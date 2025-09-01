Что посеешь? В России выросла доля использования контрафактных и фальсифицированных семян

SYNGENTA GROUP

Квотирование ввоза зарубежного семенного материала побуждает некоторых сельхозпроизводителей закупать его у недобросовестных поставщиков. Это могут быть как оригинальные семена, привезенные из-за рубежа без разрешения, так и откровенные подделки. В первую очередь приобретать фальсификат рискуют малые и средние предприятия в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Помочь исправить ситуацию может не столько жесткий контроль, сколько улучшение экономической ситуации. До тех пор какой-то результат даст только разъяснительная работа и убеждение, что, сэкономив на семенах, можно существенно проиграть в урожайности

С начала 2010-х годов в российском АПК удалось существенно сократить долю семян неизвестного происхождения, отмечает ассоциация «Национальный семенной альянс» (НСА). Однако в последние два года вновь наметилась тенденция к росту их использования. Точно долю фальсификата и контрафакта на рынке оценить сложно, таких подсчетов не ведется, но по оценкам экспертов, до 2024 года она составляла около 8-10%. Руководитель по продажам семян «Щелково Агрохим» Андрей Подлесный полагает, что сейчас подделками являются до 15% поставляемых на отечественный рынок семян. Хотя официальный учет несертифицированной продукции никто не ведет, поэтому это приблизительная цифра, акцентирует внимание он. Управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании Ruseed Марк Гехт оценивает долю фальсификата по подсолнечнику в 7-12%, по кукурузе — в 10-15%. Эксперты НСА и Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и масличных культур (НАПСКиМК) с ним соглашаются и добавляют, что в 2025 году объем использования фальсифицированного семенного материала увеличился примерно на 4%.

