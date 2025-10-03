В борьбе за экологию. Чем станет повышение ставок экосбора на упаковку: стимулирующей мерой или дополнительным квазиналогом?

Freepik.com

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

С 2026 года в России планируют повысить ставки экологического сбора для производителей товаров и упаковки. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минприроды. Новые ставки будут применяться к участникам системы расширенной ответственности, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов. По расчетам Российского экологического оператора, влияние инициативы на себестоимость и конечную цену товаров (в том числе и продуктов питания) будет незначительным, при этом позволит существенно улучшить экологический фон. Однако представители отраслевых союзов и участники рынка считают решение несвоевременным и еще больше усложняющим ведение бизнеса

Минприроды предложило с 1 января 2026 года установить новые базовые ставки и повышающие коэффициенты экологического сбора для 52 групп товаров и упаковки, подлежащих утилизации. По расчетам авторов инициативы, изменение размера ставок должно привести к тому, что компаниям станет экономически выгоднее направлять средства на переработку, чем отказаться от нее. При расчете коэффициента будут учитывать сложность извлечения отходов для переработки, наличие технологий, востребованность вторичного сырья на рынке, а также коэффициент переработки материала, отмечает ведомство. Чем больше раз сырье можно использовать, тем ниже коэффициент.

Так, для трудноутилизируемой упаковки из полимерно-алюминиевых материалов (например, для соусов) ставка увеличится на 91% — с 2,95 тыс. до 32,05 тыс. руб. за тонну. Для резинотехнических изделий рост ставки составит 5%. В других категориях в среднем этот тариф увеличится на 50-80%. Например, для бумаги и картона — на 83%, для стекла — на 53%, для текстиля — на 77%, для пластика — на 80%, для дерева — на 50%.

В Минприроды считают, что повышенные ставки заставят бизнес всерьез заняться переработкой отходов, а заодно дадут загрузку заводам по утилизации. «Приоритетом государства является фактическая утилизация, а не получение экосбора, — подчеркивает представитель ведомства. — Компании могут перерабатывать свои отходы от товаров и упаковки, создавая мощности под конкретные виды продукции. Кроме того, бизнес вправе заключить соответствующий договор с утилизатором. Экологический сбор — это тот случай, когда производство по каким-то причинам не может или не хочет выполнить закрепленные законодательством нормативы утилизации».