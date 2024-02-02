Потребитель сложил все яйца в свою корзину. Рост цен стал для покупателей сигналом возможного дефицита

Т. Соколовская

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Долгое время российское производство яйца стагнировало: на рынке наблюдался баланс спроса и предложения. Однако с осени прошлого года потребительские цены на этот один из самых доступных животных белков пошли вверх, и в декабре разница с показателем за аналогичный месяц 2022-го превышала 60%. В правительстве объясняли такой «взлет» ажиотажным спросом вследствие увеличившихся доходов и призывали птицефабрики наращивать производство. Растущие затраты и дорогие кредиты сдерживают инвесторов от вложений, а решение государства по обнулению пошлины на импортные яйца еще больше сбивает аграриев с толку

В прошлом году куриные яйца стали одним из лидеров по удорожанию среди продуктов питания в рознице — согласно данным Росстата, их стоимость в декабре 2023 года была на 61% больше, чем в том же месяце 2022-го, тогда как общее увеличение цен на продовольствие за этот период составило менее 9%. При этом только в декабре по отношению к ноябрю яйца подорожали сразу на 18,2%. Прирост же цены в рознице в среднем за 11 месяцев 2023-го в сравнении с таким же периодом годом ранее составил 8,7%. Сопоставимо за это же время поднялось стоимость мороженой рыбы (на 8,6%) и кур (на 7%), подорожали плодоовощная (на 5,8%) и молочная (почти на 3%) продукция, а также хлеб (на 4,6%). Однако именно куриные яйца были в топе новостей многих СМИ последние три месяца. А президент Владимир Путин во время подведения итогов года даже принес извинения за рост цен на них. Объяснял он его «сбоем в работе правительства», которое «вовремя не открыло импорт пошире», а также более активным спросом на фоне повышения доходов и зарплат населения. «Спрос увеличился, а производство — нет», — отмечал он.