрокультуры составил в совокупности почти 4,2 млн т (9,3%), а в 2022-м — 3,9 млн т (около 8%). С точки зрения почв юго-восточные районы некоторых регионов формального Нечерноземья — это как раз ЦЧР, то есть Брянская, Орловская, Тульская, Рязанская области, обращает внимание ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Именно тут и выращивается основная доля сахарной свеклы этой территории, а в трех из них (кроме Тульской области) ее еще и перерабатывают.

По итогам 2022 года в Нечерноземье было намолочено уже более 2,5 млн т масличных культур, отмечает аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. Больше всего маслосемян традиционно собирают аграрии Орловской, Рязанской и Тульской областей — 643 тыс. т (+69% к 2018 году), 443 тыс. т (рост в 2,65 раза за пять лет) и 399 тыс. т (в 2,2 раза) соответственно. В топ-5 также входят Брянская область с показателем в 269 тыс. т (в 2,85 раза) и Калининградская с результатом в 189 тыс. т (в 2,4 раза), дополняет он. При этом некоторые регионы не только лидируют в рейтинге производства масличных по Нечерноземью, но еще и являются одними из ведущих субъектов по выращиванию маслосемян в России. Например, Орловская область входит в топ-15, а Рязанская и Тульская — в топ-25.



Прирост валового сбора масличных в макрорегионе происходит во многом за счет расширения посевов, рассказывает Лозовой. Если в 2018-м в Нечерноземье ими засевали чуть более 800 тыс. га, то в прошлом году — уже 1,4 млн га (доля по России — 7%). «Масличные по-прежнему остаются в растениеводстве самыми рентабельными культурами, поэтому интерес к их выращиванию высокий, и ждать какого-то спада, в том числе со стороны сельхозпроизводителей Нечерноземья, не приходится», — уверен он.



Ключевой же культурой в этом сельхозрайоне является рапс — его доля от общего урожая превышает 50%, говорит Лозовой. По данным Росстата, в 2022 году валовой сбор озимого и ярового рапса в регионах Нечерноземья составил 1,3 млн т, или 29,5% от общероссийского показателя, добавляет Колчева. Годом ранее валовой сбор этой культуры на данной территории составлял 939,9 тыс. т, то есть рост за год превысил 41%. «Рапс и продукты его переработки относятся к экспортным культурам, поэтому увеличение объемов их производства в нечерноземной зоне имеет большое значение», — считает эксперт.







Что касается переработки, то мощности маслоэкстракционных заводов в регионах Нечерноземья превышают 4 млн т (+0,8 млн т к 2018-му) — это примерно 13% всего объема переработки по России, информирует Лозовой. В частности, в Калининградской области может осваиваться до 2,7 млн т маслосемян в год, в Орловской — 0,8 млн т.



По мнению Инютина, Тульская область имеет хороший потенциал для развития растениеводства, которое активно поддерживается местным Минсельхозом. Так, «Родное» надеется в ближайшее время получить субсидию на топливо. «Здесь можно выращивать зерновые, популярны бобовые, все больше начинают сеять рапса, в том числе из-за действующих пошлин на зерно», — рассказывает он. Само предприятие производит пшеницу, рапс, подсолнечник, кукурузу, пивоваренный ячмень, сою, горох на площади более 6 тыс. га.



Что касается рисков, то в регионе есть сложности с производством поздних агрокультур, например сои, подсолнечника и кукурузы. «Без сушильных мощностей их лучше не выращивать, так как в период уборки идут дожди, поэтому зерно и семечка получаются влажными, — говорит руководитель. — Сушка — это дополнительные затраты, но если продукцию не сушить, то продать ее можно будет только с большим дисконтом». В некоторые годы погодные условия и вовсе могут помешать сбору поздних агрокультур. Например, в прошлом году подсолнечник и сою хозяйство было вынуждено оставить в поле.



Небольшим предприятиями с площадью меньше 1,5-2 тыс. га в Тульской области сейчас очень сложно работать, сказываются низкие цены на зерно. Так что в ближайшем будущем в регионе вряд ли стоит надеяться на большие успехи и активное развитие мелких и средних хозяйств, не имеющих собственной переработки сырья, пессимистичен Инютин.



«Нива-Михеев и К» из Нижегородской области занимается выращиванием зерновых культур и рапса. Цены на зерно упали по некоторым позициям ниже себестоимости, обращает внимание коммерческий директор хозяйства Леонид Мудров. В связи с этим компания уже под урожай текущего года сократила посевы ячменя. Зато порадовала продовольственная пшеница, пусть если и не ценами, то производственными результатами. «Мы уложились в агротехнологические сроки — у нас очень большой парк современных комбайнов импортного производства, отлаженные технологии, поэтому уборка прошла в сжатые сроки, средняя урожайность получилась около 58 ц/га, — делится руководитель. — Это замечательный для нашего региона результат, ведь средний по области сбор с гектара составил в 2023 году 32-33 ц». Впрочем, из-за дождей во время уборки в зерне снизилась клейковина, соответственно, его придется продавать по более низкой цене, чем планировалось, а значит, доходность производства будет меньше. «Мы своевременно вносили все удобрения, проводили подкормки, но погодный фактор все равно сыграл свою роль», — констатирует Мудров.







Урожайность рапса в «Нива-Михеев и К» в этом году составила 34 ц/га в весе после доработки при средних показателях по Нижегородской области в 23 ц/га. «Эту агрокультуру мы перерабатываем на собственных мощностях — делаем масло и жмых, — сообщает руководитель. — Первое реализуем внутри России и за рубеж, а жмых весь идет на нужды нашего животноводства». Поголовье дойного стада КРС в хозяйстве составляет 1,98 тыс. голов. Валовой надой на одну фуражную корову достигает 12,2 тыс. кг в год.



Несмотря на удорожание техники, компания приобрела в этом году импортный зерноуборочный комбайн и отечественный трактор. Хотя при текущих ценах на зерно вообще невыгодно приобретать какие-либо агромашины, утверждает Мудров. «На доходность влияет также тот фактор, что Нижегородская область, как и многие другие нечерноземные регионы, расположена далеко от портов, и, чтобы от нас довезти продукцию до моря по железной дороге, нужно потратить 5 тыс. руб./т с услугой элеватора, автотранспорт обойдется еще дороже, — сетует руководитель. — Мы видим перспективу развития растениеводства в нашем макрорегионе, только если будет отменена пошлина на зерно».



Картофельно-овощная значимость

Природные условия Нечерноземья благоприятствуют развитию картофелеводства, отмечает Мария Колчева. В хозяйствах зоны производится больше половины товарного картофеля России. На больших площадях возделывают эту культуру в Брянской, Свердловской, Нижегородской, Тульской, Московской областях, Удмуртской и Чувашской республиках, перечисляет она. По данным Росстата, картофеля во всех категориях хозяйств макрорегиона в 2012-м накопано более 9,5 млн т, или 38% всего российского урожая, в 2021-м — 7,65 млн т, или 38,7%.



Российским лидером в производстве картофеля является Брянская область, напоминает эксперт «Центра Агроаналитики». Так, по данным Росстата, в прошлом году там было накопано 1,3 млн т (+12,3% к 2021-му). Регион не собирается останавливаться на достигнутом и ежегодно увеличивает площади данной культуры, знает она. Так, в 2023-м брянские хозяйства нарастили посевы картофеля еще на 4,8%, до 48 тыс. га. «В картофелеводстве Брянской области применяют самые современные технологии и научные разработки, все крупные производители картофеля в регионе имеют современные картофелехранилища с системами микроклимата, линиями мойки, чистки и упаковки, — рассказывает Колчева. — За счет увеличивающихся объемов производства обеспечиваются сырьем растущие рынки сбыта, кроме мелких предприятий по производству картофельного крахмала, в области созданы крупные предприятия по переработке картофеля».



В этом году Брянская область отчитывалась и о новых рекордах урожайности, дополняет исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Конечно, погодные условия еще могут скорректировать ситуацию, но по состоянию на начало октября сбор картофеля на некоторых полях региона, которые находятся под мелиорацией, достигал 12 т!/га» — говорил тогда эксперт. В среднем по региону урожайность на эту дату превысила 10 т/га. Соответственно, можно рассчитывать и на рекордный урожай в области, делал вывод Красильников. Что касается проектов по переработке картофеля, то они также реализуются и в других регионах Нечерноземья, в том числе в Тульской и Московской областях.







В макрорегионе сейчас выращивают треть урожая тепличных овощей, продолжает Колчева. Лидерами в производстве продукции в закрытом грунте являются Московская, Ленинградская, Нижегородская и Свердловская области, расположенные вокруг крупных городских агломераций. Население агломераций с каждым годом растет, а значит, увеличиваются рынки сбыта. Развитие производства овощей закрытого грунта является перспективным направлением для тех регионов Нечерноземья, у которых хорошая транспортная доступность к крупным городам, считает эксперт.



Нечерноземные субъекты страны существенно отличаются от Черноземья как по климатическим особенностям, так и исторически сложившимся ассортиментом у овощеводов, знает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Особенностью многих районов Нечерноземья, входящих в зоны рискованного земледелия, является более активное развитие крупных предприятий. В тех регионах, где есть крупные мегаполисы, в частности в Подмосковье, товарный сектор расширяется еще более бодрыми темпами. «Так, по итогам прошлого года, а он был очень неплохой для овощеводов и по валовому производству, и по ценам, промышленный урожай всех видов овощей (открытого и закрытого грунта) в Московской области перевалил за 400 тыс. т, — сообщает эксперт. — По сравнению с 2021-м прирост превысил 12%, в то время как в среднем по России увеличение урожая овощей составило менее 4%». А, например, в Калужской области сбор в товарном сегменте составил около 83 тыс. т — в пять раз меньше, чем в Подмосковье, но скорость роста производства была примерно такая же, подсчитала Решетникова. При этом в Калужской области почти половину валового сбора все еще обеспечивает население, тогда как в Московской на их долю приходится лишь треть от всего урожая овощей.



И все же тренд на сокращение производства овощей в ЛПХ и увеличение товарного выращивания в Нечерноземье усиливается. В той же Нижегородской области промышленные компании вырастили 51 тыс. т овощей всех видов, а хозяйства населения — в 2,5 раза больше. Но так как в регионе идет масштабирование бизнеса ТК «Нижегородский», который входит в группу «Рост», область за год увеличила валовой сбор почти на 30%, акцентирует внимание Решетникова. В Брянской области тоже произошло существенное расширение товарного сегмента: в 2022-м здесь было выращено 31 тыс. т овощей. В Тульской области сельхозпредприятия собрали уже порядка 84 тыс. т, знает она.







А вот в северо-западных районах Нечерноземья ситуация с производством овощных культур обстоит несколько хуже: продукцию в открытом грунте здесь выращивать сложнее, а урожайность ниже, поэтому заметного роста валового сбора фактически нет. Есть небольшое — на 2,3% в 2022-м относительно 2021-го — увеличение товарных объемов в Ленинградской области: валовой сбор всех овощей в регионе превысил 108 тыс. т. «Это самый крупный производитель на Северо-Западе», — подчеркивает Решетникова. В Калининградской области в прошлом году было получено 40 тыс. т овощных культур, в Новгородской — 94 тыс. т. В северо-западной зоне в 2022 году фактически не было прироста производства в закрытом грунте, так как там все еще очень мало промышленных теплиц современного типа, дополняет она.



Если говорить про Волго-Вятский район, то в Марий Эл товарный урожай овощей всех видов по итогам прошлого года составили 65 тыс. т, в Удмуртии — 11 тыс. т, в Свердловской области — 61 тыс. т, в Мордовии — 43 тыс. т. «В последней производство овощей стабильно, оно очень небольшое, и никакого заметного роста не фиксируется, — констатирует эксперт. — В Кировской области в товарном секторе овощи почти не выращивают, в связи с чем население вынуждено само обеспечивать себя данной продукцией, и урожай в ЛПХ выше, чем у товарных хозяйств примерно в 30 раз».



Главным товарным производителем тепличных овощей в северо-западном Нечерноземье также является Ленинградская область — около 32 тыс. т продукции по итогам 2022 года. Однако этот объем почти на 10% меньше, чем в 2021-м, обращает внимание Решетникова. «Причина снижения — закрытие устаревших морально теплиц, которые работали с давних времен и были относительно крупными для Северо-Запада», — поясняет она. Аналогичная ситуация в Новгородской области — там тоже идет сокращение тепличного производства. По словам эксперта, связано оно с тем, что раньше в регионе работали весенние теплицы китайского типа, в которых с апреля по октябрь выращивали огурцы и немного томатов. Но затем по разным причинам такие игроки ушли с рынка. Во-первых, потому что дислокацию таких парников нужно постоянно менять, так как они истощают и загрязняют почву, и она перестает быть продуктивной. Во-вторых, в России повысились требования к безопасности продуктов питания, а овощи, произведенные в тех теплицах, новым регламентам не соответствовали.



Плоды и ягоды Нечерноземные регионы вносят большой вклад в ягодное производство. По данным Росстата, в 2012 году здесь было собрано 273,9 тыс. т ягод, что составляет 42,2% всего российского урожая, через 10 лет объем увеличился до 290 тыс. т, но за счет роста общего сбора доля территории немного сократилась — до 41,4%. Заметную роль Нечерноземье играет также в выращивании косточковых и семечковых культур. В 2012 году здесь было получено 108 тыс. т (23%) и 382 тыс. т (27,5%) данных плодов соответственно. К 2021-му доли макрорегиона в российском сборе этих плодовых культур уменьшились, так как урожай в целом по стране рос более высокими темпами, чем в Нечерноземье, где косточковых было выращено почти 115 тыс. т (17,7%), семечковых — 510 тыс. т (19,6%). На территории района расположено более 27% всех российских плодово-ягодных насаждений (124,5 тыс. га в 2021-м).

Калужская и Московская области среди субъектов Нечерноземья в центральном районе — самые главные производители овощей закрытого грунта, говорит Решетникова. В первой, по ее данным, в прошлом году товарные производители собрали почти 72 тыс. т тепличных овощей — это на 5% больше, чем в 2021-м. В Подмосковье показатель составил 111 тыс. т (+4%). По итогам 2023 года подмосковные тепличники добавят как минимум еще 20 тыс. т к прошлогоднему урожаю благодаря масштабированию промышленного производства, прогнозирует эксперт.



Отдельно Решетникова выделяет Чувашию и Пермский край, которые показали прирост валового сбора овощей защищенного грунта благодаря работе новых тепличных предприятий. В первой был возведен ТК «Новочебоксарский», во втором — ТК «Пермский». «Это предприятия пятого поколения, — уточняет она. — Таким образом, в Чувашии ежегодно выращивают 29 тыс. т продукции закрытого грунта, в Пермском крае — 23,5 тыс. т, и по итогам 2023 года валовой сбор тепличных овощей в этих субъектах продолжит увеличиваться».



Мясомолочный сегмент

В большинстве нечерноземных регионов удельный вес животноводства преобладает над растениеводством, акцентирует внимание Колчева. Наиболее перспективными считаются мясное и молочное животноводство. Обусловлено это прежде всего природными условиями, а также большой численностью городского населения. По данным Росстата, лидерами данного сельскохозяйственного района по объемам производства продукции животноводства в стоимостном выражении являются Ленинградская (89,7 млрд руб.), Свердловская (70,1 млрд руб.), Брянская (66,1 млрд руб.) и Московская (65,7 млрд руб.) области, а также Республика Мордовия (64,6 млрд руб.).



В производстве молока на Нечерноземье приходится более трети от общего валового надоя в стране — 33,3% по итогам 2022 года с объемом 11 млн т. В 2013-м доля нечерноземных регионов составляла 29,9%, или 8,9 млн т, следует из данных Росстата. Стоит отметить, что только в 10 субъектах страны продуктивность коров в сельхозорганизациях превышает 9 тыс. кг на голову в год. И пять регионов из этого топ-10 относятся к Нечерноземью. При этом возглавляет рейтинг Ленинградская область с показателем 9 532 кг (по итогам 2022-го).



В Нечерноземье входит крайне широкий спектр субъектов, в том числе Коми, Ненецкий автономный округ, Мурманская область, где молочное животноводство не развито в силу неблагоприятных климатических условий, комментирует гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. При этом к макрорегиону относятся также Ленинградская, Вологодская области и Удмуртия, в которых данная отрасль находится на крайне высоком уровне и где сосредоточены одни из самых эффективных хозяйств страны. Производство молока в этих регионах в прошлом году составило 679,1 тыс. т, 607,5 тыс. т и 957,2 тыс. т соответственно. Для сравнения, в НАО валовой надой в 2022-м не превысил 4 тыс. т, в Мурманской области — 15,7 тыс. т.







И все же большинство регионов Нечерноземья обладают в перспективе высоким потенциалом развития молочного животноводства благодаря близости к крупным населенным пунктам, развитой инфраструктуре и большому числу перерабатывающих мощностей, отмечает эксперт. «Это Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Костромская, Смоленская, Новгородская области, — перечисляет он. — В Рязанской, Тверской, Псковской тоже есть несколько флагманских инвесторов, но общий объем производства молока остальных предприятий невысок».



В ряде нечерноземных регионов — в числе которых республики Марий Эл, Мордовия и Чувашия — значительна доля личных подсобных хозяйств. Однако они имеют потенциал к укрупнению. Для этого, по мнению Белова, необходимо уделять дополнительное внимание отрасли, которая в целом характеризуется длинными сроками окупаемости, разрабатывать новые меры финансовой и нефинансовой поддержки. В целом перспективы Нечерноземья для производства молока хорошие, так как большинство субъектов этой зоны располагают в достаточном количестве кормовой базой, заключает эксперт.



База для развития кормопроизводства в макрорегионе традиционно сильная, что дает основу для животноводства, соглашается Мария Колчева. По данным Росстата, в 2023 году посевная площадь под кормовые культуры во всех нечерноземных регионах составила в совокупности почти 5,8 млн га, или 46% от общероссийского показателя.



Для развития молочного животноводства в Нижегородской области есть все предпосылки, говорит Леонид Мудров. Сама «Нива-Михеев и К» тоже развивает данное направление, сейчас заканчивает строительство комплекса на 1,1 тыс. гол. дойного стада. «Область просубсидировала часть затрат, общая сумма инвестиций составила 540 млн руб.», — сообщает руководитель. По его словам, даже несмотря на то, что цена на молоко в регионе упала в этом году на 4-6 руб. за литр относительно 2022-го, рентабельность молочного животноводства все равно будет однозначно выше, чем растениеводства. Сейчас 70-80% выручки предприятию приносит как раз молочный сегмент. «Но без растениеводства не может быть животноводства, — подчеркивает Мудров. — Нужны корма, которые мы сами заготавливаем, под кормовые культуры у нас отведено более 30% площадей».



Первая по яйцам Лидером по выпуску яиц в России является Ленинградская область с показателем 3,5 млрд шт. по итогам 2022 года. Все Нечерноземье также играет важную роль в производстве данного продукта. В 2013-м здесь было выпущено 16,9 млрд яиц, что составляло почти 41% всего российского объема. Через 10 лет доля нечерноземных регионов увеличилась до 44%, или 20,3 млрд шт.

Производство мяса всех видов в Нечерноземье за 10 лет увеличилось более чем в полтора раза: с 2,26 млн т в 2013 году до 3,6 млн т в 2022-м (все цифры — в убойном весе). Доля района в общероссийском объеме за этот период тоже выросла — с 26,5% до 30,7%. Наилучшую динамику продемонстрировали птице- и свиноводческий сектора. В первом выпуск мяса с 2013 по 2022 год увеличился в 1,5 раза, до 1,8 млн т (доля — с 31,5% до 33,9%), во втором — вдвое, до 1,36 млн т (с 23,9% до 30,2%). Лидерами в мясном производстве внутри территории являются Брянская область (441,3 тыс. т), республики Мордовия (334,1 тыс. т) и Марий Эл (287,6 тыс. т).



И все же по сравнению с ЦЧР и югом страны мясное животноводство в Нечерноземье развивалось в последние годы менее активно, считает глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Среди главных причин — кадровый дефицит и ограниченные логистические возможности. «Состояние сельских и региональных дорог, а также инфраструктуры — важный фактор при принятии решения о вложениях, — считает он. — Плюс бюджетные возможности нечерноземных регионов часто также более скромные, и ожидать значительной финансовой поддержки проектов со стороны местных властей, сопоставимой с более обеспеченными регионами, приходится не всегда».



Тем не менее, недавно «Агропромкоплектация» заявила о строительстве в Рязанской области предприятия по производству свинины, напоминает эксперт. Стоимость проекта — 25-30 млрд руб. На эти средства будут построены пять свинокомплексов, станция искусственного осеменения и комбикормовый завод, знает он.



По мнению Юшина, макрорегион мог бы себя проявить прежде всего в пастбищном мясном скотоводстве. Преимуществами территории для развития данного направления являются низкие цены на сельхозземлю, умеренный климат, приемлемое количество осадков, отсутствие экстремальных погодных явлений, таких как засуха или, наоборот, наводнения. «Нужно признать, что в производство говядины от КРС специализированных мясных пород инвесторы вообще идут неохотно, так как сроки окупаемости в секторе составляют 12 лет и более, а меры поддержки отрасли очень незначительные, — говорит руководитель ассоциации. — При этом рентабельность в мясном скотоводстве низкая, соответственно, стимула у инвесторов заходить в данный сегмент нет, несмотря на то что земля в макрорегионе сравнительно недорогая». В Нечерноземье работают небольшие КФХ, которые занимаются данным направлением, но это не то, что может дать какой-то толчок развитию отрасли, считает эксперт.



Что нужно для развития

Потенциал регионов Нечерноземья огромен, уверена Мария Колчева. «Сейчас стоит важная стратегическая задача — превращение этой территории в район высокопродуктивного земледелия и животноводства, а также развитие связанных с ними отраслей промышленности, — напоминает она. — Но ускоренный рост производства мяса, молока, зерна, картофеля, овощей и другой продукции — всего лишь одно из направлений развития сельского хозяйства здесь». Всю полученную продукцию нужно сохранить и вовремя переработать, акцентирует внимание эксперт. Для быстрого и результативного роста здесь необходимо расширять производственные мощности: строить новые элеваторы для зерна, мясокомбинаты, молочные заводы, хранилища для картофеля и овощей.



Впрочем, уже сейчас предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности нечерноземной зоны вырабатывают полный ассортимент социально значимых продовольственных товаров, отмечает Колчева. Благодаря хорошей сырьевой базе на регионы данного района приходится большая доля общероссийского производства основных видов продовольствия. Вместе с тем перспективы развития животноводства, в первую очередь молочного направления, неразрывно связаны с реализацией именно высокотехнологичных проектов.



Для того чтобы макрорегион задышал, а агросектор интенсивно развивался, нужна очень хорошая инфраструктура, уверен независимый эксперт Александр Корбут. «Нужны овоще- и картофелехранилища, холодильники, причем эти объекты должны появляться до того, как вступят в завершающую фазу процессы производства, — указывает он. — В этом случае бизнес будет понимать, что инфраструктура есть, и инвесторы начнут планировать расширение своей деятельности». Близость к крупным городам позволяет развивать в Нечерноземье и переработку агрокультур, мяса, молока, овощей, соглашается эксперт с Колчевой. Кроме того, учитывая, что многие земли в этой зоне не очень интенсивно использовались, там есть хороший потенциал для органического земледелия.



На международных рынках устойчиво повышается спрос на зерно. По мнению Колчевой, этот фактор создает предпосылки для дальнейшего увеличения производства российского зерна и наращивания экспорта, что становится возможным не только за счет интенсификации уже имеющихся мощностей, но и введения в севооборот новых земель. «Значительная часть сельхозугодий, расположенных в регионах Нечерноземья с менее благоприятными природными условиями по сравнению с зерновым поясом юга России, потенциально пригодна для конкурентоспособного производства зерна, — утверждает спикер. — Однако в первую очередь необходимо возвращать в оборот земли с наиболее подходящими для производства зерна социально-экономическими и агроклиматическими условиями, какие в основном сосредоточены в центральных и южных районах данной зоны». Развитие всего АПК Нечерноземья необходимо увязывать с экспортной инфраструктурой, дополняет Корбут. В Ленинградской области эффективно заработал порт Высоцкий, что создает хорошие перспективы для отгрузок не только зерна, но и других видов продукции судовыми партиями, напоминает он.







Если же говорить о потенциальных перспективах и смотреть долгосрочные климатические прогнозы, то к 2040-2050 годам годовые температуры воздуха в нечерноземной зоне будут повышаться, и тогда для данной территории может сложиться отличная ситуация, прогнозирует эксперт. «При хорошей увлажненности и более высокой среднегодовой температуре, чем сейчас, там можно будет получать большой урожай разных агрокультур, — говорит он. — Естественно, для этого необходимо озаботиться почвой и думать не столько о расширении посевов, сколько о повышении плодородия земель».



В макрорегионе остро стоит и кадровый вопрос. Поскольку Нечерноземье близко расположено к крупным промышленным центрам и после Гражданской и Великой отечественной войн население уходило с сельских территорий в города, то в нечерноземных селах, в частности, Смоленской, Тверской, Новгородской областей сложная демографическая ситуация, знает Корбут. В Нижегородской она обстоит немного лучше, но все равно большие города в этих регионах абсорбируют сельскую молодежь. «Для повышения качества человеческого капитала в сельской местности данного аграрного района необходимо развивать образование, здравоохранение, внедрять информационные технологии, — считает эксперт. — Все остальное люди сделают сами».

