Высокий белок. Что мы о нем знаем?

Спрос на продукты с

повышенным содержанием протеина повышается во всем мире. Среди главных стимулов

— рост популярности диет, направленных на снижение веса и наращивание мышечной

массы, фитнеса и ЗОЖ. И если раньше основными потребителями высокобелковой

продукции были спортсмены и люди, следящие за здоровьем, то теперь эта тема все

больше уходит в массы. Потребление увеличивается и за счет расширения

ассортимента. О перспективах категории расскажут авторы данной статьи

Высокобелковые продукты продолжают свое победное шествие на мировом продовольственном рынке. Данная категория демонстрирует устойчивый рост, прибавляя в среднем около 6% ежегодно. Так, глобальный объем сегмента высокобелковых продуктов в 2025 году оценивается в $67 млрд. Российский рынок сейчас составляет примерно 5% от мирового (около $3,5 млрд) и показывает куда более ощутимые темпы роста — по разным оценкам, от 15 до 20% в год. Здесь сказывается и поздний старт, и эффект низкой базы, и особенности запросов к категории со стороны потребителей: если на «развитых белковых» рынках основным драйвером развития является смещение потребления высокого белка из спортивной ниши в массы, для потребителя нашей страны важен вкус, натуральность и цена продукта.

Ассортимент высокобелковых продуктов можно назвать довольно широким — пожалуй, нет ни одной категории, где бы высокий белок не прижился — от специализированных протеиновых коктейлей и батончиков до традиционных молочных и мучных продуктов с повышенным содержанием белка. Развиваются и инновационные решения, например, появились протеиновые вода и кофе, кондитерские изделия.

Высокобелковые продукты уже широко представлены в таких категориях как спортивное питание в виде порошков (сывороточный, казеиновый, соевый, гороховый и др.), аминокислот, гелей, шотов, протеиновой воды и напитков; молочные продукты — сыры, творог, йогурты, молочные напитки, пудинги, а также инновационные позиции, такие как протеиновые чипсы; снеки и мучные изделия — батончики, протеиновые хлеб и выпечка, макароны; растительные альтернативы — веганские батончики, растительные порошки, мясные и молочные заменители (тофу, темпе, молочные альтернативы).