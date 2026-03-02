Агрокадры будущего. Окажутся ли агроклассы эффективным инструментом для привлечения молодых специалистов в АПК

Решение готовить новые кадры для современного высокотехнологичного сельского хозяйства со школьной скамьи законодательно закрепили в 2025 году, когда с 1 сентября в российских школах появился новый, агротехнический профиль обучения. В рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» до 2030 года планируется создать 18 тыс. агроклассов, на что выделят порядка 30 млрд руб. Эксперты отмечают, что данная программа нацелена на перспективу и ее результаты можно будет увидеть не сегодня и даже не завтра, но работать на будущее необходимо уже сейчас. Впрочем, многое будет зависеть не только от качества подготовки кадров, их ориентированности на работу в секторе, вовлеченности сельхозпредприятий в программу, но и от того, насколько условия жизни на селе через несколько лет будут соответствовать запросам молодого, перспективного специалиста

Агроклассы — часть федеральной программы «Кадры в АПК», которая входит в национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Одна из ее задач — не просто преодолеть кадровый дефицит в агропромышленной отрасли, а подготовить высокопрофессиональных специалистов, которые смогут работать в перспективных современных направлениях, таких как генетика, селекция, биотехнологии, будут на «ты» с современной техникой и оборудованием.

По информации Минсельхоза, 1 сентября 2025 года в стране открылось более 600 агротехклассов для 12 тыс. учеников. В развитие данного направления до 2027 года власти планировали направить 28,1 млрд руб., из которых около 7,4 млрд были распределены на 2025-й. Однако в сентябре правительство выделило еще более 1,3 млрд руб. 24 регионам, которые заявили о необходимости в дополнительных средствах. Согласно планам министерства, к 2030 году по всей стране должны заработать уже 18 тыс. агроклассов.

Персональная проблема

О проблеме с кадрами в АПК говорят уже не первый год. Кадровые агентства сообщают, что в дефиците практически все аграрные специальности — от неквалифицированного персонала до руководителей. Крайне востребованы инженеры различных специальностей, зоотехники, ветеринарные врачи, механизаторы. С недавних пор вырос спрос на трактористов-механизаторов, которым работодатели готовы предлагать релокацию и хорошие условия найма.