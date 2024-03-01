Картофельный профицит. Как влияет на рынок рекордное производство

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Урожай картофеля, собранный в товарном секторе в прошлом году, стал самым высоким в современной истории — 8,6 млн т. И это на миллион тонн больше, чем нужно рынку. У экспертов и представителей бизнеса есть опасения, что часть продукции останется невостребованной. В такой ситуации могли бы помочь некоторые государственные решения, направленные в том числе на поддержку экспорта и развитие переработки

В 2023 году в организованном секторе было накопано почти 8,6 млн т картофеля, что превосходит результат 2022-го на 1,4 млн т, а 2021-го — на 1,8 млн т, следует из данных Росстата, которые приводит заместитель гендиректора «Малино», руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. Рекордный сбор был сразу в нескольких регионах, в том числе у крупнейших производителей — Брянской, Тульской, Нижегородской, Московской областей. В пятерке лидеров также Астраханская область — там, по данным подведомственного Минсельхозу «Центра Агроаналитики», урожай клубня вырос по сравнению с 2022-м на 13%, до 0,46 млн т. В совокупности топ-5 дали в 2023 году 72% общего товарного производства.



Производители картофеля тоже говорят о высоких показателях. Так, рекордным стал сбор в «Малино» и в ГК «Дмитровские овощи» (Московская область). Последняя накопала более 70 тыс. т продукции со своих трех площадок. Такой урожай группе удалось получить благодаря применению современной агротехники, качественных семян и хорошим погодным условиям, объясняет президент компании Сергей Филиппов. «Принято считать, что погода является определяющим фактором хорошего сбора, но все равно в одинаковых погодных условиях с использованием современных агротехнологий урожай будет больше, чем без них», — считает он.



Агрохолдинг «Дары Малиновки» (Красноярский край) в 2023 году произвел 30 тыс. т картофеля. «Показатель для нас не рекордный, но уверенный и стабильный — отчасти это связано с хорошей погодой», — отмечает совладелец и директор компании Анна Герман.



По словам гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, очень хороший сбор картофеля был не только у товарных производителей, но и в личных хозяйствах. Особенно урожайным прошлый год стал для Центра страны, который и является главным картофелепроизводящим макрорегионом.



Показатель валового сбора картофеля в товарном секторе в 8,6 млн т основан на отчетах Минсельхоза, обращает внимание Филиппов. «Не все малые и средние производители отчитываются о собранном урожае агроведомству в полном объеме, плюс не совсем понятно, сколько все-таки произведено картофеля в частном секторе», — говорит он. Но даже если ориентироваться на официальную статистику, производство на 1,5 млн т больше, чем в 2022-м и чем может «вместить» внутренний рынок: его емкость оценивается в 7,1 млн т, утверждает руководитель. В итоге ситуация для картофелеводов сложилась достаточно непростая. Согласно оценке Филиппова, минимум 1,5 млн т клубня будут не востребованы рынком.



Вывоз в помощь

Снять излишки с рынка может экспорт. По словам исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, с января по середину декабря прошлого года из России было вывезено порядка 326 тыс. т картофеля, что тоже является рекордом для страны. Ранее среднегодовой объем внешних поставок составлял около 150 тыс. т. «Иными словами, в 2023-м на фоне рекордного урожая отгрузки, мягко говоря, удвоились», — подчеркивает эксперт. По прогнозам союза, первые два квартала текущего года тоже в плане экспорта будут выдающимися.



Основные рынки сбыта российского столового и семенного картофеля сосредоточены в странах постсоветского пространства. Однако отечественные картофелеводы имеют запрос на поставки эксклюзивного картофеля с красной мякотью и от Сербии. Развивается также вывоз семян данной агрокультуры. Так, есть заявка из Таджикистана на закупку 1,5 тыс. т семенного картофеля, знает Красильников. «Мы этому государству в середине января выставили предложение на поставку 5,5 тыс. т семян клубня сортов отечественной селекции. Надеемся, сотрудничество состоится», — рассказывал он в феврале.







Перспективы для развития экспорта картофеля есть, соглашается Решетникова. В основном он поставляется в страны бывшего СНГ, в частности Средней Азии, где клубень гораздо хуже растет из-за высоких температур летом. «Нельзя сказать, что туда можно отправлять какие-то существенные объемы, хотя в прошлом году мы экспортировали порядка 15% всего товарного производства, — утверждает эксперт. — Для сравнения, в 2022-м — около 10%, так как урожай был маленький, а внутренние цены — высокие».



Компания «Дары Малиновки» продовольственный картофель пока продает на отечественном рынке. И ближайшие перспективы холдинг тоже связывает именно с местным рынком. «Как и на других крупных производителях, на нас в том числе лежит задача по обеспечению продовольственной безопасности страны», — подчеркивает Анна Герман.



Некоторые участники рынка считают, что экспорт картофеля хоть и вырос, все равно небольшой для тех объемов, которые сейчас есть на российском рынке — вывоз даже 400 тыс. т клубня проблему профицита полностью не решит. «При этом 400 тыс. т за сезон мы никогда не экспортировали, вывозили обычно максимум 150 тыс. т, и только в лучшие годы — до 200 тыс. т», — отмечает представитель одного из предприятий по производству картофеля.



Тем не менее благодаря существенному увеличению внешней торговли розничные цены на столовый картофель радикально не отличаются от тех, что складывались на клубень в аналогичный период прошлого года, когда сбор был намного меньше, акцентирует внимание Решетникова. «Картофель низкого качества — подгнивший и с дефектами — в конце января в рознице Москвы можно было приобрести по 20 руб./кг, сеть же, вероятно, закупала его не более чем по 10 руб./кг, — полагает она. — В то же время красный развесной картофель для жарки стоил 42 руб./кг на полке».







Примерно таким же уровень цен был и в конце января 2023-го, добавляет эксперт. Правда, какое-то время (в период сбора урожая и первые месяцы после, то есть до Нового года), когда у производителей не хватало хранилищ для закладки всего объема выращенного клубня, цены текущего сезона реально были ниже, чем годом ранее. Однако, опять же, не было их радикального обрушения. И все же рентабельность картофелеводов по сравнению с предыдущим годом немного понизилась, признает Решетникова. На середину февраля данный показатель составлял в среднем по стране около 15-18%, уточняет она.



По словам Красильникова, рекордный урожай все-таки привел к снижению стоимости клубня. Из данных Росстата следует, что, в частности, в январе розничные цены на картофель были на 10% меньше, чем в аналогичный период 2023-го. То же самое происходило в оптовом звене. «В опте цена картофеля была в тот период на уровне себестоимости производства, — утверждает эксперт. — Хотя, конечно, данный показатель отличается от хозяйства к хозяйству и зависит от технологий, региона и много других факторов».



Оптовые цены на клубень урожая 2023-го в опте на 10 руб. и 5 руб./кг ниже, чем в 2021-м и 2022-м соответственно, говорила в начале февраля Губина. Себестоимость производства весового картофеля составляет 10 руб./кг, а продают его отдельные предприятия по 8 руб. знает она. Получается, что некоторые компании работают с убытком. Впрочем, само «Малино» чувствует себя хорошо. «У нас есть опыт “правильной” реализации своей продукции, и мы уверены, что весь свой объем картофеля продадим», — оптимистична замруководителя.







В конце января картофель сельхозпроизводители продавали значительно дешевле, чем в тот же период годом ранее, подтверждает Филиппов. После Нового года цены на клубень немного приподнялись, но затем опять упали. По наблюдениям главы «Дмитровских овощей», регионы готовы грузить картофель по 7-8 руб./кг с места. «Это ниже себестоимости, притом что предприятиям нужно дать необходимое сетям качество, под которое подходит в среднем 50-60% объема урожая, — подчеркивает он. — В итоге у картофелеводов просто нет денег».



В такой ситуации с ценами на рынке столового картофеля производители клубня на переработку чувствуют себя значительно лучше. Компания «Тамбовские фермы» выращивает технический картофель и поставляет его российскому производителю чипсов. «Урожай у нас из года в год примерно одинаковый, так как мы выращиваем клубень на поливе, минимизируя влияние погодных факторов, таких как засуха», — говорит гендиректор предприятия Игорь Поляков. Площади компании под картофелем составляют 400 га, ежегодный урожай — 17 тыс. т. По его словам, преимущества выращивания технического картофеля в том, что контракт с покупателем заключается заранее, и хозяйство знает, по какой стоимости будет продавать свою продукцию, причем эта цена ежегодно повышается на 3-4%. «Так, мы уже законтрактовали урожай, который будет собран в 2024 году, и знаем, за сколько его продадим», — делился руководитель в начале февраля. Такая стратегия устраивает компанию, поскольку позволяет компенсировать затраты и зарабатывать.



Торговля не на равных

В последние годы ввоз столового картофеля находится в среднем на уровне 300-500 тыс. т в год. При этом на продовольственные нужды — без учета семенного фонда, переработки и естественной убыли в период хранения — стране требуется около 8 млн т клубня, по оценке Картофельного союза. Таким образом импорт больше не играет какую-то существенную роль на отечественном рынке, считает Красильников.



Тем не менее на пленарном заседании выставки «Картофель и Овощи Агротех», которая прошла в конце января, Татьяна Губина от лица входящих в Картофельный союз производителей обратилась к Госдуме с предложением защитить российский рынок от иностранной продукции через увеличение ввозной пошлины (составляет 5% на столовый картофель) и ограничение импорта картофеля и продуктов переработки. «Мы предлагаем поднять пошлины до 15%, — говорила она в начале февраля. — В условиях рекордного урожая даже небольшой дополнительный объем на нашем рынке дешевой продукции из Египта, Турции или Азербайджана отрицательно влияет на доходность отечественных картофелеводов». Важно также, чтобы торговые сети не закрывали полку для весового российского картофеля после того, как начнет поступать импорт, добавляла она.



По мнению Губиной, заградительная пошлина нужна как производителям товарного картофеля, так и переработчикам, поскольку в нашу страну также поступают большие объемы зарубежного картофеля фри. «Когда российские предприятия экспортируют свой фри в ту же Турцию, они платят 14,5% внутренней пошлины, установленной этой страной, при этом турецкие переработчики поставляют нам аналогичный товар, оплачивая сбор лишь в 5%, — рассказывает она. — В итоге мы ввозим и столовый картофель, и клубень для переработки, а готовую продукцию продать на внешнем рынке не можем, так как она находится в неконкурентных условиях».







Ситуация с международной торговлей усугубляется и тем, что с осени прошлого года для российских экспортеров действуют плавающие пошлины на экспорт большого количества растениеводческой продукции, в том числе картофеля. «Эта ставка зависит от курса доллара, и, когда у нас рубль ослаб и, казалось бы, можно было продавать нашу продукцию по хорошим ценам, для нас пошлина увеличилась до 7%. А ведь на нашем рынке миллион “лишних” тонн картофеля!» — подчеркивает Губина. В самом «Малино» хотели нарастить объемы экспорта столового картофеля и клубня для переработки во втором полугодии 2023-го и в первом полугодии текущего года, но цена на него из-за плавающей пошлины стала неконкурентоспособной.



Красильников добавляет, что в целом Картофельный союз не является сторонником регуляторных методов по ограничению импорта, хотя, если ввозные пошлины на картофель и продукты его переработки будут повышены, импорт может уменьшиться. При этом на объемы зарубежных поставок могут оказывать влияние и многие другие факторы. Во-первых, рекордно высокий урожай внутри страны — профицит картофеля, безусловно, будет давить на рынок на протяжении всего текущего сезона. Во-вторых, прошлый год в плане производства клубня был достаточно сложным для Европы — урожай там был небольшой из-за неблагоприятных погодных условий. Соответственно, Египет переключит поставки прежде всего на европейский рынок, а не на российский. «Дорогому, по сравнению с российским, картофелю из Египта с учетом затрат на логистику этой весной будет еще сложнее конкурировать по цене на нашем рынке с местной продукцией», — считает эксперт.







В Россию столовый картофель ввозят в очень малом объеме и в очень короткий промежуток времени, перед самым сбором урожая, когда в стране реально не хватает продукции собственного производства, обращает внимание Решетникова. Основная же часть ввоза — либо на семена, либо на переработку. «У нас собственного картофеля, который отвечает определенным требованиям предприятий, занимающихся переработкой, недостаточно, поэтому идут закупки сырья за рубежом», — поясняет она.



Египетский картофель появляется на полках уже с середины февраля — начала марта, напоминает Филиппов. «Не знаю, насколько более высокая пошлина повлияет на его объемы. Как показывает опыт, такие решения, как повышение ввозных и вывозных пошлин, быстро не принимаются, — отмечает он. — К тому же в марте люди хотят иметь возможность купить свежий продукт. Плюс торговые сети уже законтрактовались на определенные объемы, и им нужно выполнять контрактные обязательства». Несмотря на то что российского картофеля урожая 2023 года еще очень много на складах, на рынке с конца февраля все равно появится египетская продукция, уверен он.



Как поддержать сектор

Вопрос с низкой доходностью бизнеса все-таки нужно решать. На фоне рекорда по урожаю существуют два вектора повышения рентабельности отрасли, считает Красильников. Первый — это наращивание экспорта, что в основном является задачей бизнеса, хотя Минсельхоз также поддерживает компании субсидиями на перевозки, организацией выставочных мероприятий. Второй способ — развитие переработки. И вот тут нужна отдельная программа поддержки инвесторов, отмечает эксперт. «Сейчас в нашей стране перерабатывается лишь 15-20% выращиваемого клубня, хотя в других странах, где развито производство картофеля, показатель составляет от 50 до 90%, — утверждает он. — Конечно, соответствующие проекты силами бизнеса реализуются, но хотелось бы, чтобы их было больше».



Вместо повышения импортных пошлин стоит больше поддерживать местных производителей семенного картофеля, количество которых, по наблюдениям Тамары Решетниковой, увеличивается. «В первую очередь помощь нужна компаниям, которые занимаются микроклонированием — создают в лабораториях родительские линии», — дополняет она.







Необходимо поддерживать и тех аграриев, которые выращивают картофель на фри. «Производство семян сортов, пригодных для переработки, как и их товарное выращивание, обходится гораздо дороже, чем производство обычного столового картофеля», — акцентирует внимание эксперт. По ее мнению, для селекционеров были бы уместны такие меры поддержки, как помощь в строительстве лабораторий микроклонального размножения в виде субсидий и налоговых льгот. А производителям клубня на переработку была бы актуальна помощь при строительстве складов, картофелехранилищ.



Сами предприятия, в свою очередь, тоже научились эффективно выстраивать бизнес-процессы. В «Дмитровских овощах», например, 60-70% картофеля уходит на реализацию в фасованном виде — на него цена больше, делится Филиппов. «Малино» диверсифицирует ассортимент, выращивая картофель трех видов — семенной, товарный и технический, который используется как сырье для изготовления чипсов и фри.



А вот Поляков не видит необходимости поддерживать непосредственно производителей картофеля. Поддержка нужна семеноводам, считает он. «У нас огромные проблемы с семенами картофеля: 90% импортные, — говорит руководитель. — Есть, конечно, и продукция отечественной селекции, но это старые сорта, которые для переработки на чипсы и фри не подходят — они не дают хорошего урожая, клубни подвержены болезням». Среди мер поддержки семеноводов руководитель предлагает освобождать их от налогов, давать беспроцентные кредиты, чтобы отрасль могла возродиться хотя бы в течение 10 лет.



Что будет с семенами?

Российская селекция картофеля понемногу развивается, но товарным производителям зачастую все еще экономически более выгодно использовать зарубежный посадочный материал, утверждает Решетникова. «Например, популярный сорт Гала, который любят наши картофелеводы, иностранный», — обращает внимание она. И хотя часть семян закупают за рубежом и размножают в России, пока еще без импорта высоких репродукций стране не обойтись, полагает эксперт.







Между тем 30 января 2024-го вступило в силу Постановление Правительства «О введении временного количественного ограничения на ввоз отдельных видов семян сельскохозяйственных растений», в том числе и картофеля. По данным, опубликованным на сайте Минсельхоза, квота на импорт семян клубня составляет 16 тыс. т. Поляков опасается, что квотирование ввоза семенного материала негативно скажется на российских производителях картофеля на переработку. «Мы просто очистим рынок от качественных семян — их в России не будет, — подчеркивает он. — Ведь отечественных семян технического картофеля просто нет никаких — даже плохого качества!» Сами «Тамбовские фермы» семена за рубежом закупают раз в два года — завезенную продукцию категории «элита» размножают и высаживают на следующий год, а спустя еще год снова приобретают. «Мы в прошлом году купили импортные элитные семена, посадили их и в этом году будем использовать, а что будет в следующем — пока не понимаем», — признает руководитель.



У «Дмитровских овощей» свое семеноводческое хозяйство — компания выращивает семена не только для собственных нужд, но и по контрактам, поэтому проблем в хозяйстве с семенами для посадки под урожай 2024 года нет. «А вот дальше все равно нужно будет каким-то образом решать вопросы с более высокими репродукциями семян», — говорит Филиппов. Он признает, что компания тоже работает преимущественно на импортных сортах — доля российских у предприятия невысокая.







Компания «Дары Малиновки» тоже сама производит семенной картофель. «В целом по рынку мы видим небольшое снижение спроса на сертифицированный семенной картофель, — делится Анна Герман. — Сейчас покупательская способность сельхозпроизводителей не очень высокая».



По информации Картофельного союза, среднегодовой импорт семян клубня в Россию составляет 13 тыс. т — из них 5 тыс. т приходится на Голландию и столько же на Германию. На 90% это семена высоких репродукций сортов целевого направления — для промышленной переработки на чипсы и фри, сообщает Красильников. «Россельхознадзор осенью прошлого года запретил поставку семян и саженцев из Голландии, соответственно, 5 тыс. т семян мы уже определенно не получим. С семенами из Германии, судя по всему, может сложиться похожая ситуация, — опасается он. — Эта страна должна была пройти аудит Россельхознадзора, но к концу января она этого все еще не сделала…»



Перспективы-2024 Площади под овощами открытого грунта год от года колеблются, потому что товарные производители всегда находятся перед выбором: посадить больше, но обрушить цены, либо посадить меньше, но не сформировать выручку, говорит Тамара Решетникова из «Технологий Роста». «В связи с тем, что прошлый год был урожайным для картофеля в большинстве регионов, скорее всего, площади под клубнем в 2024-м не увеличатся», — прогнозирует она.



По предварительной оценке Минсельхоза, под урожай текущего года картофелем в товарном секторе будет занято около 300 тыс. га — примерно столько же, сколько и в 2023-м, делится Алексей Красильников из Картофельного союза. Сама организация не исключает и роста площадей, так как высока вероятность, что ту массу товарного картофеля, которая, скорее всего, не будет полностью реализована в рознице, аграрии дополнительно высадят на полях как семена.



Опрошенные «Агроинвестором» производители картофеля, наращивать производство пока не планируют. Так, «Дмитровские овощи» сохранят площади на обычном уровне, отмечает Сергей Филиппов. «Небольшие хозяйства, понимая текущую ситуацию, которая усугубляется отсутствием у них ресурсов, возможно, будут сокращать площади или вообще уходить из картофелеводческого бизнеса, — предсказывает он. — Особенно с учетом того, что ситуация со снижением цен на картофель повторяется второй год подряд».



В «Малино», скорее всего, наращивать площади под картофелем в этом году тоже не будут. По мнению Татьяны Губиной, более правильной для сектора будет стратегия увеличения не посевов, а урожайности. В этом аграриям могут помочь своевременное проведение всех агротехнических мероприятий и соблюдение севооборота.

Впрочем, это вовсе не говорит о том, что отечественные производители останутся без семенного материала, акцентирует внимание эксперт. В России каждый год высаживается порядка 800-850 тыс. т семян без учета хозяйств населения, соответственно, объем импорта, который, предположительно, может быть не ввезен в нашу страну, не является критичным, считает он. «Но, повторюсь, это все-таки семена высоких репродукций, которые размножаются на протяжении двух-трех лет, — подчеркивает Красильников. — После данного периода, если такие же проблемы с импортом будут сохраняться, мы потеряем и в урожайности, и в качестве картофеля для переработки». Таким образом, те проекты по выпуску фри, чипсов и другой картофельной продукции, которые анонсированы и реализуются в разных регионах нашей страны — Калининградской, Орловской, Липецкой областях, Подмосковье, — в перспективе нескольких лет могут иметь проблемы с обеспеченностью качественным сырьем.

