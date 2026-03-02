Ускользающая маржа свеклосахарного производства. Доходность в секторе в сезоне 2025/26 опустилась

Сахарная свекла долгое время оставалась самой рентабельной культурой — при высоких вложениях на гектар ее производство приносило предприятиям хорошую прибыль. В текущем сельхозгоду цены приемки выращенной продукции заметно снизились, что привело не просто к падению прибыли, но в некоторых случаях даже к убыткам. В то же время производство сахара вновь ожидается высоким — около 6,5 млн т, а это значит, что надежды на улучшение финансовых показателей в ближайшем будущем невелики. Поддержать рынок мог бы более активный экспорт, но конъюнктура пока сдерживает отгрузки

В 2025 году посевы сахарной свеклы, по данным Росстата на конец декабря, превысили 1,2 млн га. Это рекордный показатель за последние 14 лет, отмечает эксперт по рынку сахара подведомственного Минсельхозу «Центра Агроаналитики» Олеся Афанасьева. Рост площади к уровню 2024-го оценивается в 2,7%. Увеличение производственного потенциала по большей части приходилось на сельскохозяйственные организации, уточняет она.



Несмотря на такие посевы свеклы, обновить рекорд по урожаю не удалось. Минсельхоз предварительно оценивает валовой сбор данной агрокультуры в 48,1 млн т, продолжает эксперт. Это выше значения 2024-го в 45,1 млн т, но меньше показателей рекордных 2016, 2017, 2019 и 2023 годов, когда производство корнеплода в хозяйствах всех категорий превышало 50 млн т. Урожай 2025-го получился примерно на уровне 2022 года — тогда было собрано 48,9 млн т свеклы, говорит Афанасьева. Она также добавляет, что окончательные итоги сбора будут подведены уже в марте, обычно они оказываются выше предварительных расчетов.



Оценки Института конъюнктуры аграрного рынка немного ниже. «Сахарная свекла в сезоне 2025/26 была убрана с площади 1165,9 тыс. га против 1153,6 тыс. га годом ранее, валовой сбор составил 47,5 млн т против 44,2 млн т, а средняя урожайность — 407,2 ц/га против 383,2 ц/га соответственно», — информирует ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Сбор урожая в большинстве регионов России начался в среднем на несколько суток раньше, чем в 2024-м, дополняет он.



В топ-10 производителей сахарной свеклы в текущем сезоне вошли Краснодарский край, Тамбовская, Воронежская, Липецкая, Курская, Орловская, Белгородская области, а также ряд субъектов Поволжья — Пензенская область, республики Татарстан и Башкортостан, перечисляет Афанасьева. На их долю пришлось более 80% урожая культуры в 2025 году, подсчитал «Центр Агроаналитики». «Во всех субъектах, кроме ряда регионов Юга, уборочная в прошлом году прошла на уровне средних значений, — комментирует эксперт организации. — В итоге урожайность сахарной свеклы в 2025 году оказалась выше показателей 2024-го во всех свеклосеющих округах России, за исключением Южного».



Региональные показатели

В сезоне 2025/26 во всех макрорегионах, кроме Юга, отмечалось увеличение урожайности. Наибольшая прибавка отмечалась в Центральном Черноземье и на Алтае — 13,3% и 12,9% соответственно, что положительно сказалось и на общем производстве: в ЦЧР сбор сахарной свеклы составил 30,6 млн т (почти на 4,8 млн т больше, чем годом ранее), а в Алтайском крае — 1,4 млн т (+128 тыс. т), сообщает Иванов. В Поволжье урожайность выросла на 5,4%, однако урожай агрокультуры снизился относительно предыдущего года — за счет уменьшения под ней площадей на 13,9%, обращает внимание эксперт.



Опрошенные «Агроинвестором» аграрии в основном говорят об увеличении производственных показателей. Так, в хозяйствах ГК «ЭкоНива», которая выращивает сладкий корень в Курской и Воронежской областях, урожай по итогам 2025 года вырос на 11% и составил 343 тыс. т.



ГК «Продимекс», хозяйства которой расположены в том числе в Центральном федеральном округе, в текущем сельхозгоду собрала почти 6,9 млн т сахарной свеклы, что более чем на 750 тыс. т больше, чем в 2024-м. Доля собственного сырья в переработке холдинга превысила 70%, площадь посевов свеклы относительно предыдущего сезона не изменилась. Уборка в текущем сезоне практически во всех регионах присутствия прошла в оптимальные сроки, делится генеральный директор группы компаний Виктор Алексахин.



В ГК «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области) урожайность корнеплода составила 480 ц/га в зачетном весе на заводе. «Это далеко не выдающийся показатель, который даже не дотягивает до планового в 550 ц/га, но несколько выше, чем годом ранее», — делится президент компании Сергей Оробинский. Снижение урожайности в последние два года он объясняет крайне неблагоприятными погодными условиями в весенний период, связанными с заморозками и пересевом свеклы на значительных площадях, а также недостатком продуктивных запасов влаги в глубоких слоях почвы.







В «Тамбовагропромхимии» уборка в этом сезоне была крайне сложной и затяжной. Если в 2024 году работы были завершены в начале октября, то в 2025-м — лишь к началу декабря, уточняет руководитель компании Валерий Солопов. «Последние 200 га дались особенно тяжело: из-за чрезмерной сырости техника тонула, вывозка урожая была сопряжена с колоссальными дополнительными затратами», — сетует он.



В ГК «Сюкден» (компания выращивает сладкий корень в Центре, Поволжье, а также на Юге) в 2025 году собрали порядка 4,8 млн т сахарной свеклы, что на 21% больше, чем годом ранее. Площади под агрокультурой для нужд сахарных заводов холдинга были увеличены на 6%. «На 3% выросли посевы по нашим агрофирмам и примерно на 8% — у сторонних поставщиков», — отмечает финансовый директор «Сюкдена» Глеб Тихомиров. Увеличение было связано с необходимостью и возможностью загрузки заводов, так как в прошлом году группа провела модернизацию Каменского сахарного завода, расширив мощность переработки на 200 тыс. т за сезон, до 1,15-1,25 млн т сырья в зависимости от дигестии. «В целом появилась потребность в большем количестве свеклы — как собственной, так и закупаемой у сторонних растениеводов», — поясняет топ-менеджер.



Особых проблем с уборкой в компании не было, несмотря на затяжные дожди осенью. «У нас достаточно техники для копки, так что успеваем проводить сбор в плановые сроки, — утверждает Тихомиров. — Есть даже незначительный запас по мощностям, поэтому мы помогаем с копкой сахарной свеклы нашим поставщикам — как в течение сезона планово, так и тем, кто не успевает выкопать корнеплод своими силами до морозов». Как правило, расчетная дата окончания уборки сахарной свеклы на полях «Сюкдена» — 30 октября.



В сельскохозяйственном холдинге «Агросила» (Республика Татарстан) в 2025 году площадь возделывания свеклы, согласно севообороту, составила почти 29,3 тыс. га, на 46 га больше, чем в 2024-м. Валовой сбор был 1,2 млн т, или 93% объема заготовки сырья в сезоне 2024/25, урожайность — 408 ц/га. В конце января в рамках производственной программы собственного сахарного завода компания продолжала вывоз сырья с полей агрофирм. «Уборка сахарной свеклы проходила в штатном режиме, сельхозтехникой для этого мы обеспечены, — рассказывает представитель холдинга. — Копка агрокультуры началась 18 августа, а завершилась 8 декабря 2025-го». Он признает, что некоторые сложности с уборкой и перевозкой свеклы все-таки были: работе мешали обильные проливные дожди. В результате сахаристость корнеплода получилась в среднем на 1-2% ниже, чем годом ранее, а общая загрязненность выросла на 1%.



Начало посевного сезона на юге России в прошлом году повторило ситуацию 2024-го, когда аграрии вышли на ранний сев сахарной свеклы, однако из-за возвратных морозов были вынуждены пересеять часть площадей, вспоминает Афанасьева. Негативно влияли на выход продукции в макрорегионе и засушливые погодные условия в течение вегетационного периода.







Краснодарский край в этом сезоне начал уборку сахарной свеклы 26 июля — на день раньше, чем в 2024-м, рассказывает Иванов. Это ранний срок, ставший обычным в последние 15 лет. Первый сахар 2025/26 был выдан 28 июля, добавляет он.



Площади под агрокультурой в целом на Юге относительно прошлого сезона выросли и составили 298,1 тыс. га против 284,1 тыс. га соответственно, однако валовой сбор снизился до 8,7 млн т с 9,5 млн т в 2024-м. Урожайность сахарной свеклы опустилась до 298,5 ц/га против 336 ц/га годом ранее, информирует ИКАР.



В ГК «Прогресс Агро», посевы которой находятся в Краснодарском крае, с 17,3 тыс. га было собрано 639 тыс. т свеклы. Этот показатель на 30% выше прошлогоднего, уточняет главный агроном группы Александр Ендовицкий. «Мы также на треть увеличили площадь посевов сахарной свеклы за счет покупки новых активов, при этом структура портфеля культур не поменялась, — делится он. — Из-за логистики только 498 тыс. т сахарной свеклы было направлено на собственный сахарный завод компании, что составило более 64% всего объема переработанной свеклы».



Сезон выдался непростым, признает специалист. Засушливое лето отразилось на технологических параметрах корнеплодов, и качество сырья не всегда соответствовало ожиданиям переработчиков. Уборка по сравнению с прошлым годом затянулась и закончилась в начале декабря. Причиной этого стал дождливый октябрь, в котором уборочные комбайны выходили в поле всего пять дней, поясняет Ендовицкий. В обычные же годы в октябре примерно 10 дождливых дней, а все остальное время идет уборка. «При этом сахаристость свеклы получилась рекордно высокой: в начале сезона она превышала 17%, а в августе и сентябре доходила до 21%», — рассказывает он. Таких показателей в Краснодарском крае не фиксировали за всю историю выращивания технической сахарной свеклы, подчеркивает главный агроном.



Переработка местами шла рекордными темпами

Производство сахара в этом сельхозгоду началось раньше, чем в предыдущем, а выпуск сахара в августе и сентябре был выше, чем в эти же месяцы в 2024/25-м. В августе выработка продукта и вовсе была рекордной — производство составило 586 тыс. т, превзойдя исторический максимум 2019-го в 546 тыс. т. В сентябре производство сахара составило 1,46 млн т, что на лишь 100 тыс. т меньше рекорда 2019 года, утверждает Евгений Иванов.



На середину января переработку сахарной свеклы в России продолжали 23 сахарных завода, говорит Афанасьева, ссылаясь на данные Союзроссахара. Для сравнения, в 2025-м на ту же дату работа шла на 16 заводах, уточняет эксперт. Объем суточного производства сахара составляет 15,5 тыс. т, что на 27% больше показателя 2025 года в это же время. С начала сезона по 12 января в России было переработано 42 млн т свеклы — плюс 7,7% к уровню прошлого сельхозгода. В начале февраля осваивать сырье продолжали 10 сахарных заводов. И с учетом имеющихся запасов корнеплодов ожидалось, что переработка продлится до марта. Далее предприятия продолжат выработку сахара из свекловичного сиропа и мелассы, говорит Афанасьева. Общий объем производства свекловичного сахара в России по итогам сезона 2025/26 составит не менее 6,4 млн т, что ориентировочно на 100 тыс. т выше прошлогодних показателей, прогнозирует «Центр Агроаналитики». Оценка ИКАР — 6,5 млн т сахара, на 1,9% больше, чем годом ранее.



По мнению Иванова, этот сельхозгод был идеальным для отрасли с точки зрения снижения потерь веса и сахара, но не с точки зрения сроков работы. «Очень хорошо, когда заводы работают без остановок всю осень — начинают переработку не позднее первой декады сентября и заканчивают не ранее начала декабря, — акцентирует внимание эксперт. — Но таких сезонов еще не было: обычно отечественные предприятия уже в ноябре завершают переработку (на Юге), а некоторые северные заводы запускаются лишь к концу сентября». В этом сезоне, по информации ИКАР, самый поздний запуск был 28 сентября — у Льговского сахарного завода.



Отгрузки на экспорт С учетом стоимости хранения и финансирования в большинстве случаев за последние 15 лет в России производителям свеклы и сахара было выгодно не «сидеть» на сахаре долгие месяцы-годы, а заметную его часть продавать на внутренний и внешние рынки и отгружать сразу же с момента производства, обращает внимание Евгений Иванов из ИКАР. По информации Института, в августе — ноябре 2025-го вывоз сахара был выше, чем в аналогичные месяцы годом ранее. Отгрузки продукта (включая сырец) на внешние рынки по железной дороге в августе сезона 2025/26 составили 34,7 тыс. т против 34,3 тыс. т в тот же период годом ранее, в сентябре — 69,5 тыс. т против 46,3 тыс. т, в октябре — 101,5 тыс. т против 88,6 тыс. т, в ноябре — 118,7 тыс. т против 114,3 тыс. т соответственно. А вот в декабре отгрузки снизились относительно того же месяца 2024-го до 111,4 тыс. т против 126,8 тыс. т. В январе поставки были еще ниже — 67,9 тыс. т против 103,6 тыс. т годом ранее, сообщает эксперт.

Сахарный завод «Свобода», который входит в структуру ГК «Прогресс Агро», в 2025/26 сельхозгоду произвел 127 тыс. т сахара, что на 24% выше предыдущего показателя. Переработку свеклы предприятие закончило в первых числах декабря. По сравнению с прошлым сезоном это более поздний срок для предприятия. Более длительная, чем сезоном ранее, переработка связана напрямую со сроками уборочной кампании, объясняет директор завода Борис Собакарь. «Мы перерабатываем до тех пор, пока с наших полей поступает сахарная свекла», — говорит он.



Наращивать производство сахара и делать его все более эффективным «Свободе» позволяет в том числе постоянная модернизация мощностей. «Ежегодно мы направляем на эти цели в среднем более 100 млн руб., — делится Собакарь. — В этом сельхозгоду самым значимым проектом стало строительство паточных баков на 10 тыс. т для хранения мелассы. Данное решение позволит нам экономить до 40 млн руб. в год за счет снижения транспортных и утилизационных расходов». Кроме того, на предприятии полностью установлен и запущен новый вакуум-аппарат с современной системой автоматизации, который повысил энергоэффективность и точность технологических процессов. Общая сумма вложений в 2025 году превысила 200 млн руб., уточняет руководитель.



В сезоне 2024/25 доля собственного сырья в переработке сахарных заводов группы «Сюкден» была около 52%, а покупного — 48%. В текущем сельхозгоду доли выровнялись и составили 50 на 50%, рассказывает Тихомиров. Компания также регулярно проводит обновление и расширение мощностей, при этом в последние годы сталкивается с дефицитом сырья для переработки. Так, в Краснодарском крае еще к сезону 2024/25 холдинг провел модернизацию Тбилисского сахарного завода. Суточная мощность предприятия увеличилась до 5,5-6 тыс. т. Однако из-за низкого качества сырья в том сельхозгоду загрузка предприятия не превысила 5,2 тыс. т в сутки, а в 2025-м и вовсе опустилась до 4,5 тыс. т. «С такими проблемами столкнулись все заводы Юга, — утверждает топ-менеджер. — Из-за засухи и низкой урожайности в прошлом сезоне в этом мы решили подстраховаться и увеличили покупку сахарной свеклы у сторонних поставщиков, но, к сожалению, это нас не спасло, так как урожайность культуры на Юге в 2025-м была еще меньше, чем годом ранее. И хотя в пересчете на площади мы закупили у сторонних поставщиков больше сырья, физический объем поставки остался на уровне 2024/25-го».



Кубанский завод в этом сезоне в принципе стал для группы отдельной проблемой, признается Тихомиров. «Помимо засухи практически с начала сезона и, как следствие, низкой урожайности, были в регионе серьезные проблемы с гнилью корнеплодов, — говорит он. — И хотя дигестия была высокой, процент извлечения сахара и его выход с тонны переработанной свеклы получились низкими». Из-за проблем с качеством сырья на предприятии не только снизился объем переработки — как суточной, так и по сезону в целом, — но и растянулся период работы, что привело к убыткам от производства. Остановился Тбилисский сахарный завод в середине ноября — это на месяц раньше, чем обычно.



Ситуация с семенами все еще напряженная Сев сахарной свеклы в новом сельхозгоду неразрывно связан с вопросом увеличения обеспеченности отечественными семенами этой культуры, отмечает Олеся Афанасьева из «Центра Агроаналитики». Согласно данным Минсельхоза России, обеспеченность семенами свеклы российской селекции по итогам 2025 года должна была достигнуть 20%, тогда как в 2024-м этот показатель составлял порядка 8%, а несколько лет назад — 2%».



Между тем бо́льшая часть производителей сладкого корнеплода все еще предпочитает использовать импортные гибриды. По мнению Глеба Тихомирова из «Сюкдена», немаловажным фактором по решению со стороны мелких хозяйств сеять или не сеять сахарную свеклу являются сроки поставки семян из-за рубежа. Так, специалисты холдинга в январе все еще не знали, когда получат посевной материал на свои склады для обеспечения ими сторонних поставщиков под сев в апреле.



В прошлом году компания уже столкнулась со сложностями в части поступления семян. Из-за задержки «Сюкдену» пришлось начинать сев материалом российской селекции, остатками страхового фонда с предыдущего года и тем, что успели завезти, без учета рекомендаций по периоду вегетации высеваемых гибридов. «Сеяли, что было в наличии на складах, а, например, хозяйствам Краснодарского края и вовсе пришлось подвозить семена практически к сеялкам в поле, — делится Тихомиров. — И вопрос был не только в своевременной поставке: нужно соблюсти документооборот во ФГИС “Семеноводство”, выдержать карантин, который длится от 7 до 10 дней, в целом процесс получения семян стал гораздо сложнее».



У «Агросилы» в прошлом году с закупкой семян сахарной свеклы сложностей не было, весь запланированный объем был получен в срок, утверждает представитель компании. По сев 2026-го в конце января холдинг уже получил коммерческие предложения от части поставщиков. «Необходимые объемы имеются, ведутся переговоры для заключения договоров купли-продажи», — отмечал тогда собеседник.

Мощности Елецкого сахарного завода (Липецкая область), входящего в ГК «Сюкден», тоже позволяют осваивать больше сырья, чем ее традиционно перерабатывает предприятие. «В данном регионе у нас часто не хватает свеклы, не можем ее закупить, — сетует Тихомиров. — Конкуренция в этой локации высока, а желающих сеять сладкую культуру мало». В сезоне 2025/26 холдинг незначительно увеличил собственные посевы и все-таки нашел возможность купить больше сырья у сторонних поставщиков. Этого было достаточно для полной загрузки: предприятие переработало 1,4 млн т свеклы.



Каменский сахарный завод «Сюкдена», расположенный в Пензенской области, закончил переработку в начале февраля, тогда как годом ранее он делал это до середины января. «Предприятие работало в экстремальных условиях низких температур, но урожай в наших поволжских хозяйствах в текущем сезоне рекордный, — акцентирует внимание топ-менеджер. — Мы готовились к такой длительной переработке: свекла в полях была укрыта специальным материалом, а затем и природа “укрыла” ее снегом, поэтому кагаты практически не промерзли. И хотя перерабатывали сырье с потерями, без подготовки они при сложившемся урожае могли быть и существеннее».



Качеством сахарной свеклы, выращенной в Центре и Поволжье, в «Сюкдене» не очень довольны. «Нам, как и всем остальным переработчикам корнеплода, нужен сахар, а дигестия в этих регионах в текущем сезоне была на 1,5-2% ниже, чем в предыдущие три года, — сообщает Тихомиров. — Как следствие, выход сахара с переработанной тонны ниже, чем хотелось бы». Так, например, Елецкий сахарный завод сырья освоил на 200 тыс. т свеклы больше, чем в 2024-м, а сахара получил практически на уровне прошлого года. Схожая ситуация и на Добринском сахарном заводе, который также находится в Липецкой области. Эти предприятия закончили переработку в первой декаде января, что позже плановых сроков. Но учитывая, что первые заморозки, которые повлияли на качество перерабатываемого сырья, были во второй декаде декабря, компания доработала сельхозгод практически на кондиционной свекле, хотя и немного потеряла в последние недели на выходе сахара.



Заводы ГК «Продимекс» в сезоне 2025/26 суммарно произвели 1,35 млн т сахара (годом ранее — 1,27 млн т), переработав почти 9,5 млн т свеклы (в 2024-м — 8,3 млн т). Переработка на предприятиях группы закончилась раньше, чем в прошлом сезоне, — в третьей декаде января. Последним из предприятий, входящих в состав холдинга, остановился Золотухинский сахарный завод, расположенный в Курской области. «Отчасти раннее окончание переработки объясняется ранними пусками заводов», — отмечает Алексахин.







В «Агросиле» в 2025 году основной акцент был сделан на поддержание работоспособности оборудования и выполнение производственной программы. Общая сумма инвестиционных вложений прошлого года по направлению растениеводства — 130 млн руб. По ожиданиям представителей компании на конец января, производство сахара холдингом в текущем сезоне должно было остаться на уровне предыдущего показателя и составить 138 тыс. т. Доля собственного сырья в общем объеме переработки завода «Заинский сахар» (входит в «Агросилу») составляет 95%. Переработку предприятие должно было завершить во второй половине февраля — в сроки, аналогичные предыдущему сезону, делился в конце января представитель компании.



Цены совсем не сладкие…

Стоимость приемки сахарной свеклы в текущем сельхозгоду была существенно ниже, чем в 2024/25-м, утверждает Валерий Солопов. «Выручка с тонны упала примерно на 1,5 тыс. руб., — делится он. — Сам процесс приемки и отгрузки на завод также был осложнен: из-за массовой поставки сырья со всех хозяйств действовали серьезные лимиты на сдачу, что растянуло процесс». В итоге вывоз урожая с полей «Тамбовагропромхимии» удалось полностью завершить только в двадцатых числах ноября.



Полученная ГК «Агротех-Гарант» урожайность сахарной свеклы (480 ц/га) при средней закупочной цене на нее в текущем сезоне на уровне менее 3,7 тыс. руб./т (без НДС, годом ранее — более 5,1 тыс. руб.) никак не покрывает понесенных затрат на возделывание культуры, утверждает Александр Оробинский. Снижение стоимости он объясняет конъюнктурой рынка сахара и низкой дигестией свеклы. В то же время затраты на гектар по данной агрокультуре значительно выросли — со 158 тыс. руб. годом ранее до 206 тыс. руб. в 2025-м. Главные факторы такого повышения расходов — существенное удорожание стоимости минеральных удобрений, семян, перевозки и оплаты труда. «Так, ввиду отказа компании “Русагро” в заключении контракта на приемку свеклы с согласованных площадей возделывания в зоне традиционного ее выращивания мы вынуждены были перемещать корнеплод для сдачи на другие заводы на расстояние 230-250 км, — рассказывает руководитель. — В целом убыток на свекле в этом сезоне по группе хозяйств составит более 20 тыс. руб./га, или 276 млн руб. в совокупности».







Иванов напоминает, что в ноябре 2019-го оптовая цена сахара с НДС снижалась до 18 руб./кг, что навсегда привело к закрытию семи сахарных заводов, сокращению посевов агрокультуры в 2020-м на 366 тыс. га относительно предыдущего года, а также резкому падению инвестиций в свеклосахарную и смежные отрасли (семена, СЗР, техника, удобрения, логистика). Как результат — существенное технологическое снижение по всем звеньям, акцентирует внимание он.



Борис Собакарь в начале января тоже называл ценовую ситуацию на рынке сахара непростой — его стоимость тогда опустилась ниже 50 руб./кг. «Это результат перепроизводства: при ожидаемом объеме выпуска около 6,8 млн т сахара-песка внутреннее потребление его составляет примерно 5,7 млн т», — поясняет он. В таких условиях, считает топ-менеджер, особенно важно, чтобы государство поддержало отрасль, в том числе через выделение экспортных квот. Это позволит стабилизировать рынок и сохранить устойчивость предприятий, которые обеспечивают страну отечественным сахаром.



Цены на сахар не устраивают и специалистов «Сюкдена», в компании надеются на их значительный рост. «Сахар мы производим на 50% из собственного сырья, следовательно, этот сельхозгод для нас не совсем благоприятный по прибыли от выращивания корнеплода, — признается Глеб Тихомиров. — Мы потеряли в доходности относительно предыдущих сезонов, при этом затраты растут: нам нужно обновлять парк техники, проводить ремонты тракторов, комбайнов и сельхозинвентаря, закупать семена, удобрения, СЗР, топливо, платить зарплату и налоги». По оценке топ-менеджера, в сезоне 2025/26 сельхозпроизводитель в среднем заработал на 30-40 тыс. руб./га меньше, чем в предыдущем сельхозгоду. А это значит, что хозяйства с урожайностью ниже средней или попавшие под пересев из-за возвратных заморозков весной, скорее всего, ушли в убытки.







Тихомиров не исключает, что если подобная ситуация повторится и в следующем сезоне, то пережить его без заметного урезания расходов даже самому холдингу будет финансово сложно. Что касается сторонних производителей, то они при такой цене на корнеплод будут или сокращать площади под ним, или вовсе отказываться от выращивания. С учетом того, что «Сюкден» примерно половину сырья закупает у независимых хозяйств, это станет дополнительным риском. Такой опыт компания уже пережила в сезоне 2019/20, после чего в 2020 году по сторонним свеклосдатчикам группа потеряла от 20 до 30% посевных площадей в зависимости от завода.



…а перспективы неясные

Сохранение посевов сахарной свеклы на уровне 1,2 млн га стало бы хорошим залогом для реализации возрастающего потенциала страны на внешних рынках, считает Олеся Афанасьева, — экспорт российского сахара в последние годы только укреплялся. «Однако конъюнктура рынка не формирует благоприятных тенденций для увеличения отечественного сахарного производства», — предупреждает она. Так, мировые цены очередной год подряд снижаются: по оценке ФАО, средний индекс цен на сахар в 2025 году достиг самого низкого значения с 2020-го и оказался на 17% ниже показателя 2024-го. Кроме того, в сезоне 2025/26 (октябрь — сентябрь) снова прогнозируется профицит мирового баланса сахара за счет увеличения выпуска продукта в Бразилии, Индии и Таиланде, добавляет эксперт. Таким образом, с учетом анализа работы отрасли за 15 лет в 2026 году существует возможность корректировки некоторыми субъектами площадей под свеклой, полагает Афанасьева. Для сохранения отраслевых показателей аграриям регионов могут потребоваться стимулирующие меры.



В «Прогресс Агро» под урожай 2026-го площади сахарной свеклы увеличивать не будут — они останутся на уровне 2025-го. Не планируется расширения посевов и в «Продимекс».



Специалисты «Сюкдена» по хозяйствам Липецкой области и Поволжья тоже хотели бы остаться на уровне 2025-го — и по площади, и по объему сбора, и по урожайности, — но с более высокой дигестией и, соответственно, выходом сахара. «Что касается Краснодарского края, то мы надеемся, что на третий год не повторится “провал” по урожайности двух предыдущих сезонов», — отмечает Глеб Тихомиров. Увеличить площади свеклы агрофирмам холдинга не позволяет севооборот. В компании он сейчас четырехпольный, и переход на трехпольную структуру сева может сработать только одну ротацию, а дальше — вылиться в значительное снижение сбора с гектара, болезни, засоренность посевов дикой свеклой (цветухой) и низкое качество агрокультуры, предупреждает топ-менеджер.







По сторонним хозяйствам — поставщикам сырья «Сюкден» уже сталкивается с отказом от возделывания сахарной свеклы. В основном заниматься ею перестают мелкие предприятия. «Чем меньше компания, тем ниже ее материальные возможности и запас прочности», — поясняет Тихомиров. По его данным, затраты на гектар сахарной свеклы сопоставимы с объемом вложений в выращивание 3 га подсолнечника. «С учетом хороших цен на семечку неудивительно, что хозяйства делают выбор в пользу этой масличной, а также рапса и сои», — дополняет руководитель.



«Тамбовагропромхимия», несмотря на первоначальное намерение увеличить площади сахарной свеклы до 1 тыс. га, скорее всего, останется на уровне 2025-го — 800 га, делится планами Солопов. И это притом что пять лет назад компания отводила под эту позицию около 3 тыс. га. «Решение не расширять посевы связано не с отказом от агрокультуры в принципе, а именно с низкой экономической эффективностью и высокими рисками текущего сезона», — объясняет руководитель.



Постепенно сокращают площади и в «Агротех-Гаранте». Так, в 2024 году сахарная свекла была посеяна на 13,5 тыс. га, в 2025-м — на 12 тыс. га, а под урожай 2026-го культура, вероятно, разместится всего на 10,4 тыс. «Если бы у нас не было заключенных долгосрочных контрактов, мы бы сократили площади еще сильнее», — подчеркивает Оробинский.







А вот «Агросила» несколько нарастит посевы — по планам специалистов компании, они составят чуть более 29,9 тыс. га — на 641 га, или 2,2%, больше, чем годом ранее. Валовой сбор в холдинге планируют увеличить на 10% относительно 2025-го, причем не только за счет расширения площадей, но благодаря повышению урожайности на 8%, до 443 ц/га.



В сложившихся условиях для игроков свеклосахарного сектора возможны несколько стратегий, считает Евгений Иванов. Во-первых, не производить лишнюю свеклу и сахар, особенно со слишком высокой себестоимостью. «При нерастущем внутреннем потреблении, которое сейчас составляет порядка 5,65 млн т, и импорте в 0,3 млн т Россия относительно комфортно может экспортировать до 0,6-0,9 млн т сладкого продукта, — информирует эксперт. — Производство сахара с учетом переработки сиропа и мелассы должно быть не более 6,25 млн т, тогда всем участникам рынка будет относительно комфортно».

