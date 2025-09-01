Малому агробизнесу оформят отдельную поддержку. В 2026 году Минсельхоз планирует запустить новый федеральный проект

Минсельхозпрод Татарстана

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Программа поддержки малого предпринимательства в АПК может стартовать в 2026 году. О планах ее реализовать на Дне российского поля заявил Минсельхоз. Однако пока, кроме презентации в ходе мероприятия, новый проект нигде не обнародован, а агроведомство не готово давать специальные комментарии. В рамках документа планируется поддерживать мелких производителей по таким направлениям, как реализация продукции, ценообразование и экспорт. Эксперты считают инициативу актуальной и готовы предложить механизмы реализации поставленных задач. Сами аграрии говорят о проекте с осторожностью, переживая, что на деле может выйти не так гладко, как на словах, но при этом отмечают, что малый бизнес на селе давно нуждается в специальной поддержке

Доля производства малого агробизнеса довольно заметна в общем объеме, признает Минсельхоз. По данным министерства, на долю фермеров приходится порядка 14% производства сельхозпродукции в целом, а на весь малый агробизнес — почти половина. За прошлый год фермерские хозяйства поставили на рынок около трети зерна, три четверти картофеля, 24% овощей открытого грунта и 7% плодов и ягод.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе презентации федерального проекта «Развитие малого бизнеса» на Дне российского поля в Волгоградской области отмечала, что в поголовье крупного рогатого скота доля малых хозяйств составляет 55,9%, овец и коз — 85,1%. Фермеры и ЛПХ засевают 34,9% всей площади агрокультур, а в овощах открытого грунта эта доля составляет 83,5%. Всего в России более 160 тыс. крестьянских (фермерских) и более 17 млн личных подсобных хозяйств.

По данным Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), в 2023 году на долю малых форм хозяйствования приходилось 55,3% валовой сельхозпродукции. Поэтому поддержку и развитие этого сектора эксперты считают одной из важнейших задач в АПК.