ESG-принципы российских агрохолдингов. Существенные перспективы перечеркиваются отсутствием регулирования и непубличностью бизнеса

Минсельхозпрод Татарстана

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Российские агрохолдинги имеют значительный потенциал для улучшения ESG-позиционирования через развитие прозрачной отчетности, формализацию экологических стратегий и более активное участие в рейтинговых процессах. Это поможет привлечь существенные инвестиции в устойчивое сельское хозяйство в ближайшие пять лет. Лидеры отрасли уже начали задавать стандарты для остальных участников рынка, демонстрируя возможности интеграции ESG-принципов в агробизнес, но и их уровень публичности в этом вопросе пока остается очень низким

Концепция ESG с каждым днем становится все популярнее и активнее интегрируется в деятельность компаний всех секторов экономики. ESG-отчетность стала критически важным инструментом: для инвесторов — как критерий выбора устойчивых компаний, для бизнеса — как способ оптимизации ресурсов и привлечения лояльных клиентов, а для сотрудников — как показатель ценностного предложения работодателя. Обладая значительным влиянием на формирование городской среды и климатические изменения, сельскохозяйственная отрасль не только может, но и должна возглавить внедрение принципов ESG в деловую практику.



Отрасли экономики внедряют ESG-принципы по-разному, в зависимости от особенностей деятельности, рисков и возможностей. Национальное рейтинговое агентство (НРА) отмечает, что особенно значима интеграция ESG-принципов на предприятиях отрасли сельского хозяйства, так как деятельность агропромышленного комплекса влияет на окружающую среду. Порядка 30% мировых выбросов углекислого газа генерирует агропром — это второе место после энергетики. Согласно данным института статистики ЮНЕСКО, на сельское хозяйство приходится более 70% мирового забора пресной воды.



Устойчивое развитие в АПК

Деятельность агропромышленного комплекса оказывает негативное влияние на окружающую среду. С целью расширить сельскохозяйственные угодья вырубаются леса, а выращивание монокультур уничтожает естественные экосистемы. Также от химических удобрений, пестицидов и животноводства происходит загрязнение почвы и атмосферного воздуха. Животноводство является значительным источником выбросов метана и аммиака: в процессе деятельности образуется больше парниковых газов, чем от автомобилей.



Интеграция принципов устойчивого развития в деятельность компаний АПК позволяет частично нивелировать негативное влияние на окружающую среду. Внедрение зеленых практик, таких как энергоэффективность, использование вторичного сырья и осознанное потребление, позволяет снизить затраты в долгосрочной перспективе. ГК «ЭкоНива», будучи одним из ведущих аграрных холдингом России, активно работает в данном направлении, развивая органическое земледелие и сокращая экологический след за счет инновационных технологий. Так, под брендом «ЭкоНива Organic» выпускается ультрапастеризованное органическое молоко с увеличенным сроком хранения, что снижает пищевые отходы.



Сотрудники заинтересованы в «зеленом» работодателе, так как ESG-ориентированный подход к ведению бизнеса предполагает развитый социальный блок в компании, что дает свои преимущества как сотрудникам (высокий уровень промышленной безопасности, достойные условия труда, равные возможности для развития независимо от пола и возраста, а также корпоративные программы и льготы), так и обществу в целом (инвестиции в регионы присутствия, развитие человеческого капитала).



Например, группа «Черкизово» с целью обеспечения благополучия своих сотрудников предоставляет обширный социальный пакет и комплексную систему обучения и развития, а также реализует программу корпоративной социальной ответственности, которая направлена на пропаганду здорового образа жизни. Имея активы в небольших городах или сельской местности, компания строит и развивает объекты социальной инфраструктуры, а также помогает наиболее уязвимым слоям населения — пожилым людям и семьям в сложной жизненной ситуации.



Важным аспектом устойчивого развития агрокомпании является управление климатическими рисками. Для АПК особенно актуальна данная группа рисков, так как погодные аномалии — засуха, заморозки, переувлажнение, сильные ветры, град, выпревание, а также локальные техногенные аварии — могут приводить к снижению урожайности, что влияет на выручку сельхозсектора.



Практики стран БРИКС

Страны БРИКС (не включая Россию), возглавляемые Китаем и Индией, демонстрируют особенно динамичный подход к внедрению ESG-принципов в сельском хозяйстве. Эти две крупнейшие экономики мира сталкиваются с уникальными вызовами — необходимостью обеспечить продовольственную безопасность для более чем 2,8 млрд человек при одновременном снижении экологического воздействия отрасли.



Китай, будучи крупнейшим производителем сельхозпродукции в мире, активно интегрирует ESG-принципы в национальную агропромышленную стратегию. В рамках концепции «экологической цивилизации» страна реализует масштабные программы по сокращению углеродного следа АПК. Китайское правительство инвестирует свыше $15 млрд ежегодно в развитие «зеленых» агротехнологий. В частности, впечатляющие результаты демонстрирует Syngenta Group China: в 2024 году компания соединила 69,4 млн га сельскохозяйственных угодий с цифровыми технологиями через собственную платформу, что на 3% превышает целевой показатель. Компания обучила 14,1 млн фермеров безопасному использованию средств защиты растений, достигнув 78% от целевого показателя в 18 млн к 2030 году. В рамках регенеративного земледелия Syngenta поддержала внедрение устойчивых практик на 16,4 млн га, при этом 89% производства семян осуществляется с применением регенеративных методов.



В прошлом году Syngenta Group управляла уже 451 центром современного сельского хозяйства (MAP), что превышает половину от целевого показателя в 1000 центров к 2028-му. Эти центры продемонстрировали значительное влияние на доходы фермеров: сельхозпроизводители, пользующиеся услугами MAP-центров, получают на 16% больше доходов по сравнению с теми, кто не использует эти услуги, что в два раза превышает целевой показатель в 8%.



Особое внимание в КНР уделяется восстановлению деградированных земель: программа «Зеленая стена Китая» включает рекультивацию 26 млн га сельхозугодий уже через пять лет. Так, COFCO Corporation (китайская государственная холдинговая компания, крупнейший в стране переработчик агропродукции и производитель продуктов питания и напитков) достигла статуса Top-Rated ESG Company от Sustainalytics в 2024 году, заняв 69-е место из 642 компаний в категории «Продовольствие». Тогда же холдинг получил одобрение SBTi на научно-обоснованные цели по сокращению выбросов в соответствии с целью ограничения глобального потепления на 1,5°C согласно Парижскому соглашению. Компания ускорила достижение цели создания глобально свободных от вырубки лесов цепочек поставок сои и кукурузы к концу 2025 года.



Китайские агрокомпании активно развивают и программы поддержки сельских сообществ. Другая агропромышленная корпорация республики — New Hope Group — продемонстрировала выдающиеся результаты в социальной сфере, инвестировав более 500 млн юаней в образовательные программы для фермеров, обучив более 500 тыс. человек современным методам ведения сельского хозяйства. Компания также реализует программы микрокредитования для малых фермерских хозяйств, предоставив свыше 2 млрд юаней займов под льготные проценты.







Важным аспектом в КНР является обеспечение безопасности пищевых продуктов. После серии скандалов с качеством продовольствия китайские агрокомпании внедряют комплексные системы отслеживания продукции от поля до прилавка, используя блокчейн-технологии для обеспечения прозрачности цепочки поставок.



В свою очередь Индия, где сельское хозяйство обеспечивает занятость 50% населения, рассматривает ESG-трансформацию отрасли как ключевой элемент национального развития. Страна сталкивается с острыми проблемами истощения водных ресурсов и деградации почв, что делает внедрение устойчивых практик критически важным.



Индийская программа Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana направлена на повышение эффективности использования воды в сельском хозяйстве. ITC Limited, местный конгломерат, одним из шести сегментов бизнеса которого является агро, достигла исключительных результатов в области устойчивого развития, получив очень высокий ESG-рейтинг S&P Global в размере 81 балла (обновлен в марте 2025 года). ITC стала единственной компанией в мире, которая более двух десятилетий демонстрирует положительный водный баланс (водопоглощение превышает потребление), углеродно-положительный статус в течение 19 лет подряд и положительный баланс переработки твердых отходов на протяжении 17 лет. За последние пять лет ITC инвестировала более $200 млн в проекты по сбору дождевой воды и восстановлению водоемов. Около 50% энергопотребления компании обеспечивается из возобновляемых источников, при этом 40 зданий компании сертифицированы на высшем уровне LEED Platinum (добровольная система сертификации зданий, относящихся к «зеленому» строительству).



Mahindra Group — индийский холдинг, работающий в том числе в АПК, — демонстрирует лидерство в регенеративном земледелии и была включена в престижный индекс FTSE4Good три года подряд за выдающиеся ESG-показатели. Компания развивает программы регенеративного земледелия, обучая фермеров методам восстановления плодородия почв без применения синтетических удобрений. Tech Mahindra, входящая в группу, была признана №1 среди индийских компаний и №111 в мире в списке самых устойчивых компаний 2024 года по версии TIME и Statista. Более 100 тыс. фермеров участвуют в программе Mahindra, что позволило увеличить содержание органических веществ в почве на 25% и сократить использование химических удобрений на 40%.



Кроме того, индийские агрохолдинги уделяют особое внимание поддержке мелких фермеров, которые составляют 86% от общего числа сельхозпроизводителей страны. Tata Chemicals (индийская химическая компания) реализует программу Tata Kisan Sansar, предоставляющую фермерам доступ к качественным семенам, удобрениям и агрономическим консультациям. Программа охватывает более 3 млн фермеров в 15 штатах Индии.



Соцпрограммы и образцовое управление

Индийские компании уделяют большое внимание социальной работе. ITC Limited продемонстрировала масштабное социальное воздействие через свои CSR-инициативы, охватывающие 27 штатов / союзных территорий и 300 районов Индии. Бизнес-модели и цепочки создания стоимости ITC поддерживают более 6 млн устойчивых источников дохода. Компания инвестирует в развитие сельских районов через программы e-Choupal, восстановления водосборных бассейнов, лесонасаждения и устойчивого сельского хозяйства.



Mahindra Group реализует социальную программу Gayandeep для развития устойчивой сельской образовательной системы, она охватила более 21 тыс. жизней. А другая программа компании — Sehat — поддерживает сельскую систему здравоохранения. За 15 лет группа высадила 900 тыс. саженцев для защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата.



Особое значение в Индии имеют гендерные программы: Hindustan Unilever запустила инициативу по расширению участия женщин в сельскохозяйственной деятельности, обучив более 150 тыс. представительниц прекрасного пола современным методам ведения сельского хозяйства и предоставив им доступ к микрофинансированию.







Экологический продуктовый тренд «Зеленый» тренд захватил не только компании, но и потребителей. Все бо́льшую популярность набирает экологически чистое питание. Полки супермаркетов в России существенно изменились: наравне с традиционной молочной продукцией теперь представлен широкий ассортимент растительных альтернатив — овсяного, миндального, соевого и других видов «молока». Такую тенденцию НРА связывает с глобальным трендом на устойчивое развитие. Драйверами спроса на растительные альтернативы коровьему молоку являются тренд на осознанное потребление и непереносимость лактозы.



С экологической точки зрения растительные аналоги демонстрируют преимущества перед традиционным молочным производством. Количество углекислого газа, выделяемого при производстве молока, оценивается в два-три раза больше, чем при производстве растительного молока. Такой значительный разрыв обусловлен метановыми выбросами от животноводства и энергоемкостью молочного производства.



В России выбор альтернатив коровьему молоку продолжает расширяться. Но они пока что дорого обходятся потребителям. Согласно расчетам НРА, средняя цена коровьего молока (без учета жирности продукции) составляет порядка 111 руб./л, а альтернативного — 196 руб./л. Такой разрыв в цене объясняется сложностью производства, субсидированием молочной отрасли, а также маркетингом — позиционирование альтернативной продукции как более «чистой» и «полезной» позволяет производителям указывать более высокую цену.

Также китайские и индийские участники аграрного рынка активно внедряют передовые практики корпоративного управления. В КНР государственное регулирование стимулирует прозрачность ESG-отчетности: с 2022 года компании с выручкой свыше 1 млрд юаней обязаны публиковать детализированные отчеты об устойчивом развитии.



Образцовое корпоративное управление в Китае демонстрирует Syngenta Group. В 2024 году компания привлекла sustainability-linked кредит на сумму $3 млрд — крупнейший в Азии заем, связанный с ESG-показателями. Корпорация получила независимую внешнюю верификацию от KPMG AG для своих ESG-данных и отчетности за 2024 год.



В Индии Securities and Exchange Board of India (SEBI, регулирующий орган рынка ценных бумаг и товарных бирж) ввела обязательную ESG-отчетность для 1 тыс. крупнейших публичных компаний. ITC Limited стала примером передового корпоративного управления, публикуя интегрированные отчеты по устойчивому развитию на протяжении двух десятилетий. А Mahindra Group под руководством Ананда Махиндры стала одной из 53 глобальных компаний, взявших на себя обязательство по внедрению ключевых метрик заинтересованных сторон (Stakeholder Capitalism Metrics) Всемирного экономического форума для стандартизации ESG-отчетности.



Несмотря на значительный прогресс, китайские и индийские агрокомпании сталкиваются с рядом системных вызовов. В КНР основной проблемой остается загрязнение почв и водных ресурсов в результате интенсивного использования химических удобрений в предыдущие десятилетия. В Индии критической является проблема фрагментации земельных участков и низкого уровня механизации производства.







Однако опыт ведущих компаний двух стран демонстрирует, что системный подход к внедрению ESG-принципов не только минимизирует негативное воздействие на окружающую среду, но и создает измеримые конкурентные преимущества. Syngenta Group в 2024 году достигла выручки в $28,8 млрд при EBITDA в $3,9 млрд, продемонстрировав устойчивый рост в условиях сложного рынка благодаря инвестициям в устойчивые технологии.



COFCO Corporation подтвердила, что ESG-лидерство обеспечивает доступ к льготному финансированию: компания успешно выполнила целевые показатели по отслеживаемости цепочки поставок и социально-экологическим рискам в рамках двух кредитов, связанных с устойчивым развитием.



ITC Limited тоже показывает впечатляющие финансовые результаты на фоне лидерства в устойчивом развитии: валовая выручка в индийских рупиях составила почти 69,5 крор (крор в индийской системе исчисления обозначает десять миллионов), а чистая прибыль — 20,4 крор (на конец марта 2024 года). Mahindra Group, будучи федерацией компаний стоимостью $19,4 млрд, утверждает, что «целеустремленные предприятия более устойчивы, чем те, которые не учитывают интересы людей и планеты, и инвесторы это признают».



Таким образом, опыт Китая и Индии показывает, что успешная ESG-трансформация АПК требует координации усилий государства, бизнеса и гражданского общества, а также долгосрочного планирования и значительных инвестиций в инновационные технологии и человеческий капитал. При этом компании, демонстрирующие лидерство в ESG-практиках, получают конкретные преимущества в виде повышенной прибыльности, доступа к льготному финансированию и признания на международном уровне.







Устойчивое развитие в российском контексте

В России ESG-практики в АПК находятся на начальной ступени развития. Крупные агрохолдинги, такие как «Черкизово», «Русагро», «Эфко», «ЭкоНива», активно внедряют практики устойчивого развития в свою деятельность, становясь примером для других участников рынка.



Группа «Русагро» — один из крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в сельскохозяйственном секторе. Основу деятельности компании составляет адаптивно-ландшафтная система земледелия, направленная на обеспечение устойчивости агроландшафта и восстановление плодородия почв. Холдинг успешно реализует принципы циркулярной экономики через переработку побочных продуктов производства. Показательным примером здесь служит использование известкового дефеката — побочного продукта очистки свекловичного сока. Группа применяет его в качестве органоминерального удобрения для раскисления почв, что существенно снижает химическую нагрузку на экосистему и повышает ресурсоэффективность производства.



Компания также обеспечивает для сотрудников комплексный социальный пакет, включающий организацию питания и транспортного обеспечения, добровольное медицинское и санаторно-курортное обслуживание, качественную спецодежду, программы жилищной поддержки для молодых специалистов в сельской местности.



По оценке НРА, «Русагро» демонстрирует зрелую систему циркулярной экономики с эффективной переработкой побочных продуктов. Однако анализ выявляет области для совершенствования, среди которых улучшение системы корпоративного управления, формализация ESG-стратегии и создание комплексной стратегии устойчивого развития, обеспечение транспарентности через регулярную публикацию отчетов об устойчивом развитии, переход к интегрированной отчетности. Отсутствие актуальных публичных отчетов об устойчивом развитии и интегрированной отчетности создает барьеры для объективной оценки ESG-эффективности группы и ограничивает возможности для исследовательского анализа.







ГК «Эфко» является одним из лидеров в области устойчивого производства пищевых ингредиентов в России. Компания активно внедряет экологичные практики на всех этапах цепочки поставок. Под брендом Hi! компания предлагает инновационные продукты для осознанных потребителей, включая растительное молоко и другие альтернативы, произведенные с использованием биотехнологий и сертифицированного сырья. Эти разработки сочетают экологичность, высокое качество и минимальное воздействие на окружающую среду.



«Эфко» инвестирует в развитие инфраструктуры сельских территорий Белгородской области, включая строительство спортивных объектов, поддержку культурных мероприятий и программы профессиональной переподготовки для местного населения. К числу инновационных экологических решений компании относятся развитие биотехнологических производств, не использующих вещества, вредящие здоровью и окружающей среде, создание растительных альтернатив традиционным продуктам животного происхождения, что снижает углеродный след производства, внедрение технологий получения сладких белков как здоровой биотехнологической альтернативы сахару.



На текущий момент группа инвестировала около 700 млн руб. в организацию производства, R&D, эксперименты и маркетинг растительной молочной продукции. До 4 млрд руб. планируется вложить в производство растительного мяса из подсолнечника.



Все это демонстрирует системный подход «Эфко» к внедрению ESG-принципов, где экологическая ответственность сочетается с социальным воздействием и эффективным корпоративным управлением, создавая устойчивую модель развития пищевой промышленности. Слабой стороной компании, как и большинства других участников отрасли, является ограниченное публичное раскрытие количественной информации о ее успехах в области снижения углеродного следа и использования ресурсов, а также данных о корпоративном управлении.



Агрохолдинг «ЭкоНива» развивает программы по сокращению углеродного следа через внедрение технологий точного земледелия и использование биогазовых установок. Компания перерабатывает навоз КРС в биогаз, который используется для собственных энергетических нужд, что позволяет снизить выбросы метана и обеспечить энергетическую независимость предприятий. По итогам 2024 года «ЭкоНива» произвела 1,35 млн т сырого молока в физическом весе, при этом выручка от продаж группы увеличилась на 29%, достигнув 91,1 млрд руб. EBITDA холдинга тоже показала значительный рост, увеличившись на 45%, до 24,4 млрд руб.



Развитие регенеративного сельского хозяйства Наиболее перспективной технологией для России в плане развития «зеленых» технологий является фундаментальный переход от химически интенсивного земледелия, которое деградирует почву, к устойчивым практикам, восстанавливающим и улучшающим агроэкосистемы. Для нашей страны с ее огромными сельскохозяйственными ресурсами и сильной научной базой это открывает исключительные возможности для технологических инноваций и рыночного лидерства.



Без применения данных перспективных технологий Россию ждет существенное ухудшение экологической обстановки. Традиционное возделывание почвы приводит к выбросам около 53% парниковых газов от всего их объема в агроотрасли. Также в растениеводстве экологический ущерб выражается в эрозии почв из-за чрезмерной распашки земель и пренебрежения защитными лесополосами, в загрязнении почв и водоемов из-за активного использования удобрений и СЗР, в засолении земель в результате неправильной техники мелиорации. Россия сталкивается с ежегодной деградацией земель в 1,5-2 млн га, что приводит к потере 3,5-4 млн т зерна.



В качестве примера перспективной, экологически чистой технологии можно привести технологию no-till, которая включает нулевую обработку почвы при сохранении ее структуры и использовании мульчи из растительных остатков. No-till позволяет компаниям снизить количество затрат на закупку ГСМ, а соответственно — уменьшить объем выбросов парниковых газов. По оценкам НРА, переход предприятий на no-till позволяет сократить расход топлива примерно в два раза.



Покровные культуры и севооборот представляют устоявшиеся практики, обретающие новую важность, в то время как биологические препараты становятся фундаментальными инструментами перехода. Эти решения на основе живых организмов естественно регулируют вредителей и болезни, улучшая плодородие почв, хотя сталкиваются с проблемами сложности производства и ограниченного срока годности.



Передовые технологии также включают интеллектуальные системы орошения, аналитику больших данных, искусственный интеллект для отслеживания углеродного следа и системы углеродных кредитов.

«ЭкоНива» развивает собственные образовательные центры и программы стажировок для молодых специалистов, включая партнерство с сельскохозяйственными вузами. Компания обеспечивает конкурентоспособную заработную плату в сельской местности, что способствует закреплению кадров и развитию территорий. Кроме этого, группа внедрила комплексную систему управления рисками, включающую экологические и социальные аспекты, и регулярно проводит независимые аудиты по стандартам ISO 14001 и ISO 45001. Ограничениями компании так же, как и в других случаях, является скудное раскрытие информации о практиках устойчивого развития. Так, последний публичный отчет был опубликован только в 2022 году.



Группа «Черкизово» активно внедряет систему водооборота на своих предприятиях, что позволяет сократить потребление пресной воды на 30-40%. Компания также реализует программы по восстановлению лесных массивов в регионах присутствия и использует солнечные панели на крышах производственных объектов. У группы есть программы поддержки материнства и детства, для сотрудников предоставляются дополнительные выплаты при рождении детей и оплачиваемые отпуска по уходу за ребенком сверх государственных гарантий. «Черкизово» развивает программы антикоррупционного комплаенса и этичного ведения бизнеса, включая горячую линию для сотрудников и регулярные тренинги по деловой этике.



Агрохолдинг «Мираторг» развивает органическое земледелие на площади свыше 10 тыс. га и внедряет технологию no-till (прямой посев без обработки почвы), что способствует сохранению почвенной структуры и снижению эрозии. Средняя заработная плата по компании в Брянской области на 35% превышает аналогичный показатель по региону.



Практики устойчивого развития активно внедряются и сельхозпредприятиями среднего размера, но в основном они носят социальный характер. Так, племзавод «Пушкинское» (Нижегородская область) внедрил программы материальной помощи работникам, поддерживает спорт, досуг и благотворительность, реализует программы поддержки молодежи. Однако как раз средний бизнес испытывает существенный недостаток средств для реализации «зеленых» технологий, что существенно сдерживает их развитие.



Перспективы «зеленых» инвестиций

Что же в целом происходит в России с финансированием таких проектов? Базовая инфраструктура уже создана, она включает методические рекомендации Банка России, Минэкономразвития и ВЭБ.РФ. Однако, несмотря на активную нормотворческую деятельность, рынок «зеленых» финансов развивается медленно, а в отрасли сельского хозяйства находится лишь в зародышевом состоянии.



Наряду с традиционными тормозящими факторами — жесткой денежно-кредитной политикой, ограниченным спросом на ценные бумаги устойчивого развития — главным ограничителем является отсутствие общей понятной концепции, недостаточное государственное регулирование (в том числе финансирование проектов с такой направленностью) и мониторинг (включая валидацию соответствия проектов национальной таксономии). Важным является введение отдельных грантов для «зеленых» направлений в сельском хозяйстве, особенно стартапов.



Пока отсутствие «зеленого» финансирования в сельском хозяйстве приводит к негативным результатам. Несмотря на поставленную Правительством задачу нарастить объем органической продукции до 5% общего объема производства к 2030 году, сейчас эта доля составляет всего 1%.



Однако свет в конце тоннеля есть: в ноябре 2024 года был опубликован проект изменений в Инструкцию Банка России, согласно которому к активам, соответствующим критериям приоритетных зеленых проектов таксономии, будут применяться понижающие коэффициенты для расчета кредитного и рыночного рисков. Это позволит банкам снизить нагрузку на капитал.



НРА считает, что потенциал инвестиций в агротехнологии, включая «зеленые», в России огромен, в целом его можно оценить в 400-500 млрд руб. до 2030 года. Внедрение современных методов может на 75% нивелировать негативное влияние погодных факторов на работу АПК и повысить рентабельность отрасли и сельхозпредприятий. Однако реализация таких программ существенно ограничивается отсутствием как детальной концепции устойчивого сельского хозяйства, так и недостаточным количеством государственных механизмов (таких как гранты), обеспечивающих реализацию и мониторинг таких проектов. Кроме того, необходимо срочно формировать систему стимулов для банков и инвесторов вкладывать деньги в АПК.



Привлечение инвестиций в агробизнес существенно сдерживается и чрезвычайной закрытостью игроков этого рынка. Лишь 5% крупных участников публикуют или очень ограниченно публикуют отчетность об устойчивом развитии, предпочитая раскрывать в основном качественную информацию. Ни одна компания не публикует детальный интегрированный отчет о своей деятельности. Также аграрии очень редко представлены в рейтингах и рэнкингах ESG России.



При этом в раскрытии практик устойчивого развития отечественные сельхозпроизводители уделяют меньше внимания вопросам экологии, чем социальной защите работников, выпуску инновационной продукции и корпоративному управлению. Это подтверждает тезис о том, что в условиях санкций экологические практики оказываются самыми трудными для внедрения. У большинства компаний экологический компонент только формируется, особенно в части формирования «зеленого» кредитного или инвестиционного портфеля.



Агентство считает, что развитие зеленых технологий в сельском хозяйстве должно стать одним из самых приоритетных направлений российского агросектора. Внедрение современных методов не только поможет улучшить экологическую и социальную обстановку в отрасли, но и повысит рентабельность отрасли и сельхозпредприятий.



Авторы — эксперты «Национального рейтингового агентства»: С. Гришунин — управляющий директор рейтинговой службы, З. Ганишева — старший аналитик рейтингов ESG и нефинансовых компаний, Я. Салем — младший аналитик рейтингов ESG и нефинансовых компаний.

