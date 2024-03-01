«АПК Ресурс» зальет поля под рис. Компания планирует засеять этой культурой 27 тыс. га в Астраханской области

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Производство риса в России нужно нарастить всего за три года практически вдвое. Такие планы есть у Минсельхоза. Инвесторы же говорят, что восстановление отрасли — процесс не быстрый и затратный. Так, проект компании «АПК Ресурс» по расширению рисовых посевов в астраханском регионе рассчитан на 14 лет, а вложения оцениваются в 14,1 млрд руб. Главная сложность таких инициатив — реконструкция оросительных систем, которых с советских времен сильно обветшали и по большей части находятся в непригодном для использования состоянии

По плану Минсельхоза через три года валовой сбор риса в стране должен увеличиться до 2 млн т, а его экспорт — возобновиться. Об этом первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сказала на форуме «Отечественная селекция на стыке времен: классические подходы и новейшие тренды» в рамках международной выставки-форума «Россия». Она отметила, что увеличить производство необходимо именно за три года, поскольку «в противном случае мы упустим возможности азиатского рынка, где не хватает риса».



Наиболее амбициозные планы по возрождению рисоводства у Астраханской области. В 2023 году под рис в регионе было отведено 8,2 тыс. га, в перспективе же планируется увеличить площади почти в пять раз. В «доперестроечное» время Астраханская область была одним из ведущих рисоводческих регионов, напоминает начальник отдела растениеводства области Эльдар Магомедалиев. Тогда этой агрокультурой ежегодно засевали не менее 50 тыс. га. Таким потенциал данного субъекта страны по рисосеянию остается и сейчас. Большое место в реализации этих планов отводится инвестиционному проекту компании «АПК Ресурс», намеренной вложить в возрождение отрасли в регионе 14,1 млрд руб.



Переход рисоводства в условия рынка в 1990-е годы характеризовался сокращением площади, засеянной рисом в Астраханской области, до уровня 30-35 тыс. га, а к 2008-му посевы и вовсе уменьшилась до 7,5 тыс. га, рассказывает заместитель гендиректора «АПК Ресурс» Александр Горкин. «Однако с учетом благоприятных климатических условий региона выращивание этой агрокультуры является здесь одним из самых перспективных направлений, — считает он. — Именно поэтому мы приняли решение о реализации масштабного инвестиционного проекта по созданию сельскохозяйственного комплекса по производству риса “Астраханская рисовая система”, проведению работ по капитальной реконструкции, модернизации и нового строительства мелиоративных систем». Реализация проекта компании позволит увеличить площади рисосеяния на 27 тыс. га.



В то же время Горкин признает, что сейчас доступ к водным ресурсам, необходимым для рисоводства в регионе, практически отсутствует. Мелиоративная система Астраханской области на 99% находится в изношенном состоянии, а ее текущие возможности от плановой мощности водоподачи гидротехнических сооружений составляют не более 10%.



Перспективно, но дорого

Эти сложности не останавливают инвестора. «АПК Ресурс» договорился с местными властями о создании «Астраханской рисовой системы» (АРС). В октябре прошлого года распоряжением правительства Астраханской области данному проекту был присвоен статус «Особо важный инвестиционный проект». «Для нас это очень значимый проект — он даст новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления в бюджет, будет способствовать возрождению рисоводства в регионе, — отмечает Магомедалиев. —Министерство сельского хозяйства оказывает данной компании всю возможную поддержку». По информации областного агроведомства, в текущем году инвесторы планируют засеять рисом уже порядка 1,5 тыс. га. Чиновник уверен, что вложения в рисоводство сейчас экономически оправданы, особенно с учетом того, что стоимость риса-сырца в России доходит до 45 руб./кг. Мировые цены на него тоже растут, значит, можно строить долгосрочные планы.



ООО «АПК Ресурс» основано в декабре 2020 года в Астраханской области как проектная компания для реализации инвестиционного проекта «Астраханская рисовая система». По состоянию на начало февраля под управлением предприятия находится более 18 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Первая посевная кампания планируется весной 2024 года. Основной вид деятельности — выращивание и переработка риса.

Рис относится к маржинальным культурам, подтверждает исполнительный директор ассоциации «Национальный рисовый союз» (НРС) Михаил Радченко. В прошлом году рентабельность данной агрокультуры в среднем составила 66%. При этом оросительные системы сейчас многие используют исключительно для риса. «Если раньше сеяли пшеницу, подсолнечник, то теперь с такими вывозными таможенными пошлинами их невыгодно выращивать по севообороту в рисовой оросительной системе, — поясняет он. — Таким образом, рис — одна из наиболее доходных позиций, а также он востребован потребителем».



Рисоводство — выгодный бизнес, соглашается гендиректор агрофирмы «Приволье» (Краснодарский край, под рисом — 3,2 тыс. га) Сергей Лагошин. Но только при условии наличия оросительных систем и переработки, подчеркивает он. У самой компании есть собственный перерабатывающий завод по выпуску 6-7 т крупы в час. «Рисоводство — рентабельная отрасль, которая требует больших вложений и большой отдачи, — комментирует руководитель. — Сейчас, с одной стороны, складываются благоприятные предпосылки для развития отрасли, государство нацелено на расширение площадей, но с другой — серьезным тормозом является состояние мелиоративных систем». Негативным моментом для сектора стало обрушение дамбы на Федоровском гидроузле в 2022 году. В результате посевы риса в самом крупном рисосеющем регионе — Краснодарском крае — сократились. Наличие орошения для рисоводства — один из определяющих параметров, акцентирует внимание Лагошин.







Перспективной культурой считают рис и в «Агрокомплексе» им. Н. И Ткачева. Однако из-за аварии на Федоровском гидроузле компании пришлось сократить площади риса до 20,8 тыс. га. Правда, уже в 2023-м они снова выросли до 27,8 тыс. га. «Урожай риса составил 190 тыс. т, это на 27% больше, чем годом ранее, средняя урожайность агрокультуры достигла 70 ц/га», — сообщила в пресс-служба холдинга. По словам директора по растениеводству «Агрокомплекса» Саввы Шевеля, в этом году рисом в компании будет занято примерно столько же, сколько и в 2022-м, а в 2025-м — уже примерно 31 тыс. га.



Роль орошения

В планах у «АПК Ресурса» не только расширение площадей риса, но и создание перерабатывающих мощностей. «Мы держим курс на создание замкнутой цепочки производства, ориентируясь не только на производство риса-сырца, но и на его переработку, — делится Горкин. — Хотим построить сразу два перерабатывающих предприятия общей мощностью не менее 100 тыс. т готовой продукции в год в Черноярском и Камызякском районах, а также возвести два элеватора на 5 тыс. т каждый». Финансирование всех планов будет осуществляться как из собственных средств, так и за счет кредитов, уточняет замруководителя.







«АПК Ресурс» планирует и масштабную реконструкцию оросительных систем, знает Эльдар Магомедалиев. «Старт этих работ в текущем году полноценно даст возможность начать восстановление тех рисовых систем, которые сейчас заброшены и в плачевном состоянии», — сообщает он. В первую очередь начнутся работы в Ушаковской рисовой оросительной системе (РОС) в Черноярском районе площадью в 7 тыс. га. Там также планируется более эффективное освоение земель в Калмыцко-Астраханской РОС. А в Красноярском районе в ближайшее время в оборот будет включена система, что возле села Забузан, ее площадь около 3 тыс. га.



Горкин признает, что вновь ввести в оборот, полноценно подготовить для выращивания риса земли, которые много лет использовались для выпаса скота или просто зарастали, — задача очень сложная и затратная. С учетом большого объема работ, которые будут включать не только восстановление РОС, но и проведение мелиоративных и культурно-технических мероприятий, строительство новых гидротехнических сооружений, создание машинно-тракторного парка сельскохозяйственной техники, срок реализации всех планов компании составляет 14 лет.



Нужно расширять ассортимент Рисовые перспективы не ограничиваются расширением площадей и ростом производства. Одним из направлений может стать выращивание длиннозерных сортов, которые пока в России не производят. «Дальнейшее расширение посевов и производство “длиннозерок” — это ближайшая перспектива, — считает Михаил Радченко из Национального рисового союза. — Ежегодно Россия импортирует 210-220 тыс. т риса, и в основном это длиннозерные сорта, которые в силу природно-климатических условий у нас сложно выращивать».



Кроме того, у длиннозерного риса более низкая урожайность. Если потенциал среднезерного кубанского риса в среднем 70 ц/га в зачетном весе, то длиннозерных сортов — менее 10 ц/га. Именно поэтому их в основном и завозят из других стран: 50 % потребностей страны покрывает Индия. Россия закупает за рубежом и эксклюзивные сорта — жасмин, арборио, басмати, которые отечественные производители тоже не выращивают. «Если уходить от импорта, то нужно искать длиннозерные сорта, которые у нас экономически выгодно выращивать, предварительно районировав их в рисосеющих регионах», — рекомендует эксперт.

Успех проекта во многом зависит от того, насколько «АПК Ресурс» удастся реанимировать оросительные системы, считают эксперты. Их восстановление может обойтись очень дорого. Для сравнения, стоимость реконструкции Федоровского гидроузла, согласно заключенному с «Русгидро» контракту, составляет 7,35 млрд руб. Не менее важную проблему — вторичное засоление земель из-за того, что них долгое время не выращивали рис, обозначает председатель совета НРС Игорь Лобач. «Чтобы избавиться от соли на этих площадях, придется только два года промывать почву, заливая и сливая воду, а это означает большие расходы», — говорит он.



Хотя проект «АПК Ресурс» может ускорить восстановление рисоводства в Астраханской области, отрасль постепенно развивается и без него. В прошлом году в регионе было собрано уже 24 тыс. т риса, в то время как в 2014-м — в два раза меньше. «За последние годы площади риса у нас выросли почти на 50%, — говорит Магомедалиев. — Но, конечно, нам еще есть чем заняться. Мощность советских рисовых систем в регионе доходит до 40-50 тыс. га — это то, что можно восстановить и полноценно использовать. И такая цель у нас есть».



Главные рисовые регионы

По данным Национального рисового союза, валовой сбор риса в России в 2023 году превысил 1,16 млн т, средняя урожайность составила 62,4 ц/га, что на 5,7 ц/га больше, чем годом ранее. Основным производителем риса в России по-прежнему остается Краснодарский край. Здесь сосредоточено более 70% всего производства данной культуры. Возделыванием риса на Кубани занимаются около 100 хозяйств в восьми районах. По информации Минсельхоза региона, кубанские рисоводы используют посевной материал отечественной селекции на 100% площади (селекция «ФНЦ риса», г. Краснодар).



Последствия аварии на Федоровском гидроузле, который осуществлял накопление воды реки Кубань с последующим сбросом на рисовые чеки Абинского, Крымского, Калининского и Красноармейского районов, в крае частично удалось преодолеть. Хотя гидроузел по-прежнему находится в аварийном состоянии, в 2023 году площади риса удалось увеличить до 110 тыс. га (с 92 тыс. га в 2022-м) и собрать урожай в 715 тыс. т. Дальнейшее расширение производства напрямую связано с реконструкцией мелиоративной системы, подчеркивает Михаил Радченко. «Мы планируем, что гидроузел будет восстановлен к 2026 году, сейчас проект проходит главгосэкспертизу, — знает он. — Надеюсь, что к концу марта этого года выдадут положительное заключение и подрядчик «Русгидро» начнет строительные работы».







Кубанские рисоводческие хозяйства в контакте с «Кубаньмелиоводхозом» научились работать в условиях временной плотины на месте Федоровского гидроузла, которая претерпела существенную модернизацию, рассказывает Игорь Лобач. В прошлом году Краснодарский край получил в среднем более 71 ц/га риса-сырца. «Это говорит о том, что больших проблем до завершения строительства Федоровского гидроузла в рисоводстве края не будет», — делает вывод эксперт.



Вторым по значению производителем риса в России является Республика Дагестан. Здесь площади под сев риса в 2023 году, по данным Рисового союза, составили 31 тыс. га, а урожай — 156 тыс. т. До недавнего времени проблемой региона была переработка риса-сырца. Но в последние два года в республике активно строятся перерабатывающие мощности. «В Дагестане сформировался настоящий рисовый кластер — параллельно с рисосеянием у нас развиваются хранение, сушка, переработка, — делится министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков. — В Кизлярском районе уже функционируют четыре завода, начинает развиваться переработка и в Тарумовском районе — втором по площадям риса в республике. Мы будем и дальше стимулировать рисопереработку, чтобы добавленная стоимость оставалась внутри региона». Общая мощность дагестанских рисоперерабатывающих предприятий достигла 250 т в смену.



В Минсельхозе республики также считают, что дальнейшее развитие отрасли связано с технологиями и научными разработками селекционеров. На полях региона прошли экологические испытания около 20 популярных сортов кубанской селекции, дагестанские ученые приступили к работе с донскими и волгоградскими сортами, проводится работа по восстановлению утерянного в свое время и дагестанского сорта риса.







Как и в других регионах, в Дагестане не все гладко с оросительными системами. В советский период в рисосеющей кизлярской зоне располагались 54 насосные станции, в том числе 14 принадлежали Минмелиоводхозу РД. Сейчас ни одной из них не осталось. Тем не менее работа в этом направлении ведется, утверждает замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов. «Первый шаг сделала “Агрофирма Арешевка”, приступив к строительству крупных насосных станций, — информирует он. — Уверен, что этот опыт возрождения принудительной подачи воды получит широкое распространение в республике, пример уже подхватили хозяйства Гунибского и Тарумовского районов».



В Ростовской области цифры скромнее: посевная площадь — 14,5 тыс. га, урожай в прошлом году — 86 тыс. т. Но и в донском рисоводстве наблюдается положительная динамика. Средняя урожайность риса выросла с 46 ц/га в 2015 году до 60 ц/га в 2023-м. Чтобы сохранить позитивный тренд, необходимо уделять внимание мелиорации и продолжать реконструкцию инженерных систем, считает начальник отдела развития мелиорации Минсельхозпрода региона Юрий Цыганенко. На большей части орошаемых земель области, впрочем, как и в остальных рисосеющих субъектах страны, систему мелиорации установили еще во времена Советского Союза. И сейчас потенциал орошаемых земель используется максимум на 30%, поскольку разрушена система подачи воды. Восстановление требует высоких капиталовложений с долгим сроком окупаемости. По мнению Цыганенко, даже с учетом субсидии в 50% от сделанных затрат такое под силу только крупным холдингам.



Не единственный проект Планы по развитию рисоводства в Астраханской области есть и у еще одной компании, правда с более скромными вложениями — 1 млрд руб. «Лебеди-агро» зашла на земли бывшего совхоза «Юбилейный» в Камызякском районе в 2021 году. «Многие участки мы вводили за год практически с нуля, в некоторых местах почва не возделывалась около 15 лет, провели огромное количество мелиоративных и культурно-технических мероприятий, отремонтировали каналы, — говорил ранее изданию «А24» заместитель гендиректора компании Виталий Коваленко. — Благодаря тесному сотрудничеству с камызякскими коммунальными предприятиями мы теперь имеем шикарные поля, на которых можем выращивать рис высокого качества по традиционным технологиям». Уже в 2022 году «Лебеди-агро» засеяла этой агрокультурой 4,5 тыс. га. В планах компании и строительство современного перерабатывающего комплекса. Кстати, это не единственный проект данного игрока, он также планирует развивать рисоводство в Калмыкии на 10 тыс. га с переработкой. И вот там «Лебеди-агро» хотят потратить сопоставимый с проектом «АПК Ресурс» объем средств — 14,3 млрд руб.

Приморский край — тоже один из лидеров рисоводства. В прошлом году здесь было засеяно 8,9 тыс. га и собрано 26 тыс. т риса. По словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца, во времена СССР в регионе была мощная система мелиорации, был построен большой комплекс мелиоративных сооружений, работали проектные институты, строительные организации, эксплуатирующие гидромелиоративные комплексы. А после 1990-х управление мелиорации было ликвидировано, и рисовые системы пришли в запущенное состояние. «Теперь, по сути, нужно начинать все с нуля», — признает глава приморского агроведомства. С задачей восстановления рисоводства может справиться крупная компания, которая сможет управлять процессом консолидации земельных и инженерных фондов, а также реконструкцией рисовых оросительных систем, считает он.



Внутренний и внешний спрос

Из-за снижения объемов производства в 2022-м экспорт риса из России был закрыт во избежание рисков дефицита и роста цен. В начале этого года данные ограничения были продлены еще на шесть месяцев — до конца июня.



Сезон 2022/23 был сложным не только для отечественных рисоводов, но и для ряда других стран. Так, по данным The Economist, масштабные наводнения прошлого года в Пакистане, четвертом по величине экспортере риса в мире, уничтожили 15% его урожая. В рисовом поясе Калифорнии из-за неблагоприятных погодных условий производители сократили площади риса в два раз. В июле 2023-го Минэкономики ОАЭ объявило о временном прекращении — на четыре месяца — экспорта и реэкспорта всех сортов риса «в целях обеспечения достаточного предложения на внутреннем рынке». А Индия (на нее приходится чуть меньше половины всего рисового экспорта) тогда же объявила о сокращении внешних поставок на 80%. Ограничения не коснулись только сорта басмати. Призвали фермеров сократить посевы из-за дефицита осадков (на 40% ниже нормы) и власти Таиланда.







В результате мировые цены на рис заметно выросли. По оценке Bloomberg, почти на 50%. И хотя Россия не относится к крупным экспортерам, поставляя в другие страны в среднем 100-120 тыс. т (данные НРС), в условиях глобального повышения стоимости риса вывоз был бы выгоден отечественным производителям, но насыщение внутреннего рынка власти считают приоритетной задачей. «Когда не было ограничений экспорта, мы продавали в страны ближнего зарубежья и Средиземноморья (основным покупателем была Турция) и до 140-160 тыс. т нашего “среднезера”, — рассказывает Михаил Радченко. — Мы просили оставить нам квоту хотя бы в 40 тыс. т, чтобы не потерять зарубежных клиентов, но этого не случилось. И пока не будет восстановлен Федоровский гидроузел — запрет будут продлевать каждые полгода».



Хотя реконструкцию дамбы планируется завершить в 2026 году, уже сейчас дефицит риса внутреннему рынку не грозит. По итогам 2023-го производство риса-крупы оказалось рекордным, что позволило стране приблизиться к полной обеспеченности населения рисом, констатирует замглавы Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. По ее данным, потребление риса в стране оценивается на уровне 620-650 тыс. т в год. Такой объем позволяет нивелировать резкие всплески цен мирового рынка, а также формировать экспортный потенциал.







С учетом данного обстоятельства введение квоты на экспорт риса в объеме 40-60 тыс. т все-таки было бы актуальным, настаивает Радченко. Возможность осуществлять небольшие поставки продукции за рубеж будет стабилизировать внутренние цены на рис и поддерживать экономику рисосеющих хозяйств, уверен он.



«АПК Ресурс» также не исключает экспортных перспектив своей деятельности, хотя приоритетным рынком сбыта будет именно внутренний. «Мы подобрали сорта, пользующиеся популярностью у потребителей России, но после выполнения главной задачи проекта — “продовольственная безопасность” — рассмотрим возможность включения в севооборот и тех сортов риса, который подойдут для экспорта в страны Каспийского бассейна», — делится планами Горкин.

