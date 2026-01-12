Аграрии останутся на бобах. Рекордный урожай обвалил цены на горох, нут и другие культуры

Freepik.com

Валовой сбор зернобобовых культур в 2025 году оценивается в 7,5 млн т, что примерно на 40% больше, чем в 2024-м, и является абсолютным рекордом для России. Рост объемов произошел вследствие расширения посевов и хорошей урожайности в ряде регионов страны. Аграрии делали ставку на зернобобовые в надежде заработать, однако большое производство негативно сказалось на ценовой конъюнктуре. Усилилась конкуренция и на мировом рынке за счет высокого урожая в Канаде и Австралии. В результате переходящие российские запасы по итогам сезона окажутся значительными. Впрочем, горох, нут и чечевица могут долго храниться, поэтому сельхозпроизводители, которые не продали урожай с колес, могут дождаться и повышения его стоимости

Площади зернобобовых под урожай 2025 года увеличились на 200 тыс. га (или на 5,6%) по сравнению с показателем 2024-го, следует из данных Росстата (весенний учет). Валовой же сбор, согласно предварительной оценке Минсельхоза, вырастет не менее чем на 35%, до 7,3 млн т, и станет рекордным.

Эксперты оценивали производство еще выше. Так, аналитическая компания «ПроЗерно» в ноябре прогнозировала, что намолот зернобобовых культур составит 7,53 млн т (на 40% больше, чем в предыдущем году), включая 5,45 млн т гороха. В декабре оценка была дополнительно увеличена: по всем зернобобовым — до 7,7-7,8 млн т (+43% к показателю за 2024 год), по гороху — до 5,6 млн т. Кроме того, может быть намолочено около 900 тыс. т нута и 800 тыс. т чечевицы, рассказывал тогда гендиректор компании Владимир Петриченко.

Согласно прогнозу «Русагротранса», урожай зернобобовых может достигнуть и вовсе 8,2 млн т против 5,4 млн т в 2024-м.

Погода помогла