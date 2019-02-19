АПК России потерял $1,1 млрд из-за торговых ограничений

Ущерб от введенных против России различных ограничительных мер, включая санкции, для российской сельскохозяйственной промышленности к концу 2018 года составил $1,1 млрд. Такая оценка приводится в презентации Минэкономразвития. Из нее следует, что АПК стал вторым среди отраслей российской экономики по объему нанесенного ущерба. На первом месте находится металлургическая промышленность (почти $4 млрд), на третьем — химическая промышленность ($640 млн). Пищевая промышленность потеряла из-за ограничений $90 млн.



Общая сумма предполагаемого ущерба для России оценивается в $6,3 млрд. По состоянию на конец 2018 года в отношении России 62 странами было введено 159 ограничительных мер. Это меры защиты рынка (антидемпинговые, компенсационные и специальные и защитные пошлины), прочие нетарифные меры (лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры), а также санкции. Наибольший ущерб приходится на ограничения, введенные странами Евросоюза, — $2,4 млрд. Урон от мер со стороны США вдвое меньше — $1,2 млрд. На третьем месте находится Украина, ее ограничения нанесли ущерб в $775 млн. Также в топ-5 входят Турция ($713 млн) и Индия ($377 млн).



При этом в 2018 году Минэкономразвития удалось снять торговые ограничения на $330 млн, отмечается в сообщении ведомства. В течение прошлого года были устранены и либерализованы 32 меры. В том числе работа по устранению торговых барьеров была проведена с Турцией, в результате чего была отменена «обременительная разрешительная система импорта» российской пшеницы, кукурузы, риса, нерафинированного подсолнечного масла, гороха и жмыха подсолнечника. В Бразилии проведена работа по устранению жестких требований к российской пшенице, из-за которых экспорт до 2018 года был практически невозможен. В результате в июле в страну была отправлена первая партия российского зерна. А в ноябре был подписан протокол о взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции между Россельхознадзором и главным таможенным управлением КНР. «С Монголией достигнута договоренность о предоставлении квот на поставку молока и пшеничной муки, с Ираном — о возобновлении поставок российской пшеницы», — перечисляет Минэкономразвития.



Негативный вклад для российской экономики внесло и продэмбарго, введенное Россией в ответ на западные санкции. Как ранее подсчитали эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), контрсанкции обошлись стране в 0,2 п. п. ВВП за четыре года в связи со снижением потребления. Согласно оценке аналитиков Института экономической политики имени Е. Гайдара, РАНХиГС и Всероссийской академии внешней торговли, в 2014—2016 годах из-за продовольственного эмбарго российские потребители ежегодно теряли 4380 руб.



Снятие торговых барьеров — одна из задач проекта по наращиванию экспорта продукции АПК до $45 млрд к 2024 году. В первую очередь, необходимо добиваться расширения доступа на внешние рынки по таким перспективным направлениям как Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Африки, Персидского залива, говорил президент Владимир Путин на совещании 9 октября 2018 года.



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