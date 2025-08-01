Йод с молоком. Производители молочной продукции вносят свой вклад в борьбу с эндокринологическими заболеваниями

Т. Соколовская

Жители всех регионов России в разной мере страдают от нехватки йода. Снизить уровень дефицита помогает корректировка питания с включением в рацион содержащих важный элемент продуктов. Одним из них является молочка, показало недавнее исследование Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова в партнерстве с компанией Health & Nutrition. Однако эксперты полагают, что молочная продукция играет важную, но отнюдь не главную роль в снабжении организма йодом. Для решения проблемы нужен системный подход и обогащение питания граждан, помимо молочки, рыбой и морепродуктами, грибами, куриными яйцами, лесными ягодами и т. д.

В апреле 2024 года Минздрав снова обратил внимание на проблему йододефицита в России. В частности, подготовил проект поправок к закону «Об основах охраны здоровья граждан», которые должны были вступить в силу в марте 2025 года, но на момент подготовки статьи проходили согласование в других ведомствах. В пояснительной записке специалисты министерства отмечают, что все регионы России в той или иной степени являются йододефицитными. По данным Эндокринологического научного центра Минздрава, ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с болезнями щитовидной железы. Согласно разным оценкам, от 10 до 30% этих заболеваний вызваны йододефицитом.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нехватку йода испытывают более 2 млрд людей на земле. Это состояние приводит к развитию патологий щитовидной железы и умственным расстройствам различной степени тяжести. Наиболее распространены из таких заболеваний эндемический зоб и эндемический кретинизм, или врожденная умственная недостаточность. Особенно опасен недостаток данного микроэлемента для интеллектуального развития детей. При этом, согласно информации ВОЗ, уже с риском йододефицита в мире ежегодно рождается 38 млн детей. Россия относится к территориям с доказанным природным дефицитом йода.

Серьезная проблема