Цепочка ржаной нерентабельности. Сельхозпроизводители теряют интерес к выращиванию ржи

Pixabay

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В 2025 году российские аграрии продолжили сокращать площади под рожью: ее посевы уменьшились более чем на 30%. Эксперты объясняют ситуацию низкими ценами на данную позицию на внутреннем рынке, отсутствием экспорта, а также изменением потребительских вкусов. Население в принципе стало есть меньше хлебобулочных изделий в целом и ржаного хлеба в частности, что отражается на спросе на муку и, соответственно, на зерно этой культуры не только в России, но и в других странах

В последние 10 лет посевы ржи в России нестабильны, так же как и урожаи. А с 2021 года и вовсе наблюдается динамичное снижение производства. Под урожай 2025-го площадь под рожью опустилась до рекордно низкого уровня, составив лишь 451 тыс. га, в то время как до 2018 года ее посевы были устойчиво больше 1 млн га. Урожай еще в прошлом году побил антирекорд, было намолочено менее 1,2 млн т, в этом производство может быть еще меньше. Хотя надежды на то, что сбор останется примерно на уровне 2024-го, все же есть. Согласно предварительным данным Минсельхоза, средняя урожайность ржи по сравнению с прошлым годом увеличилась почти на четверть, до 25,7 ц/га (годом ранее — 21 ц/га). Российский союз мукомольных и крупяных предприятий в сентябре все же ожидал снижения урожая ржи до 1,1 млн т. Российский зерновой союз был более оптимистичен, надеясь, что производство все-таки приблизится к 1,2 млн т.

Причины падения интереса к культуре