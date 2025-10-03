разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

В борьбе за экологию. Чем станет повышение ставок экосбора на упаковку: стимулирующей мерой или дополнительным квазиналогом?

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

С 2026 года в России планируют повысить ставки экологического сбора для производителей товаров и упаковки. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минприроды. Новые ставки будут применяться к участникам системы расширенной ответственности, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов. По расчетам Российского экологического оператора, влияние инициативы на себестоимость и конечную цену товаров (в том числе и продуктов питания) будет незначительным, при этом позволит существенно улучшить экологический фон. Однако представители отраслевых союзов и участники рынка считают решение несвоевременным и еще больше усложняющим ведение бизнеса

Минприроды предложило с 1 января 2026 года установить новые базовые ставки и повышающие коэффициенты экологического сбора для 52 групп товаров и упаковки, подлежащих утилизации. По расчетам авторов инициативы, изменение размера ставок должно привести к тому, что компаниям станет экономически выгоднее направлять средства на переработку, чем отказаться от нее. При расчете коэффициента будут учитывать сложность извлечения отходов для переработки, наличие технологий, востребованность вторичного сырья на рынке, а также коэффициент переработки материала, отмечает ведомство. Чем больше раз сырье можно использовать, тем ниже коэффициент.

Так, для трудноутилизируемой упаковки из полимерно-алюминиевых материалов (например, для соусов) ставка увеличится на 91% — с 2,95 тыс. до 32,05 тыс. руб. за тонну. Для резинотехнических изделий рост ставки составит 5%. В других категориях в среднем этот тариф увеличится на 50-80%. Например, для бумаги и картона — на 83%, для стекла — на 53%, для текстиля — на 77%, для пластика — на 80%, для дерева — на 50%.

В Минприроды считают, что повышенные ставки заставят бизнес всерьез заняться переработкой отходов, а заодно дадут загрузку заводам по утилизации. «Приоритетом государства является фактическая утилизация, а не получение экосбора, — подчеркивает представитель ведомства. — Компании могут перерабатывать свои отходы от товаров и упаковки, создавая мощности под конкретные виды продукции. Кроме того, бизнес вправе заключить соответствующий договор с утилизатором. Экологический сбор — это тот случай, когда производство по каким-то причинам не может или не хочет выполнить закрепленные законодательством нормативы утилизации».

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти