Три кита пивной отрасли. Как идет импортозамещение солода, хмеля и пивоваренного ячменя

Ситуация на российском рынке компонентов для варки пива в России за последние годы улучшилась: существенно выросли площади под хмелем, в том числе за счет усилий производителей конечной продукции, а объемы выпуска солода позволили нашей стране стать его нетто-экспортером. Однако у участников рынка, производящих сырье для пивоварения, есть некоторые опасения за, казалось бы, самый надежный сегмент — пивоваренный ячмень. Растениеводам нужны импортные семена, чтобы соответствовать запросам солодовен, которым они поставляют выращенный урожай. Кроме того, посевы зерновых в целом и пивячменя в частности сокращаются из-за падения рентабельности. Все это может привести через какое-то время к дефициту сырья, считают некоторые участники рынка

Объем российского производства пива, включая пивные напитки, в 2024 году составил 940,4 млн дал, следует из данных . Это на 10,3% превышает показатель 2023-го, отметил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов на прошедшем летом в Чебоксарах фестивале «Зеленое золото России». В первом полугодии 2025-го, по его информации, было выпущено 455,1 млн дал, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В организации считают, что отрасль могла бы развиваться более интенсивно при условии комплексных мер поддержки, в которые в том числе входят стимулирование отечественной селекции пивоваренного ячменя и хмеля, развитие отрасли пищевого машиностроения. Особенно важна связь пивоваров с сельским хозяйством, подчеркивает Мамонтов. По его данным, уже сейчас производители пива закупают в России практически все основные компоненты для производства продукции, кроме хмеля.

Некоторые крупные пивоваренные компании пошли еще дальше — они озаботились вопросом закрытия потребностей в сырье самостоятельно. Например, «Балтика» уже давно выращивает пивоваренный ячмень, изготавливает солод, а с недавнего времени запустила хмелеводческий проект. Агропрограмма компании по выращиванию пивячменя действует с 2005 года. Сейчас компания возделывает его в Воронежской, Ивановской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, полностью обеспечивая потребности своих заводов в данном сырье. В прошлом году в хозяйствах предприятия было собрано 300 тыс. т пивячменя. Также «Балтике» принадлежат два собственных солодовенных завода в Туле и Ярославле. 

