Стабильный вывоз в условиях мировой нестабильности. По итогам сезона 2025/26 отгрузки зерна за рубеж могут превысить 60 млн т

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Спрос на российские зерновые культуры на глобальном рынке активизировался с начала весны. Это позволило экспортировать из страны больше продукции, чем предполагалось ранее. Оживление торговли может быть связано, с одной стороны, с геополитикой, с другой — с тем, что у России сложилась репутация стабильного поставщика, обеспечивающего контракты. На 2026/27 сельхозгод ожидания тоже позитивные: объемы вывоза зерна могут увеличиться, так же как и цены на него

По информации Минсельхоза, с начала сезона и по 25 мая Россия отгрузила на внешние рынки около 52 млн т зерна, а общий объем экспорта в 2025/26 сельхозгоду в министерстве тогда прогнозировали на уровне 60 млн т. Этот показатель выше, чем ожидалось ранее. Еще несколько месяцев назад ведомство говорило об общем вывозе зерновых в 54-55 млн т, включая 43-44 млн т пшеницы.

Больше, чем годом ранее

Оценки экспертов еще выше. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, экспорт зерновых и зернобобовых на конец мая (за почти 11 месяцев сезона) составил 59,7 млн т. Прогноз объема за 12 месяцев — свыше 62 млн т. Это больше, чем в предыдущем сезоне, уточняет гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

Согласно предварительным данным аналитического центра «Русагротранса», на начало июня вывоз пшеницы достиг 45 млн т. Прогноз на объем поставок за 12 месяцев 2025/26-го составляет около 47,7 млн т. Экспорт всего зерна и зернобобовых в завершившемся сезоне может составить 61,9 млн т против 53,36 млн т годом ранее, прогнозировали в начале лета аналитики. Обе цифры являются третьим результатом после рекордов 2022/23 и 2023/24 сельхозгодов.