Больше рисков под контролем. Правила страхования сельхозживотных с господдержкой были расширены с 1 сентября

Теперь к страховым случаям добавлено страхование от убытков при изъятии поголовья по решению госорганов и гибели стада из-за паводка или половодья. Впервые вводится возможность присвоения зоосанитарного статуса для любых видов сельхозживотных на добровольной основе. Страховщики отмечают, что изменения отражают реалии времени и способствуют вовлечению сельхозпредприятий в агрострахование. А вот представители бизнеса все еще относятся к страховой защите по-разному: часть считают ее эффективным и необходимым инструментом, некоторые — в особенности средние и небольшие хозяйства — оформляют страховку лишь для получения госсубсидий, но по-прежнему есть и такие, кто видит в данной мере только лишние расходы и предпочитает экономить

Президиум Национального союза агростраховщиков (НСА) утвердил согласованные с Банком России, Минсельхозом и Минфином новые правила страхования сельхозживотных с господдержкой. Так, с 1 сентября законом расширен перечень рисков, на случай которых может быть застраховано поголовье на условиях субсидирования: в него добавлены случаи утраты животных из-за паводка или половодья, также изменение затронуло страхование от опасных инфекционных заболеваний. Расширено понятие утраты застрахованных объектов, теперь оно включает не только гибель животных в результате болезни, но и их изъятие госорганами для уничтожения при проведении карантинных мер.



Конкретизированы и упрощены отдельные положения правил: порядок выявления опасного заболевания на застрахованном животноводческом объекте, порядок обращения в страховую компанию с заявлением об убытке, конкретизированы положения, связанные с применением страховой франшизы, и др. Кроме того, теперь в договор страхования животных с господдержкой должно быть включено условие, согласно которому к страховщику не переходит право требования страхователя на возмещение ущерба за счет средств бюджета субъекта страны. А еще с 1 сентября максимально допустимый размер франшизы в мультирисковом страховании сельхозживотных будет снижен с 50 до 30%. Это позволит сельхозпроизводителям рассчитывать на больший размер страховых выплат и сделает механизм еще более эффективным. «В целом все изменения направлены на больший учет интересов аграриев, сокращение организационной и бумажной нагрузки при заключении договора и получении страховых выплат», — отмечает президент НСА Корней Биждов.



Адаптация к ситуации

Изменения в правилах страхования животных с господдержкой — это необходимая адаптация к новым реалиям, они учитывают риски, которые проявились в последние годы, считает руководитель Центра сельскохозяйственного страхования «Росгосстраха» Вадим Константинович. Так, весной 2024 года значительные паводки стали причиной затопления ряда территорий с объявлением ЧС в регионах Урала и Сибири: Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, Алтайском крае. В зону подтоплений попали животноводческие хозяйства, которые понесли значительные убытки. Именно поэтому в перечень рисков теперь добавлены случаи утраты поголовья в результате паводка или половодья.



Дополнения в части страхования сельхозживотных будут особенно эффективны в регионах с риском затопления, например на Дальнем Востоке и в Сибири, комментирует гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. «Хотя фермы нашей компании по большей части находятся вдали от рек, поэтому данный фактор риска нами не рассматривается», — уточняет он. Также довольно эффективной мерой поддержки станет дополнение по страховке карантинных рисков. В этом случае мера будет нести сглаживающий характер, поможет хозяйствам компенсировать затраты и, как следствие, усилит исполнение карантинных мер ЛПХ и КФХ.



Ранее хозяйства, попавшие в зону очага вспышки особо опасного заболевания и карантина, могли потеряли все свое поголовье животных без какой-либо компенсации по страховке, напоминает Константинович. Компенсации за вынужденный убой выплачивались в основном из средств регионального бюджета, минуя страховой рынок, что не обеспечивало адекватной финансовой защиты. И часто размер данных выплат был ниже реальной стоимости животного, кроме того, доведение средств могло затягиваться, и их хватало не всем, что создавало серьезную и непредсказуемую финансовую нагрузку аграрному производству. «Теперь изъятие становится страховым случаем, аграрий получает страховую выплату, которая, как правило, покрывает реальную стоимость животного, при этом выплата быстрее и надежнее», — обращает внимание руководитель. Риски компенсации за изъятие животных перераспределяются на страховой рынок с участием государства в виде субсидирования части страховой премии. Это делает договор страхования с расширенным покрытием доступным для большинства сельхозпроизводителей. «Фактически государство не прямо компенсирует убытки, а софинансирует систему страхования, которая сама компенсирует убытки — это более рыночный и эффективный механизм», — считает Константинович. Включение в стандартный договор риска изъятия животных в рамках мер по борьбе с заразными болезнями он называет ключевым и самым важным нововведением для животноводов.







Внесение изъятия поголовья в перечень страховых рисков — очень верный и своевременный шаг, соглашается заместитель гендиректора Национального союза свиноводов Владимир Курленко. «Мы участвовали в обсуждении нововведений, приводили статистику из регионов, — рассказывает он. — Вирус АЧС несет высокую опасность для отрасли, в случае его обнаружения по закону необходимо уничтожить все поголовье в очаге, ведь оно потенциально могло контактировать с зараженным животным, кормом, транспортом и так далее. Когда финансовые риски, связанные с утратой поголовья из-за его изъятия, берут на себя страховые компании — это очень важно для сохранения бизнеса».



Еще одно изменение — возможность присвоения зоосанитарного статуса объектам животноводства для любых видов сельхозживотных на добровольной основе (ранее такой статус мог быть установлен только для свиноводческих предприятий). Предприятия с высоким уровнем защиты от инфекций получат более выгодные условия по договорам агрострахования, акцентирует внимание Биждов.



Свино- и птицеводы страхуются активно

Страхование в промышленном животноводстве очень востребовано, утверждает глава НСА. По информации союза, доля застрахованного поголовья на 1 сентября приближается к 50% всего промышленного стада всех видов животных России (по действующим договорам 15,1 млн условных голов). При этом в свино- и птицеводстве эти показатели стабильно превышают 65% уже несколько лет, а в сегменте крупного рогатого скота — 30% с прошлого года. По данным на 1 сентября 2025 года, в России сельхозпроизводителями застраховано 18,9 млн голов свиней, 311,4 млн голов птицы, 3,2 млн голов КРС, а также 167 тыс. голов мелкого рогатого скота (по данным Росстата за 2024 год размер поголовья в сельхозорганизациях и КФХ во всей стране составлял: КРС — 10,2 млн голов, свиней — 26,3 млн, птицы — 480 млн, МРС — 11 млн).



Как измеряются условные головы Одна условная голова (AU) эквивалентна корове весом 450 кг. Молодняк крупного рогатого скота, взрослый скот на откорме и выпасе (среднегодовой) оценивается в 0,66 AU. Свиньи всех возрастов — 0,3, овцы и козы — 0,06, лошади, верблюды и рабочие волы — 0,66, а птица всех видов — 0,02.

По статистике в страховании поголовья лидируют свиноводческие хозяйства. «Механизм агрострахования с господдержкой в свиноводстве реально работает, поэтому свиноводческие компании — одни из самых активных страхователей, — отмечает Владимир Курленко. — Страхуются и крупные комплексы, и небольшие хозяйства. Отказ от страховой защиты скорее исключение, чем правило. Хозяйства активно взаимодействуют со страховщиками, находят компромиссные решения — ведь страховщики тоже несут свои риски». Тем не менее при корректном оформлении договора и своевременном обращении с страховую компанию решение о компенсации принимается в оптимальные сроки, знает эксперт. Оперативность урегулирования убытков и упрощение оформления выплат по страховым случаям — один из важных аргументов для предприятий в пользу страхования, акцентирует внимание он.



На всех производственных площадках «Продо Омский бекон» поголовье застраховано, констатирует директор компании Николай Букулит. В состав предприятия входят промышленный комплекс «Чунаевский» на 3,15 тыс. свиноматок с единовременным содержанием 50 тыс. голов, станция искусственного осеменения на 150 хряков и племенной репродуктор на 1,7 тыс. свиноматок. В этом году компания завершает масштабный инвестиционный проект по реконструкции комплекса «Чунаевский-2», рассчитанного на 50 тыс. голов единовременного содержания животных, и вводит обновленный комплекс в эксплуатацию.



«Страхование — это важный инструмент управления рисками и снижения финансовой уязвимости предприятия в случае наступления непредвиденных обстоятельств, таких как заболевания животных, несчастные случаи, стихийные бедствия и т. д. , — комментирует руководитель. — Однако оно все же не является панацеей, так как покрывает лишь фактическую себестоимость на момент заключения договора страхования. При этом сама страховая выплата не учитывает косвенные убытки, связанные с приостановкой или значительным снижением производственной деятельности». Кроме того, определенные виды издержек несут и предприятия, входящие в одну производственную цепочку с пострадавшим. Животноводческие комплексы всегда являются потребителем кормов и поставщиками продукции для переработки. Наступление страхового случая на производстве в таком случае может повлечь за собой сокращение потребления ресурсов и уменьшение объемов реализации, нарушение сроков поставки, подчеркивает Букулит.



А вот глава алтайского свиноводческого КФХ (3,5 тыс. голов) Алексей Гаус не сталкивался в своей 25-летней практике со страховыми случаями и поголовье не страхует. «Страхование скота актуальнее для крупных холдингов, у которых на ограниченной территории сосредоточено большое стадо, из-за чего возможны значительные потери, — считает он. — У нас нет рядом крупных хозяйств, мы соблюдаем все требования ветбезопасности, все это тоже дорогое удовольствие и страхование для нас еще одно финансовое обременение».







По данным «РСХБ-Страхование», заразные болезни и, в частности, африканская чума свиней, а также грипп птиц являются основной причиной убытков животноводческих и птицеводческих хозяйств, на них же приходятся наибольшие суммы страховых выплат по программам агрострахования с господдержкой в животноводстве. НСА подтверждает: в 2023 году один из холдингов получил компенсацию порядка 1 млрд руб. за гибель поголовья на трех площадках вследствие вспышки АЧС. В прошлом году также другая страховая компания выплатила компании из Воронежской области 926 млн руб. за потерю свиней после АЧС. В целом же по итогам 2024-го страховые компании выплатили свиноводческим предприятиям свыше 2,1 млрд руб. после гибели животных.



Согласно данным Национального союза птицеводов, в 2024 году вспышки гриппа птиц фиксировались в основном в ЛПХ, среди домашней птицы и дикой фауны. Промышленные компании имеют серьезный опыт обеспечения биобезопасности. При этом охват поголовья агрострахованием с господдержкой в данном секторе составляет более 65% (второе место после свиноводства, где страхованием охвачено почти 70%, по оценке НСА).



«Белгранкорм» уже давно использует механизмы агрострахования поголовья, выбрав надежного страховщика. По итогам работы за 2024 год компания заняла пятое место с долей 4,3% в общероссийском объеме производства мяса птицы. Также холдинг входит в двадцатку крупнейших производителей свинины в России с долей 1,4%, а производство молока в хозяйствах компании по итогам прошлого года составило 19,1 тыс. т. Страхованием в «Белгранкорме» охвачено 100% всего поголовья птицы и животных Представитель компании поясняет, что этот способ защиты от рисков позволяет более уверенно осуществлять финансовое планирование, притом что в последнее время случаев инфекционных заболеваний на производстве не регистрировалось. Согласно данным НСА, единственный случай крупной потери застрахованного поголовья от гриппа птиц в прошлом году произошел в Хабаровском крае, где птицеводческому предприятию выплатили 60 млн руб.



Не только свиньи, птицы и КРС Сельхозпроизводители прибегают к страхованию не только основных видов животных, но и более редких. Так, Забайкальский край, Самарская область и Хакасия являются лидерами по страхованию мелкого рогатого скота. В республиках Коми и Алтай застрахованы стада оленей — 29 тыс. и 5 тыс. голов соответственно, а в Забайкалье — 200 верблюдов (данные НСА).

КРС — в отстающих

Несмотря на рост общих показателей, направление крупного рогатого скота остается недоохваченным страхованием. По мнению Корнея Биждова, причины отставания в том, что активное развитие современной отрасли производства молока и мяса КРС стартовало в России позднее, чем свиноводства. Кроме того, в сегменте КРС, хоть и присутствует опасность инфекционных заболеваний, не случилось стресс-фактора таких масштабов, как африканская чума свиней или грипп птиц. Тем не менее в НСА высоко оценивают результат страхования поголовья КРС в текущем году — почти в 27%.



В крупных молочных холдингах Сибири и Татарстана (пожелали остаться неназванными) «Агроинвестору» пояснили, что не заключают договоры страхования поголовья, объясняя это большими затратами, даже с учетом субсидирования. Животноводы считают, что вовремя проведенные профилактические мероприятия против инфекционных заболеваний могут обезопасить поголовье без дополнительных расходов на договор страхования.



Есть и другое мнение. «При выборе эффективных условий и страховых продуктов агрострахование является крайне выгодным инструментом для аграриев, — уверен Андрей Недужко. — Страхование большого количества КРС — затратно, но программа страхования с господдержкой позволяет компенсировать до 50% стоимости полиса». Впрочем, в самом агрохолдинге «Степь» страховых случаев в сфере животноводства не наступало. Компания регулярно проводит все необходимые обработки животных, использует барьерную систему производственных процессов, а также цифровые инструменты, что позволяет минимизировать риски.



С точки зрения климатических условий животноводческие активы компании тоже находятся в благоприятных регионах. Однако систему страхования «Степь» все же активно использует, так как это дополнительный уровень защиты от возможных угроз бизнесу. Холдинг учитывает широкий спектр факторов при выборе программ страхования. Сейчас в компании застраховано 100% молочных хозяйств в Краснодарском крае и в процессе подготовки страхование ферм на Ставрополье.







Животноводческие предприятия меньших масштабов тоже заключают договоры страхования с господдержкой, но руководствуются при этом различными соображениями. Директор мордовского агропромышленного объединения «Восток» Александр Трошин рассказывает, что страховой защитой на предприятии охвачено 100% поголовья — 1,5 тыс. голов КРС (675 дойных коров). «Мы страхуем поголовье животных по программе с господдержкой, в этом варианте мы оплачиваем лишь 50% страховой премии, остальная часть компенсируется из госбюджета — это серьезный плюс, потому что у нас не всегда имеются свободные средства», — делится руководитель.



Животноводство сопряжено с большим перечнем расходов — это и обеспечение кормами, и создание комфорта, и ветеринарные услуги. При этом 100%-ной гарантии сохранения поголовья нет ни у одного хозяйства. Даже при самом скрупулезном подходе к соблюдению правил успешного животноводства, внешних факторов, угрожающих жизни и здоровью животных, достаточно много, уверен Трошин. «Я считаю страхование поголовья наиболее эффективным способом защиты от непредвиденных обстоятельств, от значительных убытков, — говорит он. — Мы заключаем договоры агрострахования уже на протяжении 15 лет».



Руководитель подчеркивает, что при заключении договора важно найти «своего» страховщика, надежную компанию, которая вникнет в проблемы хозяйства, предложит оптимальные варианты страховой защиты, при этом важно, чтобы специалисты разбирались не только в страховании, но и в животноводстве. В числе основных востребованных животноводами рисков он выделяет гибель животных, убой вследствие инфекционных заболеваний, несчастные случаи, пожары, противоправные действия. При этом само МАПО «Восток» со страховыми случаями ни разу не сталкивалось, но Трошин все равно считает агрострахование важным еще и потому, что оно облегчает доступ к кредитованию.



Заместитель директора хозяйства «Рассвет» Руслан Сагитов (Оренбургская область) основным стимулом заключения договора страхования стада называет как раз возможность получения субсидий, но при этом и страховая защита тоже не лишняя опция. Предприятие заключает страховые договоры защиты от случаев бруцеллеза и ящура. А «Мордовское агропромышленное объединение и Компания» пришло к страхованию стада через страхование урожая. Глава предприятия Николай Ютяев рассказывает, что хозяйство столкнулось с потерей урожая из-за погодных условий и получило возмещение. «Мы поняли, что страховая защита реально работает, и теперь страхуем поголовье от инфекционных болезней. К тому же страхование является условием для получения льготных кредитов», — отмечает он.



Повысить привлекательность

В планах Минсельхоза довести охват агрострахованием животноводческих предприятий до 60% к 2030 году. Чтобы достигнуть этого показателя, система должна быть гибкой и отвечать требованиям времени, обеспечивать аграриев надежной финансовой защитой, считает Вадим Константинович. Пополнение перечня страховых случаев в 2025 году — одно из проявлений этой гибкости.



По словам Владимира Курленко, агрострахование с господдержкой — живой организм, который требует постоянного совершенствования. «Необходимо наличие гибких программ страхования, учитывающих специфические риски хозяйств, и развитая система оценки рисков и убытков, — добавляет Николай Букулит. — Важным условием является и обеспечение оперативных выплат в суммах, четко соответствующих договорным обязательствам. Для крупных игроков рынка, возможно, имеет смысл увеличение размера субсидирования страховых тарифов, поскольку здесь вопрос касается продовольственной безопасности».



Страховщики утверждают, что они прислушиваются к запросам аграриев, хотя и не всегда могут оперативно их удовлетворить (как это с произошло с внесением в перечень паводков и наводнений). Представитель одного из свиноводческих хозяйств Белгородской области отмечает, что инициатива со страховым возмещением в случае изъятия поголовья — актуальное решение, но в приграничных районах еще два года назад предлагали расширить список рисков защитой от антропогенных факторов. Однако такие инновации зависят не от страховщиков и даже не от Минсельхоза. Согласно Гражданскому кодексу РФ, страховая компания освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил «вследствие: воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок». Иными словами, для расширения перечня с включением таких специальных рисков нужно изменение федерального законодательства. Сейчас возмещением ущерба в подобных случаях занимается государство.



Этот вопрос уже выносился на обсуждение в 2023 году. Корней Биждов поясняет, что вопрос о возможности страховой защиты белгородских сельхозпроизводителей от новых рисков (СВО) союз рассматривал в 2022 году по обращению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. «Проведенная экспертиза показала, что для страхования таких рисков с господдержкой потребуется изменение закона, что займет длительное время, — говорит глава НСА. — Предпочтительным вариантом действий для аграриев может быть обращение к своей страховой компании, с которой предприятие уже работает по страхованию своих “обычных” сельхозугроз, и обсуждение с ней возможности застраховать и другие риски».



Животноводческие предприятия чаще всего отдают предпочтение полному пакету рисков по договорам страхования с государственной поддержкой, рассказывает гендиректор «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин. Если же компании выбирают какие-то отдельные риски, то в большинстве случаев это угрозы болезней сельхозживотных и пожара.



Действенными стимулами развития агрострахования в животноводстве являются финансовые факторы. Так, рынок неплохо подрос, когда в 2023 году Минсельхоз ввел меру в виде повышения субсидий на производство и реализацию молока для застрахованных хозяйств. Александр Трошин считает, что еще большей активизации страхования КРС поспособствует увеличение дотаций к стимулирующей субсидии за каждый литр реализованного молока с 20 до 30% при условии заключения договора страхования на все поголовье.



Нефинансовым стимулом является более широкое информирование о плюсах страхования, полагают в НСА. Так, если сельхозпредприятия будут узнавать о больших выплатах, которые получили их коллеги, то это может стать и для них побудительным мотивом застраховать и свое поголовье.

