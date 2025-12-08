Эффект высокой базы. К чему ведет сворачивание масштабной поддержки АПК

«Ростсельмаш»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

После рекордных вливаний в аграрный сектор в 2023—2024 годах отрасль впервые за долгое время входит в фазу уменьшения господдержки. Бюджетный дефицит, высокая ключевая ставка и сокращение экспортных доходов вынуждают государство постепенно пересматривать подходы к финансированию. В центре внимания теперь не объемы субсидий, достигшие своего пика в 2024 году, а эффективность и адресность мер. Для бизнеса это означает необходимость пересмотра подходов к взаимодействию с властями: теперь конкуренция идет не только за рынки, но и за доступ к государственным деньгам

Основная программа поддержки АПК ведется через Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (Госпрограмма АПК). В текущем году правительство утвердило изменения в этот документ, продлив срок его действия до 2030 года. Также средства аграриям выделяются в рамках принятой в 2019 году программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ, направлена на создание благоприятных условий для работы и проживания людей на сельских территориях). Кроме того, с 2022-го действует программа «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса» («Земля»), и на ее реализацию тоже ежегодно выделяются определенные средства.



Анализ динамики поддержки отрасли в период с 2020 по 2025 год демонстрирует, что 2020-й и 2021-й характеризовались умеренным ростом расходов на Госпрограмму АПК. В частности, в 2020-м на ее реализацию было выделено 271,8 млрд руб. В 2021-м изначально на поддержку агропрома планировалось направить 256,2 млрд, но по уточненной бюджетной росписи фактические расходы составили 326,6 млрд руб., из которых 325,8 млрд были доведены до аграриев.



В последующие годы ожидалось снижение финансирования до 279,7 млрд руб. в 2022 году и до 295,5 млрд в 2023-м. Однако в 2022-м ситуация резко изменилась: влияние глобальных геополитических факторов потребовало увеличения объемов помощи сельхозпроизводителям, прежде всего для обеспечения продовольственной безопасности страны. В результате в тот год объем поддержки агропромышленного комплекса превысил 511 млрд руб., из которых почти 425 млрд было выделено в рамках Госпрограммы. Эта мера позволила смягчить последствия экономических изменений и поддержать стабильность сектора. Период 2023—2024 годов стал временем максимальной финансовой поддержки АПК. Так, в 2024-м сумма финансирования по трем госпрограммам, связанным с АПК, достигла рекордных 665 млрд руб. (в 2023-м — 540 млрд). Из этой суммы на основную Госпрограмму АПК было направлено 530 млрд руб. (442,5 млрд), на КРСТ — 95 млрд руб. (63,7 млрд), а на программу «Земля» — 39,2 млрд руб. (34 млрд). Средства выделялись в том числе на решение вопросов импортозамещения.



Получить кредит стало сложнее и дороже В начале 2024 года Минсельхоз принял решение привязать ставку льготного кредитования предприятий АПК к ключевой ставке Банка России, что фактически удвоило стоимость таких кредитов. При ключевой ставке в 21% льготные кредиты стали предоставляться по ставкам от 1 до 8,3% для приоритетных направлений, таких как селекция, генетика, молочное скотоводство, сезонно-полевые работы и тепличные комплексы. Для остальных сегментов ставка повысилась до 12,5% годовых. Процент субсидирования для приоритетных направлений составил 70% ключевой ставки, а для прочих — 50%.



И уже с начала 2025 года аграрии начали сталкиваться с увеличением ставок со стороны банков — участников льготного кредитования. Некоторые финансовые учреждения стали списывать средства с сельхозпроизводителей в двойном размере без предварительного уведомления. Кроме того, банки в принципе изменили свою позицию относительно сельского хозяйства и начали относить его к высокорискованной отрасли, что усложнило процесс получения таких займов.

Сокращение поддержки

С конца 2024 года начали поступать сообщения о снижении государственной поддержки аграрной отрасли. Согласно данным Минсельхоза, в 2025-м на развитие АПК планировалось выделить около 507,4 млрд руб., включая 351 млрд на Госпрограмму АПК, 115,9 млрд на КРСТ, а 40,7 млрд на развитие мелиорации. Итоговая цифра, вероятно, будет больше, так как уже в конце сентября министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщала, что в текущем году на четыре отраслевые госпрограммы (включая указанные выше, а также программу развития рыбохозяйственного комплекса), предусмотрено финансирование в размере примерно 565 млрд руб. Традиционно основная часть средств выделяется на Госпрограмму АПК, в рамках которой уже освоено около 85 % бюджета. Тем не менее даже с учетом повышения эта сумма меньше, чем было выделено в предыдущем году



22 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете Российской Федерации на 2026-й и плановый период 2027—2028 годов. Согласно представленному проекту, общий объем финансирования агропрома сократится еще на 25 млрд., до 540 млрд руб. Основные средства традиционно будут направлены на государственные программы, связанные с развитием сельского хозяйства и инфраструктуры сельских территорий. Так, на Госпрограмму АПК в следующем году планируется выделить 290,7 млрд руб., что намного ниже показателей последних лет. В последующие два года ожидается постепенное увеличение финансирования (см. график).



Программа КРСТ также получает значительную долю бюджета, однако с 2027 года ожидается резкое сокращение выделяемых средств — до 54,6 млрд руб. против 81,5 млрд в 2026-м. Корректируется также политика в отношении эффективного вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в оборот и развития мелиоративного комплекса. Здесь тоже предусмотрено уменьшение объема поддержки по сравнению с 2025 годом: до 37,4 млрд руб. к 2026-м. Правда, в 2027-м и 2028-м суммы все-таки немного подрастут — до 39,2 млрд и 39,7 млрд руб. соответственно.



Наиболее значительное сокращение коснулось федерального проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК». Его финансирование снизится с 168,6 млрд руб. в 2025-м до 122,4 млрд руб. в 2026 году. Основную часть этих средств (почти 117,9 млрд руб.) планируется направить на субсидирование льготных кредитов, однако это также будет ниже уровня текущего года, который составляет около 153 млрд. Меньше денег выделят и на проект «Развитие отраслей и техническая модернизация АПК»: 76,5 млрд руб. против 108,1 млрд в 2025-м.



Все эти изменения создают риски для дальнейшего развития отрасли.







Приоритетные направления

Значимая часть средств государственной поддержки АПК направляется не на прямые компенсации текущих затрат сельхозпроизводителей, а на механизмы стимулирования, такие как льготное кредитование, которое является самой востребованной мерой в условиях высокой ключевой ставки и ограниченного доступа к внешним инвестициям. Например, в этом году правительством было одобрено предоставление льготных кредитов на общую сумму более 555 млрд руб.



В ноябре правительство решило дополнительно выделить около 6,3 млрд руб. на дофинансирование программы льготного кредитования аграриев с целью сохранения льготной процентной ставки по ранее выданным инвестиционным и краткосрочным кредитам на производство и переработку сельхозпродукции. Ранее на это уже направили 2 млрд руб.



В конце прошлого года также были определены новые направления, на которые могут быть использованы льготные кредиты. Среди них покупка и ремонт сельхозтехники и оборудования, строительство, реконструкция и модернизация предприятий, уплата страховых взносов.



Продолжает быть актуальным направлением государственной политики и процесс цифровой трансформации АПК. В 2024 году в рамках федерального бюджета на цифровую модернизацию агропрома было предусмотрено свыше 3 млрд руб. Эти средства предназначены для внедрения инновационных технологий, автоматизации процессов и повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Многие российские фермеры уже начинают активно осваивать современные технологии, внедряя беспилотники для мониторинга состояния посевов и управления сельским хозяйством. Использование цифровых решений позволяет оптимизировать производственные процессы, снижать риски потерь урожая и повышать качество продукции.



В 2026 году вырастет поддержка мероприятий по повышению технологического уровня производства (нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»). На нее направят 14,9 млрд руб. против 8,6 млрд в 2025-м. Также в бюджете на 2026-2028 годы заложено увеличение финансовой поддержки программ подготовки кадров («Кадры в АПК») — 10,5 млрд руб. А на проект «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике» предусмотрено 7,3 млрд руб. против 6,1 млрд в этом году. Кроме того, более 6,7 млрд руб. будет выделено на новый федеральный проект «Развитие малого агробизнеса».







Причины уменьшения финансирования

Корректировка объемов государственной поддержки агропромышленного комплекса обусловлена несколькими ключевыми факторами. В первую очередь после резкого увеличения объема финансирования до рекордных уровней в 2023—2024 годах дальнейший рост в абсолютных цифрах становится затруднительным. Даже незначительное снижение может восприниматься как «сворачивание» помощи из-за эффекта высокой базы. В указанные годы основное внимание было сосредоточено на экстренных мерах, направленных на импортозамещение и налаживание логистики в условиях санкций. Тем не менее абсолютные суммы остаются на высоком уровне, и государство продолжает придерживаться стратегии поддержки отрасли.



Другим важным аспектом являются объективные бюджетные ограничения. В условиях дефицита бюджета Минсельхоз вынужден пересмотреть подходы к оказанию поддержки агросектора.



В июле министерство подготовило новые правила предоставления и распределения субсидий для поддержки приоритетных направлений АПК в регионах в рамках Госпрограммы АПК. Основная цель изменений, которые должны вступить в силу с 1 января 2026 года, заключается в усилении контроля расходов и повышении эффективности использования бюджетных средств при сохранении системной поддержки отрасли. Например, в сфере элитного семеноводства планируется предоставлять государственную поддержку только для производства семян сельскохозяйственных культур, выведенных отечественными селекционерами. В отношении животноводства документ предлагает установить обязательным условием для получения государственных денег наличие документального подтверждения достижения целей программы, включая внесение данных о маркировке и учете животных. Подобные меры позволяют сфокусировать расходы и обеспечить более адресную поддержку.



Министр финансов России Антон Силуанов и представители Центрального банка регулярно подчеркивают необходимость строгого контроля государственных расходов, чтобы стабилизировать макроэкономическую ситуацию и нормализовать бюджетную политику. Среди прочего это означает, что дополнительное социальное обеспечение граждан должно компенсироваться ограничениями по другим направлениям расходов, включая и сферу поддержки АПК.



Кроме того, изменение структуры источников финансирования влияет на возможности оказания помощи. Ранее значительные объемы поддержки финансировались за счет поступлений от экспортных пошлин, главным образом на зерновые культуры и масла. Однако, как следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2026-й и плановый период 2027—2028 годов, потенциальные доходы от плавающих экспортных пошлин на зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза) в этом году оцениваются на уровне 76,43 млрд руб., хотя изначально предполагалось собрать почти 138,8 млрд. Доходы сократились из-за мировых цен и снижения вывоза, что вынуждает государство пересматривать свои финансовые стратегии. Для оптимизации использования денег государство сосредотачивается на ключевых направлениях, таких как селекция и генетика, производство молочной и мясной продукции, а также страхование агропредприятий.



Вклад невелик Несмотря на значимость субсидий, они не играют ключевой роли в покрытии производственных издержек предприятий. Согласно оценкам Минсельхоза на 2023 год, доля прямого государственного финансирования в общих затратах производителей минимальна и достигала лишь около 3%. Даже в наиболее чувствительных сегментах, таких как молочная отрасль, субсидии покрывают лишь незначительную долю расходов, составляя всего 8-11% общего объема затрат.

Чего ждать бизнесу

Переориентация государственной поддержки подразумевает переход от простого увеличения финансовых вливаний к качественным преобразованиям в аграрном секторе. Вместо масштабного расширения финансирования вводятся более целенаправленные механизмы поддержки, ориентированные на специфические потребности отдельных хозяйств. Меры, такие как льготное кредитование и инвестиционные субсидии, по-прежнему играют важную роль, однако традиционная форма прямой поддержки аграриев становится более целевой и дифференцированной



Одним из главных вопросов остается низкая рентабельность сельского хозяйства в целом. Если в 2022 году показатель составлял 20,3%, то к 2023-м он упал до 18,9 %, а к 2025 году ожидаемое значение находится уже на уровне 14,8 %. Особенно тяжело приходится южным регионам России, где доля прибыльных хозяйств снизилась с 80,5 до 67,5 %.



Среди основных барьеров отмечается быстрый рост стоимости техники вследствие увеличения утилизационного сбора. Продажи агромашин заметно снизились, а производители сталкиваются с серьезным повышением издержек, связанным с подорожанием оборудования на 25-30 % за последний год.







Еще одним серьезным препятствием являются экспортные пошлины, которые устанавливаются исходя из формулы расчета: 70 % от разницы между базовыми и индикативными ценами. По оценке Российского зернового союза, еще в 2023 году потери аграриев от механизма формирования пошлин достигли 1 трлн руб. Проблема кроется в методологии расчета данных сборов, приводящей к потере значительной доли дохода производителями.



Дополнительно негативное влияние оказывает высокая ключевая ставка Центробанка, создающая рискованные условия для инвестиций, а также недостаточный доступ к качественным семенам и племенному материалу. Представители агробизнеса неоднократно обращали внимание, что существует потребность в корректировке регуляторной среды с учетом текущих реалий отрасли.



Прогноз на ближайшие годы предполагает стабилизацию объемов финансирования на уровне 500-560 млрд руб. в год с усилением адресности мер поддержки: приоритет получат проекты по импортозамещению, технологическому развитию (селекция, цифровизация) и расширению экспорта.



Помимо этого, на условия работы бизнеса продолжит оказывать влияние динамичное изменение регуляторной среды. Весной 2025 года был принят целый ряд важных законов. Среди них — регулирование перевода сельхозземель в другие категории, введение маркировки для органической продукции, а также упрощение процедуры регистрации испытаний пестицидов и агрохимикатов.



На ближайшую перспективу в фокусе десять приоритетных проектов, среди которых дальнейшее регулирование агрохимикатов и пестицидов, уточнение работы саморегулируемых организаций племенных хозяйств, рыболовство. Кроме того, регуляторы обсуждают сокращение квот на импорт семян из недружественных стран, что несет риски для бизнеса и возможности для ряда российских селекционеров.



Среди проблем для сельхозпроизводителей в ближайшей перспективе стоит выделить высокую неопределенность в бюджетировании, изменения требований к получению субсидий, экспортные пошлины, которые съедают значительную часть прибыли, а также рост цен на технику и средства производства. На фоне постепенного снижения прямой финансовой поддержки государство все больше ориентируется на стратегические цели — полную локализацию деятельности, развитие отечественных технологий, селекции и цифровизации. Это смещает акценты в сторону проектов, способных доказать свою значимость для национальных приоритетов. В такой ситуации значение GR-работы стремительно возрастает: от способности компании выстроить тесный и конструктивный диалог с регулятором, отстаивать свои интересы и участвовать в формировании правил игры напрямую зависит устойчивость бизнеса в новых условиях. Таким образом, в ближайшие годы GR-функция в России станет еще более значимым инструментом управления рисками в АПК.

