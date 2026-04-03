Виноградник стал объектом энотуризма. Доля малого бизнеса в винодельческом производстве может увеличиться благодаря новым правилам

В конце прошлого года появился закон, который разрешает размещать небольшие винодельни и объекты сельского туризма непосредственно на виноградниках. Документ ориентирован в основном на малые и средние предприятия. По оценке экспертов, он интересен в большей степени «на перспективу», так как текущая экономическая ситуация не благоприятствует созданию новых производств, особенно с долгим сроком окупаемости. Участники бизнеса считают, что закон требует доработки, однако он важен как очередной этап в развитии энотуризма

Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года подписал закон, позволяющий размещать на виноградниках небольшие винодельни и объекты сельского туризма, в том числе гостиницы. Возводить объекты туризма можно на участках, где организовано или планируется организовать первичное виноделие. Однако не допускается размещение жилых домов и садовых построек. При этом строительство возможно при соблюдении ряда требований. Так, земельный участок должен быть включен в федеральный реестр виноградопригодных земель, а на его территории должны находиться виноградники, включенные в федеральный реестр виноградных насаждений. Площадь участка должна составлять не менее 5 га, а плотность виноградных насаждений — не менее 2222 кустов на гектар. Общая площадь застройки под винодельни и туристические объекты может достигать 0,5% площади виноградников, но не более 1 тыс. м². Здания не должны быть выше 15 м и трех этажей.

В Минсельхозе уверены, что новый закон открывает возможности для развития винного туризма в регионах. По данным ведомства, в России создано 18 виноградовинодельческих зон, каждая из которых обладает уникальными климатическими и почвенными условиями, позволяющими производить вина с разнообразными характеристиками. Общая площадь виноградников в стране превышает 110 тыс. га, а количество виноделен составляет порядка 300. Принятый документ способствует развитию энотуризма, создавая новые возможности для повышения качества туристических сервисов на сельских территориях и популяризации отечественного виноделия, считают в Минсельхозе.

Конкурентоспособная отрасль