Две стороны «Честного знака». Производители и инициаторы проекта не сходятся в оценке работы системы маркировки

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Уже в течение нескольких лет на российском рынке поэтапно вводится обязательная маркировка отдельных видов продовольствия. И все это время производители продукции и инициаторы проекта спорят о необходимости введения еще одного инструмента контроля. Главная цель «Честного знака» — борьба с контрафактом: сокращение его доли будет обелять рынок и давать больше места на нем для добросовестных производителей. Среди главных минусов системы участники рынка выделяют дополнительные затраты и технические сбои

Маркировка всех потребительских товаров — «Честный знак» — вводится в России с 2019 года. Пока из продовольствия обязательной маркировке подлежат молоко и молочная продукция, пиво, слабо- и безалкогольные напитки, упакованная вода. 15 апреля прошлого года стартовал эксперимент по вводу системы на рынке икры осетровых и лососевых рыб. Этап обязательной маркировки для этих видов продукции начнется с 1 апреля 2024-го. Затем под маркировку будут подпадать все товары рыбной категории. В ноябре Минпромторг также подготовил проект постановления о проведении добровольного эксперимента по маркировке консервов. Как сообщал источник «Известий», близкий к правительству, планируется, что эксперимент затронет консервацию продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, а также отдельных видов бакалейной продукции (в их числе чипсы, сухарики, начос, соусы).



«Причина введения маркировки в этих товарных группах очень проста — рост нелегального рынка, — прокомментировал «Агроинвестору» представитель ЦРПТ. — Например, каждый пятый в стране безалкогольный напиток — контрафакт». Чтобы защитить потребителя и восстановить здоровую конкуренцию на рынках, и вводится маркировка.



По изначальному замыслу инициаторов проекта в перспективе национальная система маркировки должна охватывать все без исключения товары. Производители должны легко адаптироваться к новым требованиям, их дополнительные затраты будут незначительными и практически не повлияют на уровень цен (они могут даже снизиться за счет устранения недобросовестной конкуренции). В итоге всеобщая маркировка будет выгодна и производителю, и рынку, и потребителю, и государству, считают создатели системы. Однако взгляд самих компаний на ситуацию не настолько оптимистичен.



Вопрос цены

Цена одного маркировочного кода составляет 50 коп. без НДС и 60 коп. — с добавочной стоимостью. Согласно расчетам специалистов ЦРПТ, затраты на организацию самого процесса маркировки для крупных и средних производителей (на печать этикетки с кодом и проверки кода на линии) составляют порядка 100 тыс. руб. (в пересчете на маркировку одной единицы продукции — меньше 1 коп.). «Если компания решит оборудовать производственную линию и наносить код прямо в процессе производства, инвестиции в пересчете на маркировку одной единицы продукции составят порядка 4 коп., — уточняет представитель центра. — Для малого бизнеса комплект оборудования обойдется в 15-25 тыс. руб., он состоит из термотрансферного принтера этикеток и ручного сканера».



Однако производители молока и молочных продуктов, для которых нанесение маркировки уже стало реальностью, оценивают свои расходы на маркировку иначе. «Участники рынка не напрасно ожидали роста затрат, — говорит эксперт «Института молока» Сергей Резуненко. — Для примера: один из российских молочных заводов при объеме переработки в сутки 150 т сырья потратил только в прямых затратах на принтеры, дополнительный персонал, программное обеспечение, упаковку и остальное около 50 млн руб., а ежемесячные платежи предприятия за 50-копеечную “марку” доходят до 4-6 млн руб. в зависимости от объема выпуска продукции». При этом производительность фасовочного оборудования компании снизилась, подчеркивает спикер.







«Честный знак» — национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, совместный проект USM Алишера Усманова, ГК «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого), созданного для реализации глобальных проектов в цифровой экономике. Это первый в России проект государственно-частного партнерства в ИТ-сфере.

При подсчете предполагаемых затрат разработчики системы, видимо, не учитывали расходы на новых сотрудников (или на оплату дополнительного труда уже работающих специалистов), а также закупку импортного оборудования для нанесения кодов, которое в последние годы существенно подорожало, обращает внимание директор ГК «Деревенский молочный завод» (Кемеровская область) Александр Сухинин. «Говорят — 60 коп. за один код, но никто не считал реально, во сколько это обходится бизнесу со всеми вопросами рабочего времени, трудозатратами, принципиально вникать в реальную ситуацию никто не хочет», — констатирует он. Директор «Талицкого молока» (Свердловская область) Юрий Окунев отмечает, что только для «Талицкого молокозавода» на работу с кодами, а также на оплату самих кодов уходит ежемесячно около 50 млн руб.



Не отличаются оптимизмом и прогнозы по расходам производителей рыбы, икры и рыбных консервов, которым предстоит поэтапно (начиная с икры) включаться в систему обязательной маркировки. «Исходя из материалов Минэкономразвития, базовые затраты на “Честный знак” (включая размещение информации на продукции, то есть саму маркировку) составят в среднем 116,5 млн руб. на одно среднее предприятие, — утверждает председатель Рыбного союза Александр Панин. — А в рыбной промышленности основная масса предприятий — именно средний бизнес». Кроме того, потребуется отвлечение трудовых ресурсов и внесение изменений в технологические процессы. Иными словами, рост производственных издержек очевиден, делает вывод он.



В условиях роста ключевой ставки ЦБ, ослабления рубля, узкого спектра возможностей для получения государственной поддержки, внедрения сборов в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП), а также снижения потребления рыбной продукции на отечественном рынке введение обязательной маркировки усложнит работу предприятий, считает эксперт. А, учитывая, что по данным Росстата, деятельностью «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» в стране занимается 2140 организаций (по состоянию на октябрь 2023 года), то общие затраты на отрасль составят как минимум около 250 млрд руб. Таким образом, разовые расходы на закупку оборудования и программного обеспечения на маркировку в пять раз превышают годовую прибыль отрасли — по данным Аналитического центра Рыбного союза, в 2022-м она составила менее 43 млрд руб.



Вопрос качества

Производители согласны с тем, что обеспечение рынка качественной продукцией является важной задачей, но не уверены, что результат — полностью заслуга маркировки «Честный знак». «Хотелось бы напомнить, что система маркировки не является заменой деятельности контрольно-надзорных органов, выявление и устранение фальсифицированной и контрафактной продукции входит в их прерогативу. Безусловно, борьба с поддельной и некачественной продукцией — это важная задача, и добросовестный бизнес начал вовлекаться в эту работу еще до появления проекта маркировки», — рассказывает Максим Новиков, президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки).



Следит за качеством товаров данной категории и сама организация. Так, по инициативе союза еще более 10 лет назад был создан проект «Система мониторинга качества», в рамках которого анализируются качество и безопасность соковой продукции, упакованной воды и безалкогольных напитков. Ежегодно проводится четыре-шесть программ исследований. К примеру, в 2023-м было протестировано около 90 образцов яблочных соков, нектаров, сокосодержащих напитков. «Несмотря на опасения, что в связи с экономической ситуацией произойдет снижение качества данных товаров, исследования показали, что этого не было: более 95% соковой продукции на рынке соответствует требованиям качества и аутентичности», — уверяет Новиков.



В ситуации с молоком и молочными продуктами тоже не все однозначно. «Целью маркировки обозначается борьба с контрафактом, доля которого на молочном рынке составляет 0,01%», — акцентирует внимание гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. Однако, по словам эксперта, гораздо более существенная проблема рынка — фальсификат. ЦРПТ же заявляет, что «Честный знак» борется именно с контрафактными продуктами, а не фальсифицированными.







В то же время представитель ЦРПТ отметил «Агроинвестору»: «Во всех товарных группах, где введена маркировка, мы наблюдаем положительные тенденции: в частности, фальсификат молочной продукции снизился с 30 до 3% всего за год». Производители же не видят или не понимают механизмов, с помощью которых «Честный знак» борется с фальсифицированной продукцией, ведь маркировка не показывает, насколько соответствует заявленным критериям продукт в упаковке. Кроме того, купить код для производителей фальсификата не проблема, а их маржинальный доход значительно выше, значит, они могут оказаться в выигрыше на рынке, добавляет глава КФХ Алена Белоглазова (Татарстан, Новошешминский район, занимается переработкой молока).



«Важно понимать, что маркировка на пользу бизнесу», — продолжает представитель ЦРПТ. По его словам, на «Очерском заводе напитков» после внедрения маркировки воды продажи увеличились на 10%, а у компании «Юг Молоко» (бренд «Долина легенд») — на 30%. Произошло это за счет ухода с рынка подделок и замещения этих объемов легальной продукцией, объясняет он. Также в системе содержится гигантский объем сверхточных данных, доступных бизнесу: объемы реализации, спрос, логистика и т. д. «Это импульс к развитию: компании видят свою долю рынка в натуральном и денежном выражении, меняют стратегию развития, модель продаж, наращивают выручку», — говорит спикер.



Взять комментарии у «Очерского завода напитков» и компании «Юг Молоко» не удалось, но опрошенные «Агроинвестором» эксперты не уверены, что рост продаж и оздоровление рынка — исключительная заслуга маркировки. «Не существует методики оценки причин изменения цены, количества контрафакта либо объема продаж, так как маркировка — это только один из факторов, влияющих на все вышеперечисленное», — говорит Сергей Резуненко.



Сухинин также не видит прямой связи между нанесением маркировки и повышением продаж либо сокращением контрафакта и не понимает, каким образом в ЦРПТ делают подобные расчеты. Относя результаты снижения объемов контрафактной продукции полностью на свой счет, инициаторы маркировки не готовы говорить о другом обещанном результате — снижении цен, отмечает он. «Когда маркировка вводилась, нам обещали уменьшение стоимости для покупателя на 4%, но на полке точно дешевле ничего не стало, — подчеркивает руководитель. — Можно здесь говорить об инфляции, курсе валют и прочих факторах, но ведь разработчики — серьезные люди, они давали оценки применительно к нашей реальности, не в сферическом вакууме, то есть учитывали все риски, не называли особых условий, при которых их прогнозы могут не сбыться…»



Вопрос простоты и доступности

Маркировка не должна вызывать сложностей у пользователей, утверждают в ЦРПТ. Так, в процессе ее тестирования компанией PepsiCo в мае 2021 года представители производителя отмечали, что система работает быстро и качественно. «Мы провели первый этап нагрузочного тестирования на товары молочной продукции, в ходе которого единовременно было сформировано 12 заказов, 1,8 млн кодов маркировки были получены менее чем за три минуты. Тестирование подтвердило, что система хорошо справляется с пиковой нагрузкой», — приводит пресс-служба центра слова директора по коммуникациям PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия Александра Костикова.



Как это работает? 1. Производитель (или импортер) товара подключается к специальной государственной информационной системе ЦРПТ, который занимается генерацией марок.



2. ЦРПТ генерирует для каждого отпущенного изделия специальный цифровой код в формате DataMatrix.



3. Производитель наносит цифровой код на товар.



4. Весь путь товара фиксируется на каждом этапе.



5. В магазине сканируют код товара и размещают его на полке.



6. Товар продали на кассе — в системе «код вышел из оборота».

Однако другие участники рынка утверждают, что система значительно увеличивает сроки подготовки товара и затрудняет работу. Особенно страдают производители продукции с ограниченным сроком годности. «Есть такая теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Они учат, как-то, что можно сделать за одну минуту, делать за одну секунду, скорость в мире увеличивается. А у нас все по-другому, потому что никто не оценил скорость доставки пастеризованной продукции в магазин, в итоге мы отлетели на несколько шагов назад, — сетует Сухинин. — Я докладывал губернатору: если в 2007 году цепочка от поля до прилавка была видимая — молоко, фактура, магазин, подпись и все, то теперь мы должны проделать несколько десятков шагов для того, чтобы бутылка попала на прилавок». Нередки технические проблемы при сдаче продукции в магазин, существует и человеческий фактор (при нанесении маркировки, активации кодов работники могут допускать ошибки), наблюдаются сбои в работе самой системы (только за прошлую осень дважды в октябре, один раз в ноябре), есть проблемы и с инфраструктурой, интернетом, особенно в регионах.



Сухинин опасается, что результатом всех этих сложностей с маркировкой может стать постепенное сокращение ассортимента: производители станут меньше выпускать скоропортящейся продукции и будут переходить на производство продуктов с длительным сроком хранения, например сыров. «Уже в магазине редко встретишь трехдневное молоко, семидневный кефир — а это наиболее полезные, здоровые продукты, — отмечает он. — Зато появился кефир со сроком хранения в четыре месяца, но ведь полезные для человека грибки, которыми знаменит этот продукт, живут всего семь-девять дней, значит, их в этом кефире нет».







Гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк напоминает, что наиболее качественная рыбопродукция изготавливается в море, а введение маркировки в морских условиях связано со множеством проблем. «Если это поточный метод изготовления консервов в море, то придется влезать в технологические линии, переоборудовать судно, что практически нереально, — обращает внимание он. — Да и где взять аппаратуру, чтобы она работала на борту корабля, в качку, в очень влажной среде и работала бесперебойно? Ее нет в природе». Распространение требований маркировки с икры на остальную рыбную продукцию только усугубит ситуацию, уверен эксперт.



Вопрос необходимости и своевременности

Эксперты отмечают, что большинство производителей — люди консервативные и ко всем нововведениям относятся настороженно. Так же они отнеслись к ФГИС «Меркурий», которая была введена Россельхознадзором для ветеринарного контроля качества животной продукции. Систему вводили в несколько этапов с января 2018 года в течение двух лет. В ходе освоения системы были и технические сбои, и недопонимание, но теперь к ФГИС подключаются все компании, которые производят, перевозят и продают рыбу, мясо, молоко и другие животные продукты. Введение «Меркурия» неоднократно обсуждали на разных уровнях, уже в ходе работы в систему вносили изменения. Так, с 1 сентября прошлого года вступил в силу приказ с новыми дополнениями и уточнениями, стимулом для которых послужили обращения пользователей.



Однако при всем сходстве стартового этапа систем «Меркурий» и «Честный знак» есть и серьезные отличия. Во-первых, ФГИС «Меркурий» — полностью государственный проект, а система «Честный знак» — продукт частно-государственного партнерства. Во-вторых, система «Меркурий» вводилась в ситуации большей экономической стабильности. По мнению директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, время для внедрения «Честного знака» выбрано неподходящее. «В экономике в последние несколько лет наблюдается не самая спокойная ситуация, возможно, для введения обязательной маркировки стоило бы дождаться стабилизации рынка, чтобы у бизнеса появились горизонты долгосрочного планирования, — высказывает он. — А пока можно было бы оставить маркировку добровольной: если это выгодно бизнесу, то постепенно предприниматели сами оценят плюсы, изъявят желание и войдут в систему».







О том, что экономическая ситуация, в частности снижение доходов населения, не благоприятствует нововведению, говорит и Александр Панин. «Повышения качества продукции именно в связи с введением маркировки ждать не приходится, поскольку сама марка никак не может повлиять на качество, — указывает он. — А в эпоху превалирования цены над качеством она тем более не поможет». Потребитель выбирает то, что дешевле, и вполне вероятно, что суррогатный продукт с маркой «Честный знак» окажется в плюсе по сравнению с продуктом натуральным. Проблемы же с фальсификацией позволяют решать и уже действующие инструменты, в частности ФГИС «Меркурий». «Эта система уже используется для выявления фактов недобросовестной конкуренции и с дальнейшим ее развитием роль “Меркурия” в наведении порядка на рынке будет расти», — полагает Панин.



Сергей Резуненко считает систему контроля «Честный знак» избыточной в существующих условиях. «При той системе контроля, которая создана в стране, дать инструмент для определения подделки конечному потребителю бессмысленно, а возможно, преступно, так как говорит о вероятной неэффективности всех предыдущих уровней контроля», — отмечает он.



Предприятия рыбной промышленности «не только не готовы, но они уверены, что не нужно вводить эту маркировку», добавляет Константин Древетняк. У рыбаков уже есть система «Меркурий», которая прослеживает продукцию от вылова — на всех этапах — до торговой сети. Новая система создаст больше проблем, чем принесет пользы, уверен эксперт.



Тем не менее производители, которые уже начали работать с системой «Честный знак», далеки от мысли, что ее могут отменить. Тем более что по плану инициаторов к концу 2024 года она должна охватить все группы потребительских товаров. «Маркировка контрольными идентификационными знаками — это глобальный проект, поэтому в его поле будет попадать все больше и больше категорий потребительских товаров», — акцентирует внимание Новиков.



Контрафакт или фальсификат? Понятие «контрафактной» продукции определяется Гражданским кодексом. К ней относят товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, и/или товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы наименования мест происхождения товаров или сходные с ними до степени смешения обозначения.



Понятие «фальсификации» приводится в Федеральном законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов»: фальсифицированными являются пищевые продукты (в том числе биологически активные добавки), материалы и изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной.



Необходимо отметить, что контрафактная продукция всегда одновременно является и фальсифицированной, а фальсифицированная продукция может не быть контрафактной. Для признания продукции фальсифицированной необходимо установить факт нарушения процесса ее изготовления, в том числе использование иных (не указанных в составе) компонентов.



Таким образом, фальсификат не всегда является контрафактом. Во многих случаях изготовитель товара с целью снижения расходов по производству просто использует более дешевые компоненты. Результатом таких действий будет изменение свойств и качества готовой продукции. Контрафакт и фальсификат необходимо отличать друг от друга. Контрафакт предполагает, что продукцию копируют либо подделывают, а за основу чаще всего берется известный бренд. Фальсифицированная продукция предполагает нарушение технологии производства и/или неиспользование акцизов, когда это обязательно. Целью фальсификации, как правило, является обман потребителя, заключающийся в неверном указании или сокрытии свойств товара.

Возможно, те производители, которые еще не вошли в систему, еще имеют шанс высказать свои вопросы и замечания и быть услышанными. «При запуске каждого эксперимента по маркировке создаются рабочие группы с участниками эксперимента, — говорит представитель ЦРПТ. — Это не только производители, но и, например, импортеры, розница, в некоторых случаях — бюджетные учреждения». Рабочие группы всегда имеют большой отклик, ведь на них обсуждаются имеющиеся трудности, находятся лучшие варианты внедрения нового производственного процесса, а опыт участников экспериментов ложится в основу правил обязательной маркировки, подчеркивает спикер. Правда, один из татарстанских производителей молока заметил, что, когда на базе Совета по делам предпринимателей при главе республики происходил диалог производителей и представителей ЦРПТ, единственным разъяснением и ответом на все вопросы и предложения было то, что так или иначе, а всех обяжут войти в систему. Но это мог быть частный случай, так как среди других собеседников «Агроинвестора» не оказалось участников подобных совещаний и рабочих групп, и для общих выводов не хватает информации.



Насколько успешно производители справятся с внедрением системы, кто окажется прав в своих прогнозах — сторонники или противники, как изменятся ассортимент товаров, цены и качество, какой дополнительный доход получит бюджет, можно будет оценить со временем. Пока производители решают проблемы по мере их поступления. «Проект маркировки в индустрии напитков еще продолжает реализовываться, пока рано говорить о финальных результатах. Поскольку решение о реализации проекта маркировки уже принято, мы в первую очередь фокусируемся на проблемах прикладного характера. Для нас в первую очередь важно, чтобы производители вовремя были обеспечены качественными технологическими решениями, необходимым оборудованием и система не создала проблемы для текущих бизнес-процессов», — резюмирует Максим Новиков.

