Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность

Правительство рассчитывает на увеличение экспорта сельхозпродукции и повышение объемов сбора вывозных пошлин. Правда, отраслевые аналитики сомневаются, что плановые показатели, заложенные в проект бюджета, удастся выполнить. При этом рынок по-прежнему отмечает негативное влияние пошлин и время от времени выступает за их отмену

Потенциальные доходы федерального бюджета от плавающих экспортных пошлин на зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза) в этом году оцениваются на уровне 76,43 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту бюджета на следующие три года. Изначально предполагалось собрать почти 138,8 млрд руб. против 141,19 млрд руб. в 2024 году. При этом оценка поступлений от пошлин на вывоз масличных, подсолнечного масла и шрота — 44,84 млрд руб., что выше изначально запланированных на этот год 41,56 млрд руб. В прошлом году доходы бюджета от этих пошлин составили 11,26 млрд руб.



Меньше экспорт — ниже сборы

В следующие три года объемы сбора пошлин будут расти, считает Минфин. Согласно проекту федерального бюджета на 2026-й и плановый период 2027—2028 годов, его доходы от экспортных пошлин на зерно в следующем году предусмотрены на уровне 135,8 млрд руб., в 2027-м бюджет может пополниться за счет пошлин на 152,37 млрд руб., в 2028-м — примерно на 158,6 млрд руб. Экспортные пошлины на масличные культуры и масла должны принести бюджету почти 63 млрд руб. в 2026 году, 76,4 млрд руб. в 2027-м и 60,1 млрд руб. в 2028-м. Сокращение потенциальных поступлений связано с тем, что в расчетах учтены сроки окончания действия повышенных ставок пошлины на сою и рапс в августе 2026 года, а также на подсолнечник, масло и шрот — в августе 2028-го.



По данным Счетной палаты, по итогам первого полугодия объем поступлений в бюджет от экспортных пошлин на зерновые и масличные составил 31,8 млрд руб. против 84,4 млрд руб. за тот же период годом ранее. Пошлина на подсолнечное масло и шрот принесла около 18,1 млрд руб. против 3,2 млрд руб. в январе — июне 2024-го.



Отраслевые аналитики неоднозначно оценивают перспективы выполнения бюджета по части сборов экспортных пошлин в агросекторе. Ожидания Минфина по предполагаемым доходам казны от экспортных пошлин на зерновые и масличные — результат согласований с Минсельхозом и Минэкономразвития: последнее дает свои прогнозы по курсу рубля к доллару, мировым ценам, Минсельхоз их корректирует с учетом ситуации на внутреннем рынке зерна и масличных, так появляется расчет, говорит независимый эксперт агрорынка Александр Корбут. «Соответственно, этот расчет весьма относителен. Поэтому в законе о бюджете Минфин уточняет, что средства, полученные от пошлин, будут направлены на поддержку сельского хозяйства, если они будут получены, — обращает внимание он. — Провал поступления пошлин от экспорта по итогам прошлого года был огромный по сравнению с планом — почти в два раза. Полагаю, что и в этом году прогноз по объему средств, полученных от пошлин на зерновые, не реализуется. Мировые цены на зерно очень низкие, рубль крепкий, соответственно, и пошлины будут не столь велики».







Так, по данным Минсельхоза, на неделе с 22 по 29 октября пошлина на экспорт пшеницы составила 99,1 руб./т, на кукурузу и ячмень — была нулевой (последние опубликованные данные на момент написания статьи). Для сравнения, с 15 по 22 января ставка по пшенице достигала 4245 руб./т, на кукурузу — 4436,4 руб./т, на ячмень — 2542,9 руб./т. С июня пошлина на пшеницу опустилась менее чем до 1 тыс. руб./т и больше не превышала эту отметку, весь июль и отчасти в августе была нулевой.



Экспорт зерна во втором полугодии идет вяло — его темпы ниже, чем в аналогичный период годом ранее, сравнивает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. «И хотя урожай зерна в этом сезоне будет больше прошлогоднего и добавит экспортный потенциал, это еще не значит, что произойдет быстрая активизация отгрузок, так как курс рубля достаточно крепкий. Это тоже одно из препятствий для наращивания экспорта. В таких условиях собрать планируемые суммы за счет пошлин нереально», — считает он.



«Сумма сбора пошлин в бюджете на 2026 год меньше, чем планировалось год назад. Уменьшился и прогнозный объем экспорта, и средневзвешенная ставка пошлины, и курс доллара, — комментирует ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Денис Терновский. — О реальности плана по сбору в 2026 году можно будет говорить после подведения итогов 2025-го. Можно ожидать, что следующий год будет немного лучше благодаря восстановлению урожая зерновых, ожидаемых рекордов по сое и рапсу».



Логика расчета представленной Минфином прогнозной пошлины по зерновым и масличным культурам базируется на двух ключевых факторах: ожиданиях по сбору зерновых в России в этом году и ценовых прогнозах на мировом зерновом рынке, говорит исполнительный директор практики АПК компании «Технологии Доверия» («ТеДо») Илья Строкин. «Предполагается, что урожай и цены на мировом рынке вырастут, повысятся и объемы зерна на экспорт, от этого увеличатся доходы от экспортной пошлины. Подобная логика имеет место и в экспорте растительных масел», — отметил он.







Согласно проекту бюджета, поступления от пошлин на масличные и масла в 2026 году вырастут на 40%, что видится оптимистичным показателем даже в связи с ожидаемыми рекордными урожаями масличных культур и введением экспортной пошлины на лен, говорит аналитик OleoScope Лилия Варыгина. Аналитики Центра ценовых индексов повысили прогноз экспорта подсолнечного масла в следующем сезоне до 5,2 млн т с 4,9 млн т в этом, что, однако, не оправдывает столь значительное увеличение поступлений, полагает она. «Не последнюю роль будет играть и плановое ослабление курса национальной валюты, которое также заложено в проекте бюджета, — подчеркивает Варыгина. — Таким образом, реализация планов будет напрямую зависеть от сохранения и дальнейшего повышения цен на глобальном рынке и наращивания возможностей экспорта готовой продукции с учетом паритета внутренней стоимости сырья и экспортных цен».



«Мы наблюдаем устойчивый темп роста посевных площадей под масличными в России в последние годы и считаем, что есть все основания рассчитывать на продолжение этой тенденции, — оценивает коммерческий директор УК «Содружество» Алексей Мраморнов. — Растут и объемы перерабатывающих мощностей. При этом емкость внутреннего рынка ограничена, что позволяет предполагать увеличение объемов экспорта еще более высокими темпами, а значит, и прогноз повышения доходов федерального бюджета от пошлин выглядит справедливым». Более того, недобор зерна и подсолнечника в прошлом сезоне создает эффект низкой базы для наращивания поставок за рубеж в ближайшие годы. Таким образом, рост сбора пошлин должен обеспечиваться в первую очередь именно увеличением объемов экспорта, а не ценой, рассуждает он. «Предпосылок для повышения мировых цен на зерно и масличные мы не наблюдаем», — уточняет Мраморнов.



Директор по аналитике «Инго Банка» Василий Кутьин оценивает вероятность роста абсолютных объемов сборов пошлин на зерно, масличные и масло в 2026—2028 годах как высокую. «Действующая формула расчета пошлины на зерно привязана к биржевым ценам. При сохранении или росте мировых цен на продовольствие (что весьма вероятно из-за климатических рисков, геополитики и увеличения спроса со стороны Азии) рублевый эквивалент пошлины будет увеличиваться, — поясняет он. — В ответ бизнес повысит экспортные цены в рублях для компенсации расходов на пошлины. Дополнительное влияние на увеличение цен оказывают растущие затраты на логистику, ГСМ, запчасти и трудовые ресурсы. Кроме того, поскольку экспортные пошлины являются значимым источником доходов федерального бюджета, в условиях сохранения бюджетного дефицита и высоких расходов правительство заинтересовано в поддержании и максимизации поступлений от них». Физические объемы экспорта зерна и масличных, вероятно, сохранятся на высоком уровне или будут умеренно расти, при этом большие пошлины выступают стабилизирующим фактором, сдерживающим резкий рост поставок, добавляет он.



Очевидно, что прогнозируемый рост доходов бюджета от экспортных пошлин говорит о том, что государство рассчитывает на сохранение высоких объемов вывоза и благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке. Однако нужно учитывать риски для производителей, потому что высокие пошлины отсекают выручку аграриев, подчеркивает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.



Негатив для рынка

Отраслевые аналитики и участники рынка регулярно говорят о негативном влиянии экспортных пошлин на агробизнес. Так, РЗС оценивал потери аграриев более чем в 1 трлн руб. и не раз обращался в правительство с просьбой отменить пошлины. Вывозная пошлина на зерно серьезно вредит рынку, поскольку подрывает производственный потенциал, разрушает рыночные основы, создает дополнительные риски, перечисляет Злочевский. «Инвестиционная активность в зернопроизводстве падает. Если пошлины отменить, то она будет выше, а значит, и налогов в бюджет поступит больше. В этом случае свою выгоду получат и сельхозпроизводители, и государство», — уверен он.



В ходе Российского агротехнического форума Злочевский отмечал, что действующий механизм плавающих пошлин и квот на экспорт зерна подорвал доходность аграриев: непредсказуемость регулирования вынудила экспортеров закладывать риски в цену, что привело к снижению стоимости зерна на внутреннем рынке и падению доходов аграриев.



В интервью «РБК ТВ Юг» глава РЗС отмечал, что основной причиной снижения урожайности зерновых в южных регионах страны в этом году в большей степени стала недостаточная технологичность посевов, а не засуха. «Засухи периодические случаются, но мы так сильно не проваливались по южным урожаям. Уже в прошлом сезоне аграриям не хватило денег на то, чтобы поддержать технологический уровень и защититься от погодных рисков», — подчеркнул он, добавив, что на фоне сохраняющихся экспортных пошлин инвестиции в пшеницу упали почти до нуля, а сельхозпроизводители стремятся переориентироваться на более рентабельные культуры, в частности масличные. В связи с неурожаем в регионах Юга экспортерам придется закупать пшеницу в Центральной России, на Урале, в Поволжье, а возможно, и в Сибири, допускает Злочевский.



В 2021—2025 годах суммарные потери сельхозпроизводителей Ростовской области от плавающей экспортной пошлины на зерно превысили 120 млрд руб., оценил директор Зернового союза сельхозпроизводителей региона Анатолий Кольчик. «За этот же период аграриям возместили 5,4 млрд руб., то есть более чем в 20 раз меньше», — цитирует его РБК. С момента введения пошлины финансово-экономическое состояние зерновой отрасли в регионе значительно ухудшилось: если в 2021-м средняя рентабельность производства составляла 85,7%, то в 2024 году она снизилась до 8%.



Пошлины — это грубый и примитивный инструмент влияния на продовольственный рынок, уверен гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков. Он считает, что имеет смысл вводить их на очень ограниченное время для решения точечной задачи. «Рассмотрение же пошлин на экспорт зерна как элемента наполнения казны — величайшее заблуждение, которое неминуемо приведет страну к дефициту продуктов питания и полной разбалансированности продовольственного рынка», — подчеркивает он.



Как рассчитывают ставки Со 2 июня 2021 года Россия ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер ставок рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами. В июле правительство повысило на 1 тыс. руб., до 17 875 руб./т, базовую цену для расчета пошлины на экспорт ячменя и кукурузы, базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу осталась на уровне 18 тыс. руб./т.



На подсолнечник с 1 июля 2021 года действует повышенная экспортная пошлина в размере 50%, но не менее 32 тыс. руб./т. На подсолнечное масло и шрот с 1 сентября 2021 года введены плавающие пошлины, которые рассчитываются как 70% от разницы между индикативной и базовой ценами. Ставки рассчитываются ежемесячно. Пошлина на сою составляет 20%, но не менее $100 за тонну, на рапс — 30%, но не менее €165 за тонну. С октября 2025 года также введена экспортная пошлина на масличный лен в размере 10%, предполагается, что она будет действовать до 31 августа 2026-го.



Кроме того, в 2021 году правительство утвердило механизм квотирования экспорта зерна для поддержания оптимального баланса между внутренним рынком и поставками на экспорт. Квота действует ежегодно с 15 февраля по 30 июня, поставки в рамках квоты облагаются пошлиной. В этом году квота на экспорт пшеницы составляла 10,6 млн т, на ячмень и кукурузу была нулевой. В 2026-м квота может быть немного увеличена, сказал директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Александр Малов на в ходе выставки «Золотая осень». По итогам прошлого сезона экспорт зерна из России составил около 53 млн т, включая 44 млн т пшеницы. В этом сельхозгоду, по оценке Минсельхоза, экспортный потенциал по зерну составляет 50 млн т.



Сельхозпредприятия, расположенные на Урале и в Сибири, и так находятся в ущемленном положении из-за неподъемного железнодорожного тарифа, который, по сути, является суррогатной пошлиной и драматически влияет на стоимость зерна, продолжает он. Нагружать эти макрорегионы еще и экспортной пошлиной просто губительно для местных аграриев. «Цены на пшеницу на Урале и восточнее упали ниже 10 тыс. руб./т. И есть опасения, что для многих сельхозпредприятий в такой ситуации пошлина становится просто неподъемным грузом, — оценивает Поляков. — Наше предприятие находится в Черноземье, климат и географическое расположение позволяют нам выращивать большой ассортимент продукции как альтернативу пшенице. За счет других культур наша компания и остается рентабельной».



Рынку необходимы более тонкие и изящные элементы регулирования, уверен Поляков, в противном случае мы потеряем экспортные рынки и достойное место среди ведущих производителей продовольствия. «Конечно, мы, как сельхозпроизводители, будем продолжать выращивать пшеницу и стараться не сокращать ее посевы, затянем пояса, но, повторюсь, далеко не у всех есть такая возможность», — добавляет он.



Введение экспортных пошлин крайне негативно сказалось на доходности зерновых, вторит ему президент ГК «Агротех-Гарант» Сергей Оробинский. «Та рентабельность, которую мы получали от производства и продажи зерна до их введения, была значительно выше и позволяла вкладывать заработанные деньги в развитие предприятий, их техническое перевооружение. Сейчас, выращивая зерновые, мы работаем на уровне окупаемости затрат», — делится он.







Также пошлины негативно сказываются на темпах экспорта зерна, продолжает Оробинский. Он допускает, что часть рынков, с трудом завоеванных нашими экспортерами, мы уже безвозвратно потеряли, поскольку трейдерам стало трудно конкурировать на внешнем рынке по ценам, которые в целом снизились. А сельхозпроизводители из-за значительного роста себестоимости не хотят продавать зерно себе в убыток. «Конечно, мы, несмотря на значительное снижение доходности, не можем полностью отказаться от выращивания зерновых, поскольку есть понятие севооборота, но экономической целесообразности в их возделывании очень немного», — добавляет он.



Фискальная функция вместо регулирования

Летом группа депутатов Госдумы написала письмо председателю правительства Михаилу Мишустину, в котором высказала обеспокоенность по поводу снижения закупок сельхозтехники на фоне падения доходности аграрной отрасли. Они предложили ряд мер по выходу из этой ситуации, в том числе временную — до 2027 года — отмену вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры. «Это увеличит доходность сельхозпроизводителей и позволит вернуться к закупкам сельхозтехники, парк которой продолжает критически устаревать», — отмечалось в письме.



Позже Минсельхоз в ответ на резолюцию совместного заседания совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по внешнеэкономической деятельности и комитета ТПП по развитию АПК, где поднимался вопрос отмены экспортных пошлин, ответил, что не рассматривает такой сценарий. Ведомство объяснило свою позицию тем, что механизм пошлин направлен на сохранение стабильного ценообразования на внутреннем рынке и обеспечивает гибкое регулирование внутренних цен в автоматическом режиме с учетом актуальной мировой конъюнктуры. Кроме того, доходы от взимания пошлин идут на реализацию госпрограмм развития сельского хозяйства, комплексного развития сельских территорий, вовлечения в оборот земель сельхозназначения, развития мелиоративного комплекса и других, напомнило ведомство.



В Аргентине пошлины разбалансировали рынок Международный опыт свидетельствует о том, что развитие АПК требует поддержки со стороны государства. Причины не только в поддержании экономики сельского хозяйства как отрасли с совершенной конкуренцией, но и в выполнении стратегических задач: гарантии продовольственной безопасности, сохранения занятости на селе и развития сельской инфраструктуры, рассказывает директор компании «Яков и Партнеры» Алексей Клецко. Ситуация отрицательных трансфертов в АПК (когда АПК выступает нетто-донором общества) крайне нехарактерна для промышленно развитого общества, но такие ситуации случаются, классический пример — Аргентина. «Стоит отметить, что одним из последствий экспортных пошлин (точнее, их постоянного изменения) в этой стране стал материальный дисбаланс между растениеводством и перерабатывающими мощностями при изменении пошлин, — говорит руководитель. — В остальном ущерб АПК в целом от экспортных пошлин на краткосрочном горизонте очень понятен — это ровно сумма изъятий в виде пошлин из отрасли».

Отмена экспортных пошлин в логике регулятора — вопрос риторический, считает Илья Строкин. Правительство может снизить ставку до нуля (так, в этом году действие пошлин на подсолнечное масло и шрот приостанавливалось с конца июля до 31 августа), но не отменить ее. «Для государства экспортные пошлины решают несколько задач, ключевые из которых — регулирование внутреннего рынка, обеспечение экономической и физической доступности зерна для населения рыночными методами, фискальная функция», — перечисляет эксперт.



Очевидно, что экспортные пошлины никак не улучшают операционные и финансово-экономические показатели АПК в целом, особенно в долгосрочном периоде, комментирует директор компании «Яков и Партнеры» Алексей Клецко. «При этом, как показал опыт последних лет и нашей страны в том числе, введение пошлин может изменить распределение прибыли между различными этапами создания стоимости в отрасли, к примеру между выращиванием и переработкой, — говорит он. — Экспортные пошлины, очевидно, не помогают росту внешних продаж, поскольку уменьшают объемы сельхозпродукции, которые АПК может вывезти без убытка для себя».



Основная цель пошлин — это сдерживание роста цен на продовольствие внутри страны, напоминает Олег Абелев. Влияние экспортных пошлин на агробизнес — это всегда двойственные потери: недополученная выручка на внутреннем рынке и от экспортных операций, а также смещение экспортных потоков, отмечает он. «Скорее всего, эта политика сохранится в долгосрочной перспективе, это инструмент постоянного регулирования отрасли», — считает эксперт.



Аграрии остались почти без доходов По оценке президента ГК «Агротех-Гарант» Сергея Оробинского, от экспортных пошлин в большей степени пострадали зерновые регионы. «Мы в Воронежской и Белгородской областях еще можем выращивать технические культуры, а вот в значительной части Поволжья, Урала и Восточной Сибири, где технические культуры возделывать проблематично в силу климатических особенностей, ситуация с доходностью совсем сложная, — отмечает он. — Наша попытка заменить зерновые нишевыми культурами, такими как нут, люпин, гречиха, в большинстве случаев не увенчалась успехом, поскольку рынок их сбыта слишком мал, и при увеличении объема производства цена на них быстро падает. По той же причине в текущем году цена на сою тоже невысокая: площадь под нею увеличивается, экспорта нет, а мощности по ее переработке внутри страны ограничены. Рассчитывать на то, что она будет локомотивом для сельхозпроизводителей, не приходится».



Расширения площади сева сахарной свеклы привело к перепроизводству сахара, что предопределило снижение внутренних цен и поставило эту культуру в разряд низко маржинальных на фоне увеличения затрат по ее возделыванию, продолжает Оробинский. Подсолнечник остается доходной и достаточно высоко маржинальной культурой, но у него есть очень жесткое ограничение в севообороте — его доля не должна быть выше 15% в общем объеме сева, иначе возникают проблемы: увеличивается количество болезней, падает урожайность.



«По нашему мнению, рентабельность возделывания полевых культур должна быть не менее 25-30%, а при текущих показателях в 10-12%, высокой ключевой ставке ЦБ и скорости оборачиваемости финансов более года, растениеводческой бизнес — путь в никуда, — делится Оробинский. — Техника быстро изнашивается, постоянно нужно вкладывать деньги в ее обновление и восстановление, да и все другие затраты растут значительно быстрее официальной инфляции, поэтому реального дохода у аграриев на сегодня практически нет».



По словам Терновского, пошлины перешли из разряда регулирующих инструментов в фискальные. Если при их введении в 2021 году предполагалось, что они будут «гасить» колебания экстремально высоких цен на мировом рынке, и базовая цена в $200/т для расчета ставок казалась высокой после минимумов второй половины 2010-х, то сейчас базовая цена в 18 тыс. руб./т на пшеницу — это ожидаемый нормальный уровень. «Если смотреть на базовую цену даже с учетом общей инфляции, не принимая во внимание опережающий рост цен на ресурсы для сельхозпроизводства, то ее уровень с середины 2021 года должен возрасти более чем на 40%, приблизившись к 21 тыс. руб./т. Иными словами, ставка плавающей пошлины на пшеницу в ее первоначальной логике сейчас должна быть нулевой, — подсчитывает эксперт. — Естественно, такая ситуация сказывается на стимулах к производству, ведет к перераспределению площадей в пользу других культур».



За счет пошлин за время их действия в бюджет собрали значительную сумму, но пошлины влияют не только на экспортные цены на зерно, но и на внутренние, обращает внимание Александр Корбут. «В результате мы имеем крайне низкие цены на зерно. Потери аграриев за время действия пошлин составляют порядка 1-2 трлн руб. Этой суммы сельхозпроизводители, занятые зерновым производством, лишились. Именно поэтому мы видим, что у нас сокращаются посевы пшеницы, — рассказывает эксперт. — Аграрии пытаются расширить доходную базу за счет увеличения площадей под масличными и бобовыми. При этом в текущем сезоне по последним мы, скорее всего, получим кризис перепроизводства и глубокое падение цен».



Разумеется, в определенный момент пошлины могут иметь негативный эффект как на фермера, так и на экспортера, соглашается Алексей Мраморнов. Однако в долгосрочной перспективе действующий механизм определения величины пошлин позволяет одновременно оказывать сдерживающий эффект на продовольственную инфляцию и способствовать наполнению бюджета, при этом оставляя сельскохозяйственную отрасль в целом в сбалансированном состоянии, уверен он. Тем не менее, по его мнению, регулировать краткосрочный избыток сырья в определенном регионе целесообразнее временными квотами, а не изменениями законодательства в части установленных пошлин. «Это поддержит развитие отрасли в целом, не нарушая при этом баланс интересов участников рынка», — уверен Мраморнов.



Без денег от пошлин господдержка будет меньше

В феврале 2021 года министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что механизм демпфера не предусматривает фискальные цели. «Нет задачи наполнить бюджет. Есть задача стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, есть задача дать производителям понятные правила игры, при этом сделать так, чтобы сельское хозяйство оставалось выгодной сферой для инвестиций, для расширения производства, для создания новых рабочих мест», — цитировал министра «Интерфакс».



Изначально предполагалось, что все полученные за счет взимания экспортных пошлин средства будут возвращаться в отрасль. Согласно поручению президента Владимира Путина, деньги должны вернуться в сельское хозяйство в виде субсидий растениеводам, говорил Решетников. «По большому счету демпфер призван создать долгосрочные, понятные условия для работы отрасли. Те деньги, которые поступят от экспортной пошлины (а по факту это будут деньги с внешних рынков), вернутся в виде дополнительных инвестиций в наше сельское хозяйство. С другой стороны, это позволит предотвратить перенос колебаний цен внешнего рынка на наши внутренние рынки», — пояснял он (цитата по сайту Минэкономразвития).



Драйвер для переработки? В октябре правительство ввело временную таможенную пошлину на экспорт масличного льна за пределы Евразийского экономического союза. Принятое решение направлено на стимулирование загрузки мощностей по переработке льна и поддержку оптимального баланса между внутренним рынком и поставками сырья на экспорт, уточняется в сообщении кабмина. С инициативой ввести экспортную пошлину на масличный лен весной выступил Масложировой союз. Тогда объединение предлагало установить ставку на уровне 30%, как и на рапс. Необходимость этой меры союз объяснял тем, что «масличный лен — единственная культура, которая не защищена с точки зрения стимулирования внутренней переработки». «Мы рассчитываем, что с введением экспортной пошлины на лен, пусть и не такой большой, как на рапс, будет дан старт более интенсивному росту мощностей по переработке льна, и в дальнейшем рассчитываем на то, что этот уровень пошлины будет повышен», — говорил исполнительный директор союза Михаил Мальцев в ходе круглого стола на выставке «Золотая осень» (цитата по OleoScope).

Однако средства от пошлин возвращаются лишь частично, и их получают не только растениеводы. В этом году на поддержку сельского хозяйства за счет вывозных пошлин на зерновые (в случае их поступления) могут направить около 28,7 млрд руб., согласно закону о бюджете. Правда, до внесения в него поправок сумма была на уровне 53,3 млрд руб. (около 70% плановых поступлений). В следующие два года действующий закон предполагает направить в отрасль до 66,6 млрд руб. и до 87,59 млрд руб. соответственно.



Согласно проекту бюджета на следующие три года, господдержка сельского хозяйства в 2027 и 2028 годах может увеличиться за счет экспортных пошлин на зерновые на 15,8 млрд руб. и 22,3 млрд руб. соответственно. За счет пошлин на горох, нут, чечевицу (сейчас на три эти культуры ставка пошлины составляет 5%), подсолнечное масло и шрот, а также на масличный лен отрасль может дополнительно получить до 69,28 млрд руб. в 2026 году, до 84,3 млрд руб. в 2027-м и до 68,3 млрд руб. в 2028-м.



Корбут не видит существенных предпосылок для резкого укрепления глобальных цен на зерно в 2026 году, если погода или международная геополитическая обстановка не внесут коррективы. «В мире существенное перепроизводство зерновых. Соответственно, будут ли дополнительные деньги от пошлин в бюджете — большой вопрос, — рассуждает он. — А если не будут, то возникает еще более серьезный вопрос: 70% полученных средств должно поступать в бюджет Минсельхоза на поддержку различных проектов и программ ведомства, которые, как правило, с зерном никак не связаны. Иными словами, зерновики должны “подкормить” агротуризм и прочие направления. Соответственно, придется ставить вопрос получения дополнительных средств из резервного фонда правительства». В этом году Минсельхоз смог получить дополнительные средства для сельского хозяйства на субсидирование кредитов по ряду направлений, напоминает эксперт, но удастся ли это сделать в следующем году, когда бюджет будет очень напряженным, — вопрос сложный, добавляет эксперт.



При этом в проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы упоминается возможность установления ставок вывозных таможенных пошлин на горох, сушеный нут и чечевицу, а также мороженую рыбу (за исключением сардины иваси и ракообразных). В случае принятия такого решения дополнительные средства могут быть направлены на реализацию мероприятий федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», говорится в пояснительной записке к документу.







Поступления от экспортных пошлин направляются на развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства. Для сохранения уровня господдержки АПК регулятор не откажется от снижения пошлин, считает Илья Строкин. Более того, фискальная повестка «грозит» и другим подотраслям, которые курирует Минсельхоз: в частности, обсуждается возвращение временно приостановленной пошлины на экспорт мороженой рыбы в связи с повышением общей маржинальности рыбохозяйственного комплекса в 2025 году, говорит он.



Вероятность введения пошлин на другую агропродукцию очень высока, соглашается Василий Кутьин. «Правительство рассматривает экспортные пошлины как удобный и гибкий инструмент для решения двух задач: пополнение бюджета и сдерживание внутренней инфляции. Если экспорт какого-то товара приводит к резкому росту цен внутри страны, то пошлина становится первым инструментом реагирования», — отмечает он. Так, пошлина на вывоз рыбы — реальный сценарий, чтобы удешевить ее на внутреннем рынке и увеличить доходы бюджета. Введение пошлины на горох нут и чечевицу, экспорт которых растет, — тоже вопрос времени, полагает эксперт.



«В долгосрочной перспективе логика регулирования будет толкать правительство к расширению списка товаров, подпадающих под экспортные пошлины, на всю продукцию АПК с значительным экспортным потенциалом, — допускает Кутьин. — Это создает риски “перерегулирования” отрасли и может в конечном счете подорвать ее долгосрочную конкурентоспособность на мировом рынке, так как инвесторы будут опасаться непредсказуемых изменений правил игры».



Предложения о расширении перечня облагаемых пошлиной экспортных продуктов за счет зернобобовых укладываются в логику регулятора, считает Денис Терновский, при этом, по его словам, контроль цен дополняется усложнением оптимизации экспортной корзины производителей, что в итоге может привести к снижению сборов пошлины. По мнению Алексея Клецко, введение пошлин на другую продукцию АПК будет зависеть от логики бюджетного планирования в целом и государственного целеполагания по развитию отрасли в частности.



