Что может взойти на российско-китайском огороде. Потенциал сотрудничества в сегменте овощей и картофеля не велик, но имеется

Shutterstock

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Россия и Китай активно развивают экономические отношения, в том числе в области сельского хозяйства. Особенно важным для нашей страны это стало на фоне введения санкций, которые привели к закрытию многих экспортных рынков. Спрос на продукцию АПК в КНР огромен, и расширение торговли с этой страной помогло бы России смягчить негативное воздействие санкций на экономику. По мнению автора данной статьи, одним из направлений, где можно было бы усилить работу, является сектор овощей и картофеля. Однако для эффективного взаимодействия с китайским агробизнесом отечественным сельхозпроизводителям важно хорошо понимать особенности сельского хозяйства республики, которое отличается от российского

Один из важных трендов, который в последние годы наблюдается в китайском сельском хозяйстве, — активное расширение площадей под овощами, выращиваемыми в открытом грунте, и картофелем. В среднем их площади в КНР ежегодно растут на 3%. Так, если в 2017-м хозяйства всех категорий республики выращивали данные агрокультуры примерно на 6,3 млн га, то к 2021-му — уже на 7,2 млн га, что больше российского показателя почти в пять раз (без учета столовой свеклы). Это увеличение в значительной мере было обусловлено расширением посадок картофеля, доля которого выросла с 77 до 80% общей площади «борщевого набора», что объясняется повышением популярности данного продукта среди населения.

В России наблюдается обратная ситуация: посевы овощей открытого грунта (включая картофель) снижаются со средними темпами 5% в год. В 2021 году во всех хозяйствах страны ими было занято лишь 1,3 млн га, в то время как в 2017-м — почти 1,6 млн га (данные Росстата, без учета овощебахчевых культур, огурцов, помидоров). Среди главных причин сокращения площадей — отток населения из сельских районов, урбанизация, снижение спроса на картофель. Кроме того, россияне в принципе все чаще отказываются от «дачных огородов» в пользу выращивания цветов и пряных трав.

Овощеводством в Китае в основном занимаются личные подсобные хозяйства (ЛПХ). В нашей стране этот сегмент тоже превалирует, однако в России доля ЛПХ составляет около 70%, в Китае же превышает 90%. Средний размер подсобных хозяйств в КНР — около 50 соток, что подчеркивает значимость семейных огородов и мелкого бизнеса в обеспечении продуктами питания.