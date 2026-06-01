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Ценовая динамика мясной отрасли. Снижение стоимости продукции тормозит развитие отрасли

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Большинство отрубов и видов мяса в этом году пока стоят меньше, чем годом ранее. Влияние оказывают сразу несколько факторов, главные из которых — сокращение спроса и увеличение объемов импорта куриного филе из Китая. Все это негативно отражается на финансовой устойчивости предприятий. Сезонное увеличение потребления может поддержать рынок. Пока же компаниям приходится лишь адаптироваться к ситуации и ужесточать контроль за расходами

По информации , потребительские цены на свинину и мясо кур в начале мая были все еще ниже, чем в январе 2026-го: 396 руб. и почти 229 руб. против 400,5 руб. и 237,4 руб. за килограмм соответственно. Хотя в оптовом звене наблюдалось их восстановление уже с марта. Впрочем, на разные части разделки отмечалась разная динамика, обращает внимание глава () Сергей Юшин. Например, по сравнению с концом апреля прошлого года свиная грудинка подешевела на 20%, а шея — казалось бы, востребованный товар в период шашлычного сезона, который как раз в это время начинается, — подорожала за год всего лишь на 3%, — рассказывает он. — Стоимость живых свиней и отдельных отрубов в конце прошлого — начале текущего года упала так сильно, что многие участники рынка были очень обеспокоены по поводу того, как они будут обслуживать свои кредиты». Что касается бройлера, то в опте по состоянию на начало мая в сравнении с показателем годом ранее филе и окорок подорожали на 4%, бедро — на 20%, а голень подешевела на 3%, добавляет эксперт.

В целом просели, но не на все

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Агроинвестор

«Агроинвестор»

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