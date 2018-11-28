Минсельхоз не будет субсидировать перевозки зерна в этом году

Минсельхоз не видит необходимости в субсидировании в этом году перевозок зерна из удаленных от портов регионов, прежде всего из Сибири и с Урала. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, решение не применять льготные тарифы принято «в связи с благоприятной конъюнктурой на рынке зерновых».



По данным аграрного ведомства, к 22 ноября средние цены на пшеницу 3-го класса в Центральном федеральном округе составляли 11450 руб./т (без НДС) против 8654 руб./т на аналогичную дату в 2017-м, 4-го класса — 10355 руб./т против 7029 руб. в 2017-м, 5-го класса — 9910 руб./т против 6099 руб./т в 2017-м. В Сибирском федеральном округе пшеница 4-го класса подорожала за год на 42% до 7318 руб./т, в Уральском — на 47% до 8650 руб./т. По данным Росстата, в октябре пшеница в среднем по стране продавалась по 9,6 тыс. руб./т, что на 47% выше уровня октября 2017-го, в том числе в Поволжье зафиксирован рост показателя на 52%, на Урале — на 31%, в Сибири — на 19%.



«Минсельхоз готов вернуться к вопросу установления льготных тарифов на перевозку зерна в 2019 году», — сообщило ведомство. В то же время министерство отмечает, что в среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейший рост цен на пшеницу и ячмень, в том числе в первой половине 2019 года.



Субсидии на перевозку зерна в направлении портов были введены в конце прошлого года после рекордного урожая, составившего 135,4 млн т. По постановлению правительства №1595 от 20 декабря 2017-го льгота действовала для 13 регионов Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Субсидии предоставлялись до 30 июня 2018 года, как сообщал Минсельхоз, за это время было согласовано к перевозке по льготному тарифу порядка 3,06 млн т зерна (44,3 тыс. вагонов) на общую сумму субсидий свыше 3 млрд руб. «После начала действия постановления цены на зерно в этих регионах, необоснованно до этого снижавшиеся, нормализовались», — в июле подвело итоги агроведомство.



1 марта президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости продления механизма субсидирования железнодорожных перевозок и на следующие зерновые сезоны. После этого Минсельхоз подготовил несколько вариантов изменений в постановление №1595, сначала предложив сделать субсидирование перевозок бессрочным и распространить механизм на интервенционное зерно и масличные агрокультуры. Изменения в проект постановления правительства были опубликованы на regulation. gov.ru в мае. В июне Минсельхоз опубликовал другой проект, в котором субсидии на перевозку предлагалось продлить до 30 июня 2019 года, а число регионов, их получающих, сократить с 13 до пяти. Согласно документу, в сезоне-2018/19 Минсельхоз рассчитывал просубсидировать перевозку 1,02 млн т зерна. В начале сентября появился еще один проект, по которому субсидирование перевозок предлагалось ввести до 31 декабря 2018-го.



Закупочные цены на рынке сейчас действительно неплохие, тем не менее необходимо выравнивание рыночных условий для удаленных и прямых регионов потребления, прокомментировал «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «В удаленных регионах сейчас конъюнктура в целом благоприятная, текущие цены для них вполне приемлемые. Однако конкурентные условия все равно отличаются, и из-за высоких транспортных издержек доходность, например, в Сибири всегда будет ниже», — сказал «Агроинвестору» Корбут. Так, отметил он, Алтайский край получил урожай в 2018-м практически на уровне прошлого года за счет роста урожайности. «Теперь ему это зерно нужно реализовать. Поэтому удаленным регионам необходимы определенные преференциальные условия перевозки, причем не в качестве временной субсидии, а на постоянной основе, чтобы они могли хоть как-то конкурировать с регионами европейской части страны», — акцентировал эксперт.



21 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой о продлении действия льготного железнодорожного тарифа в текущем сезоне. В августе с таким же призывом он обращался и к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, отмечая, что такое решение «очень необходимо» для регионов Сибири и Урала. Аналогичную просьбу неоднократно адресовал в Минсельхоз и Алтайский край, говорил в середине октября врио министра сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. В ответ тогдашний глава департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза России Анатолий Куценко пообещал включить Алтай в список регионов, получающих льготы, в 2019 году и «посмотреть, как это будет влиять» на цены на зерно.

